【イオンリテール】１０月１日「ＭｙＳＣＵＥ イオンモール大日」オープン

イオン株式会社

イオンリテールは１０月１日（水）、シニアケアや介護に携わる方（ケアラー）に役立つ情報・商品・サービスを提案するイオンの新規事業「ＭｙＳＣＵＥ」について、西日本初の常設店をイオンモール大日（大阪府守口市）にオープンします。

「ＭｙＳＣＵＥ」は、シニアケアや介護に必要となる“情報”に着目し、少子高齢化が加速する中増加するケアラー（家族のシニアケアや介護に携わる方）に役立つ情報・商品・サービスへ容易にアクセスできるよう、当社が情報サイトとともに２０２３年９月に立ち上げた新たな事業です。

２０２４年９月にオープンした常設店「ＭｙＳＣＵＥ イオンスタイル品川シーサイド」（東京都品川区）では、近隣のお客さまはもちろん、遠方から商品を試しに来られるお客さまもいらっしゃるなど、常設店を設置したことで、オンラインだけでは理解することが難しい商品やサービスの良さを“体験いただける場”を提供できるようになりました。

このたび西日本初の常設店を構えることで、エリアにお住まいの方々との新たなタッチポイントをつくるとともに、ＭｙＳＣＵＥの取り組みをより多くの方に知っていただき、シニアケアや介護で悩んだ際に、いつでも相談できる“駆け込み寺”のような存在になることを目指しています。

また、大日店では今年６月から開始した「ケア活プロジェクト」の一環として、シニアケア・介護に備えるためのさまざまな活動も実施してまいります。ＭｙＳＣＵＥは、身近なご家族のシニアケアや介護が実際に始まる前に備えることで、潜在ケアラーが将来の負担と不安を軽減するためのお手伝いもしています。

イオンリテールは、より安心してシニアケアや介護と向き合える環境をつくり、少子高齢化の中、皆さまがより良い暮らし（ウエルネスライフ）を実現できるよう取り組んでまいります。

【「ＭｙＳＣＵＥ イオンモール大日」概要】

店舗名：ＭｙＳＣＵＥ イオンモール大日

開店日：２０２５年１０月１日（水）

展開場所：イオンモール大日（大阪府守口市大日東町１-１８）２階

展開内容：

・ケアラー向け商品（電動車いす・雑貨・衣類・健康食品など）の展示、紹介

・各種サービス（家事代行や見守りサービスなど）の展示・紹介

・シニアケア、介護に関する相談ごとへの対応

以上