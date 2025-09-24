やまもりラーメン付録が本格クオリティすぎる！　雑誌『おともだち11・12・１月号』が９月26日発売！

株式会社講談社

株式会社講談社は、2025年9月26日（金）に『おともだち 11・12・１月号』を発売します。特別付録は『やまもり あつあつラーメンやさんあそび』です。





ほんものおもちゃ付録には、『どんぶり』『ゆでたまご』『やまもりもやし』『めん』『ゆきり』がセットに。

めんを湯切りでシャッシャッ！ と湯切って、ラーメンやさん気分を楽しめます。

とじこみ付録には、チャーシュー、やさいいため、シーフード、めんま、のりなど12種類のトッピングと２種類のスープ付き。好きな具材をどんぶりにのせれば、オリジナルのやまもりラーメンを作ることができますよ。

ラーメンやさん、ずんどう、スープおき、かんばん、けんばいきもセットになっているので、本格的なラーメンやさん遊びを楽しんでくださいね。

プレイえほんは『キミとアイドルプリキュア♪ プリルンメロロン おせわ・おしゃれあそび』。プリルンの好きなタコさんウインナーをあげてお世話をしたり、メロロンのヘアアレンジを楽しむことができます。

【付録内容】

・どんぶり

・ゆでたまご

・やまもりもやし

・めん

・ゆきり





・ラーメンやさん ほんたい

・ずんどう

・スープおき

・かんばん

・れんげ

・はし

・しきり

・チャーシュー

・やさいいため

・シーフード

・メンマ

・トマト

・しょうゆスープ・みそスープ

・しらがねぎ・たかな

・ねぎ・にくみそ

・コーン

・のり

・なるとまき

・けんばいき

『おともだち11・12・１月号』

定価1980円（税込）

2025年9月26日発売