やまもりラーメン付録が本格クオリティすぎる！　雑誌『おともだち11・12・１月号』が９月26日発売！

写真拡大 (全2枚)

株式会社講談社


株式会社講談社は、2025年9月26日（金）に『おともだち　11・12・１月号』を発売します。特別付録は『やまもり　あつあつラーメンやさんあそび』です。




ほんものおもちゃ付録には、『どんぶり』『ゆでたまご』『やまもりもやし』『めん』『ゆきり』がセットに。


めんを湯切りでシャッシャッ！　と湯切って、ラーメンやさん気分を楽しめます。



とじこみ付録には、チャーシュー、やさいいため、シーフード、めんま、のりなど12種類のトッピングと２種類のスープ付き。好きな具材をどんぶりにのせれば、オリジナルのやまもりラーメンを作ることができますよ。



ラーメンやさん、ずんどう、スープおき、かんばん、けんばいきもセットになっているので、本格的なラーメンやさん遊びを楽しんでくださいね。



プレイえほんは『キミとアイドルプリキュア♪　プリルンメロロン　おせわ・おしゃれあそび』。プリルンの好きなタコさんウインナーをあげてお世話をしたり、メロロンのヘアアレンジを楽しむことができます。



【付録内容】


・どんぶり


・ゆでたまご


・やまもりもやし


・めん


・ゆきり




・ラーメンやさん　ほんたい


・ずんどう


・スープおき


・かんばん


・れんげ


・はし


・しきり


・チャーシュー


・やさいいため


・シーフード


・メンマ


・トマト


・しょうゆスープ・みそスープ


・しらがねぎ・たかな


・ねぎ・にくみそ


・コーン


・のり


・なるとまき


・けんばいき





『おともだち11・12・１月号』


定価1980円（税込）


2025年9月26日発売