やまもりラーメン付録が本格クオリティすぎる！ 雑誌『おともだち11・12・１月号』が９月26日発売！
株式会社講談社
株式会社講談社は、2025年9月26日（金）に『おともだち 11・12・１月号』を発売します。特別付録は『やまもり あつあつラーメンやさんあそび』です。
ほんものおもちゃ付録には、『どんぶり』『ゆでたまご』『やまもりもやし』『めん』『ゆきり』がセットに。
めんを湯切りでシャッシャッ！ と湯切って、ラーメンやさん気分を楽しめます。
とじこみ付録には、チャーシュー、やさいいため、シーフード、めんま、のりなど12種類のトッピングと２種類のスープ付き。好きな具材をどんぶりにのせれば、オリジナルのやまもりラーメンを作ることができますよ。
ラーメンやさん、ずんどう、スープおき、かんばん、けんばいきもセットになっているので、本格的なラーメンやさん遊びを楽しんでくださいね。
プレイえほんは『キミとアイドルプリキュア♪ プリルンメロロン おせわ・おしゃれあそび』。プリルンの好きなタコさんウインナーをあげてお世話をしたり、メロロンのヘアアレンジを楽しむことができます。
【付録内容】
・どんぶり
・ゆでたまご
・やまもりもやし
・めん
・ゆきり
・ラーメンやさん ほんたい
・ずんどう
・スープおき
・かんばん
・れんげ
・はし
・しきり
・チャーシュー
・やさいいため
・シーフード
・メンマ
・トマト
・しょうゆスープ・みそスープ
・しらがねぎ・たかな
・ねぎ・にくみそ
・コーン
・のり
・なるとまき
・けんばいき
『おともだち11・12・１月号』
定価1980円（税込）
2025年9月26日発売