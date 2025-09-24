日本最大級のオンライン指導実績をもつ「オンラインのメガスタ」が“難関大受験専門”の通信制サポート校『メガスタディ名門高等学院』を新設

株式会社バンザン

株式会社バンザン(https://www.ban-zan.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山田博史）は、長年オンライン指導を通じて数多くの合格実績を築いてきた「オンラインのメガスタ」(https://www.online-mega.com/)のノウハウを活かし、“通信制高校から難関大合格”を目指すための通信制サポート校「メガスタディ名門高等学院」を2026年4月に新設します。本学院は和歌山南陵高等学校(https://w-nanryo.ed.jp/)（所在地：和歌山県日高郡、理事長：甲斐三樹彦）と提携し、通信制課程を通じて高校卒業資格を取得しながら、難関大受験に特化した学習指導を受けられる環境を整えます。

2025年９月18日に行われたプレス説明会の様子。

通信制高校に在籍する生徒数は30万人を超え、高校生のおよそ10人に1人が選ぶ時代となりました*。しかし、通信制高校では大学受験を志す生徒への教育支援が十分とはいえず、特に難関大学や医学部を目指す場合には進学指導やカリキュラムの不足が課題となっています。その結果、地域や環境による教育格差は広がりつつあります。

（*文部科学省「令和7年学校基本調査」）

■『通信制×進学校』という新しい教育形態

本学院の最大の特徴は、「通信制でありながら“進学校”」を掲げる点です。

オンライン指導で培った合格実績と進学指導のノウハウを活かし、旧帝大・早慶上智・医学部といった難関校をはじめ、総合型選抜や学校推薦型選抜にも対応。生徒一人ひとりに合わせた「進学特化型カリキュラム」を提供します。

通信制でありながら、全日制進学校と同等以上の進学指導を実現します。

＜４つの特徴＞

・トップ大学合格を目指す指導

オンラインでは日本最大級の合格実績を持つ「オンラインのメガスタ」の指導ノウハウを踏襲。通信制でありながら、難関大学や医歯薬系大学への合格を目指してサポートします。

・多様な入試形式に対応

一般入試だけでなく、総合型選抜・学校推薦型選抜など、すべての入試形式に対応。生徒一人ひとりの志望校に最適な進学戦略を立案します。

・独自の「メガスタ式」指導

- 個別指導では手元も映す「２画面同時指導」

- AIによる授業評価で授業の質を改善

- 独自システム「スタディルーム」による学習管理

- 全国約４万人の登録教師から、オンライン指導で実績を出し続けてきた教師を選定

- 採点基準のルーブリック評価に基づいたカリキュラムがあるため総合型・学校推薦型にも強い

・あなただけの指導プラン

「プレミアム進学コース」「上位進学コース」の２コースを用意。選んだコースに入試方法を掛け合わせ、一人ひとりに合わせた指導プランを提供します。

＜コース体系＞

・プレミアム進学コース：旧帝大・早慶上智・医歯薬・海外大をターゲットに個別最適化

・上位進学コース：GMARCH・関関同立・地方国公立などを目指すコース

■地域格差の解消と今後の展望

本学院は、全国どこからでもオンラインで学べる体制を整えています。今後は和歌山南陵高校との取り組みを足掛かりに、さらなる提携や拠点整備を進め、より多くの生徒が安心して学習を続けられる体制を目指します。

バンザンでは、地域や環境による教育格差を超え、全国の生徒が難関大受験に挑戦できる新しい学びの選択肢を広げてまいります。

【設立者よりメッセージ】

山田博史（株式会社バンザン 代表取締役社長）

通信制高校を選択する生徒さんが年々増えています。そのような現状ですが、通信制高校が抱えている課題もたくさんあると思います。その中で最も大きいものが、次の進路、つまり大学への進学ではないでしょうか？通信制高校の生徒さんが、大学入試にチャレンジをしたい、希望の大学に進みたい、そういった声がたくさんあると聞いています。

メガスタディ名門高等学院は、そんな生徒さんの夢や希望を実現する通信制高校です。言い換えると、今までの通信制高校の常識を覆したと言えるかもしれません。

また、進学校というとスパルタ式をイメージされる方もいらっしゃるかもしれません。当学院は、スパルタ式ではなく「メガスタ式オンライン」と独自AIを使ったシステムで学力を上げていきます。

生徒さんの可能性を最大限にし、未来を切り拓いてまいります。

甲斐三樹彦（和歌山南陵高等学校 理事長）

10年ほど前の通信制高校は学力不振や不登校の生徒を主に受け入れている学校がほとんどでしたが、通信制高校の強みを活かし、芸能や目標達成に励む在籍生も多くいます。そのような中で、通信制高校の弱点として医学部など難関大学への進学指導でした。今回のバンザン様との提携により、『通信制高校からでも難関大学合格』を達成する第一歩を踏み出すことができましたことを、大変うれしく思っております。この関係をより強固なものとして互いの強みを活かしていきたいと考えています。

【学院について】 ※サポート校

学院名： メガスタディ名門高等学院

運営会社：株式会社バンザン

代表者： 山田博史

開校時期： 2026年4月

資料請求・お問い合わせ： https://www.megasta-gakuin.jp

■会社概要

株式会社バンザン（サポート校）

バンザンが運営する「オンラインのメガスタ」とはオンライン教育サービスです。当社は1995年に設立し、対面の家庭教師事業からスタートしました。2007年には、「地方と都市の教育格差を解消する」という理念のもと、コロナやスマートフォンの普及前からオンライン教育に取り組んでいます。

現在、「オンラインのメガスタ」は全国約4万人の登録教師を有し、小・中・高生に向けてオンラインの生授業を提供。ほぼすべての教科のテスト対策や受験対策に対応するほか、大学受験の志望理由書対策まで実施しています。オンライン教育として日本最大級の合格実績・指導実績を誇り、多くの生徒の進学をサポートしています。

所在地： 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー 28F

会社HP： https://www.ban-zan.com/

オンラインのメガスタ：https://www.online-mega.com

■学校概要

和歌山南陵高等学校（提携校）

和歌山県日高郡日高川町に本校を置く全日制・通信制課程を併設した高等学校です。地域に根差した教育に力を注ぎ、全国から集まる生徒の学びを支えてきました。かつて経営面での課題を抱えた時期もありましたが、現在は新たな体制のもとで再建を進め、教育内容の充実と安心して通える学校づくりに取り組んでいます。通信制課程では柔軟な学習スタイルを選びながら高校卒業資格を確実に取得できる体制を整えており、今回設立される通信制高等学院の「提携校」として、生徒一人ひとりの未来を支える基盤を提供していきます。

所在地：和歌山県日高郡日高川町和佐2223-5

学校HP： https://w-nanryo.ed.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

▼学院に関してのお問い合わせ・資料請求はこちら

https://www.megasta-gakuin.jp

▼その他のお問い合わせ

株式会社バンザン 広報担当（西）

問い合わせフォーム：https://www.ban-zan.com/contact/

電話 ：03-6872-1776

FAX ：03-6872-1777