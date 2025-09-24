スイス発のデザイン家電ブランド「Stadler Form」が、2025年秋冬の新商品3モデルを発表

株式会社アントレックス

株式会社アントレックス（本社：東京都新宿区）が日本総代理店をつとめる、スイス発のデザイン家電ブランド「Stadler Form（スタドラフォーム）」から、2025年秋冬シーズンに向けて、アロマファンヒーター「Erik」、ハイブリッド加湿器「Oliver」、気化式加湿器「Noah」の3製品を発表いたします。

スタドラフォーム2025年秋冬の新作家電

それぞれの製品は、空間の「湿度」「香り」「温度」といった要素に向き合いながら、高いデザイン性と使いやすさ、そして清潔性を兼ね備えています。

製品概要

■ Erik（エリック）｜ミストによるリアルな炎演出！アロマファンヒーター

【商品名】Erik（エリック）アロマファンヒーター

【税込価格】24,200円

【カラー】ホワイト

【発売予定日】2025/10/15

- ファンヒーター × 電気暖炉 × アロマディフューザーの3in1- 揺らめく炎のようなミスト演出（熱くなく安全）- 2段階の暖房出力（700W / 1200W）- エッセンシャルオイル対応で「香る暖炉体験」- アンバーライト(TM)・赤・青・緑の4色演出

Erik は、ファンヒーター・電気暖炉・アロマディフューザーをひとつに融合しました。

置くだけでどんなお部屋にも暖炉のような雰囲気をもたらし、暖かさ・香り・心地よさを自由に演出できます。

ミストでの演出は本物の炎のように揺らめきますが、もちろん熱くなく、煙やすすが出ず、安全で無害。暖炉を囲むような、ロマンチックで癒しに満ちたひとときをお楽しみいただけます。

さらに、内蔵のアロマ機能にエッセンシャルオイルを数滴垂らせば、柔らかな香りが空間を包み込み、より豊かな“香る暖炉体験”を実現します。

ミストによるリアルな炎演出炎演出は４カラー（アンバー・グリーン・ブルー・レッド）から選択可能赤外線リモコンで操作可能脚を取り外して設置可能[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=HPyQEPQkgG0 ]

詳細を見る :https://stadlerform.jp/showroom/erik/

■ Oliver（オリバー）｜UV除菌 × アロマ × ハイブリッド加湿器

【商品名】Oliver（オリバー）ハイブリッド式加湿器

【税込価格】19,800円

【カラー】ホワイト / ブラック

【発売予定日】2025/10/1

- 超音波ミスト＋UV除菌（約99.99%）で清潔加湿- 上部給水対応。5.8Lの大容量タンク- エッセンシャルオイルに対応し、香りも楽しめる- 湿度設定（30～75%）＆自動調整モード搭載- シンプルで洗練された縦型デザイン

霧化前の水は内蔵のUV ランプによって照射され、約99.99% の細菌を除去する事が可能になり、衛生的で安心してお使いいただけます。

給水はとても簡単。運転中でも上部のフタを開けて水を注ぐだけで完了します。さらに、内蔵の芳香容器にお好みのエッセンシャルオイルを数滴垂らせば、加湿とともにほのかな香りが広がる癒しの空間を演出できます。

湿度は30% から75% まで自由に設定可能。自動モードではセンサーが室内の湿度を感知し、出力を自動調整。常に一定で心地よい湿度環境を維持します。

上部の蓋を開けて、簡単給水フロントのディスプレイには現在湿度が表示UV除菌（99.99%）で清潔加湿見た目で加湿が確認できるハイブリッド式[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=2w5SY9LejZ8 ]

詳細を見る :https://stadlerform.jp/showroom/oliver/

■ Noah（ノア）｜Wi-Fi対応スマート気化式加湿器

【商品名】Noah（ノア）気化式加湿器

【税込価格】29,700円

【カラー】ホワイト

【発売予定日】2025/10/1

- 最大800ml/hのパワフル加湿。広さ最大110平方メートル まで対応- サイドオープンで簡単給水、デジタル水位表示- 湿度調整（30～75%）＋自動モード搭載- 静音＆ナイトモード対応、LEDディマーモード搭載- フィルター交換お知らせ機能- Wi-Fi搭載でアプリから遠隔操作可能

最大噴霧量800ml/h のハイパワー設計で、オフィスやリビングなどの広い空間にも最適。サイドオープン仕様のタンクは、運転中でも簡単に給水でき、日々の使いやすさに配慮しています。

湿度は30～75％の範囲で細かく設定可能。オートモードでは、室内の湿度を自動で感知し、最適な加湿レベルへと自動調整。快適な湿度環境を効率的に維持します。加湿レベルは4 段階＋ターボモードを搭載し、状況に応じたパワフルな加湿が可能。水位はデジタル表示で一目で確認でき、水がなくなると自動停止します。

睡眠中も快適に使える静音設計。LED の明るさを調整できる「ディマーモード」で、ナイトタイムの使用にも対応しています。

さらに、フィルター交換時期をお知らせするリマインダー機能や、スマートフォンアプリから操作できるWi-Fi 機能も搭載。利便性と快適性を兼ね備えた、次世代の気化式加湿器です。

モダンな雰囲気はスイスのデザインチームによるものすべての操作は天面のタッチパネルで完結2枚のフィルター＋ファンで大容量加湿を実現スクエア型はどんなお部屋にもマッチします

製品ページ・販売について

全国のインテリアショップ・家電量販店・ECサイトにて、順次発売を開始いたします。

詳細は公式ブランドページよりご覧ください。

https://stadlerform.jp/

Stadler Form（スタドラフォーム）について

スイスのスタドラフォームデザインチーム

1998年にMartin Stadler マーティン・スタドラーによって設立されたスイスの中心部、Zug（ツーク州）発祥のデザイン家電ブランド。



私たちの暮らしにおいて、重要な役割を占めている家庭用家電。それはまさに、生活を共にする「家族」。だから製品ひとつひとつに愛着を持って人の名前がついています。



Stadler Formは、実際の生活シーンに溶け込む デザイン性に優れた商品を開発。今回の3モデルも、いずれもインテリアの一部となるミニマルなデザインと、日々のストレスを減らす使いやすさ・衛生性にこだわった設計となっています。

品質だけではなく、優れたデザインの追求を怠りません。

徹底したマーチャンダイジングの元、スイスでデザインされた製品は「red dot design award」 や 「IF Product design award」 など、国内外での様々なデザイン賞を受賞しています。

【Stadler Form 日本総代理店】

株式会社 アントレックス

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1 ビックス 7F

https://www.entrex.co.jp/