“オトナ”のためのデザイナーズ・バドミントン「VALENCIA」誕生。競技用でもおもちゃでもない、第3の選択肢

株式会社YOCABITO

「毎日の余暇の充実で、豊かな人生を。」をコンセプトに掲げる大人のレジャーブランドyocabitoは、“オトナ”のためのデザイナーズ・バドミントンセット「VALENCIA（バレンシア）」を今秋リリース。それに伴い、2025年9月24日(水)より公式オンラインストアにて予約販売を開始いたしました。これまで市場には本格的な「競技用」か、「おもちゃ」の2択しかありませんでした。本プロダクトは、そのどちらでもない「第3の選択肢」として、おしゃれを妥協しない全ての大人へ、新しい「たしなみ」としてのバドミントンを提案します。いつもの公園はもちろん、旅先のリゾート、ガーデンパーティーなど日常から非日常まで様々なシーンでお使いいただけます。

（公式オンラインショップ：https://www.yocabito.co.jp/c/products/6000000145348）

VALENCIA（バレンシア）の特徴心躍る、洗練されたデザイン



デザイナーが細部までこだわった、360度どこから見ても美しいデザイン。継ぎ目のない一体成型グリップを採用し、手に取るたびに高揚感を感じられる、上質なフォルムと質感にこだわりました。

わずか95ｇ！オールカーボン製の高耐久

重さわずか95gの軽量設計ながら、素材には高い耐久性を誇るオールカーボンを採用しました。レジャーの相棒として、永くお使いいただけます。

すぐに始められるオールインワンセット

ラケット2本、シャトル2種（ナイロンシャトル・羽シャトル）、専用シャトルケース、そして持ち運びに便利な収納ケースを統一された世界観でセットにしました。

商品コンセプト「アクティブに嗜もう」

鮮やかなビタミンカラーのガットが青空に映え、

軽やかなシャトルを親子で追いかけるたび、楽しそうな笑い声が響き渡る。

目指したのは、まるでスペイン・バレンシアの公園で過ごすような、どこまでも開放的で優雅な時間。

私たちは、単なるスポーツ用品ではなく、日常に「遊び心」と「特別感」をプラスする

体験そのものをデザインしたいと考えました。

「VALENCIA」は、いつもの風景・何気ない家族の時間を、

もっと鮮やかに、もっと深く彩るための、スタイリッシュなバドミントンです。

VALENCIA（バレンシア）詳細

［ 名称 ］yocabito VALENCIA (バレンシア)

［ サイズ ］ ラケット：約 幅204×縦674×厚さ29mm、ナイロンシャトル：直径70×高さ75mm、羽シャトル：直径70×高さ85mm

［ 重量 ］ラケット：約95ｇ、ナイロンシャトル：6ｇ、羽シャトル：5ｇ

［ 材質 ］ラケット：炭素繊維、ラケットケース：EVA樹脂、ナイロンシャトル：ナイロン・PUフォーム・コルク、羽シャトル：フェザー・コルク、シャトルケース：紙・金属（鋼）

［ 用途］家庭用

［ 価格 ］ 税込22,000円

※ガットテンション:20ポンド

yocabito公式オンラインショップ（https://www.yocabito.co.jp/c/products/6000000145348）にてご購入いただけます。

yocabitoとは

毎日のちょっとしたすきま時間も「余暇」と捉え、まるでビタミンのように時間を摂取する。

yocabitoは、おとなの「余暇」を、もっと身近に、もっとスタイリッシュに輝かせる2025年4月2日に誕生した大人向けレジャーブランドです。

公式ブランドサイトを見る :https://www.yocabito.co.jp/f/brand

お問合せ先

メール : contact@yocabito.co.jp

携 帯: 050-1707-0265（担当:新川）

※各種メディア・企業での使用・貸出・プレゼント企画のご使用等や大口注文に関しましては、

お気軽にお問い合わせください