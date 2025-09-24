TikTok、石川県観光大使で元プロレスラーの武藤敬司さんと人気TikTokクリエイターらが出演する「TikTok LIVE Local Love in 石川」を10/3に開催！

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、石川県観光大使の元プロレスラー武藤敬司さんと、人気TikTokクリエイターらが出演するLIVE配信「TikTok LIVE Local Love in 石川」を2025年10月3日（金）に石川県金沢市内で開催いたします。



これまでTikTokは、エンターテインメントを通じて地元を応援したいという想いで、沖縄、仙台、熊本、広島、陸前高田、久留米、福岡、香川など全国各地で「Local Love」シリーズを展開してきました。今回で9回目となる本企画は、能登半島地震および能登豪雨災害からの復興支援と地域活性化を目的として実施します。10月3日に開催するTikTok LIVEを通じて、武藤敬司さんやクリエイターらと共に石川県や輪島市の観光名所や特産品、文化など盛りだくさんの魅力を全国に発信します。また、出演者が実際に見て、聞いて、感じた現地の現在の復興状況の紹介をし、復興への歩みを風化させることなく全国に伝えてまいります。

LIVE配信に先駆けて、5月には輪島市・白米千枚田の田植えイベントに人気クリエイターが参加して動画撮影を行い、輪島市や田植えの魅力・復興の現状などを発信しました。また、9月上旬に再び訪問し、5月に植えた稲を収穫する体験も行いました。その様子も動画を通して多くの視聴者に届ける予定です。

さらに、LIVE配信開催に合わせて、TikTok、武藤敬司さん、TikTokクリエイターらが石川県知事を表敬訪問し、今回の取り組みへの意気込みを報告するとともに、TikTokより石川県令和6年能登半島地震災害義援金および石川県令和6年能登豪雨災害義援金として合計100万円を贈呈します。また、輪島市にも別途、能登半島地震輪島市義援金として100万円を贈呈いたします。

開催概要

・タイトル：TikTok LIVE Local Love in 石川

・開催場所：金沢市内

・配信日時：2025年10月3日（金）19:00よりLIVE配信スタート

・視聴方法：TikTokアプリ内で、TikTok LIVE Japan の公式アカウントから無料でご視聴いただけます。

※やむを得ない事情により、「TikTok LIVE Local Love in 石川」の内容が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

TikTok LIVE Japan公式アカウント：https://www.tiktok.com/@tiktok_live_japan

寄付先の概要

石川県 寄付先：石川県令和6年能登半島地震災害義援金(https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suitou/gienkinr0601.html) および 石川県令和6年能登豪雨災害義援金(https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suitou/gienkinr0609.html)

輪島市 寄付先：能登半島地震 輪島市義援金(https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010500020/)

出演者武藤敬司

1984年4月、新日本プロレスに入門。蝶野正洋、故・橋本真也と“闘魂三銃士”と称され、トップレスラーへ。2023年2月21日東京ドームにてプロレスを華々しく引退。バラエティー番組、ドラマ等にも多数出演し、タレント武藤敬司としても活躍。2022年7月に馳浩石川県知事より、石川県観光大使の委嘱を受ける。

TikTokクリエイター (五十音順)

あか（AKA）

（https://www.tiktok.com/@chumu.0713(https://www.tiktok.com/@chumu.0713)）

広島を拠点に“歩く小さな巨人”として活動する1日平均歩数3万歩の超フッ軽女王。世界を"お散歩”しながら国内外の街並み・文化・人との出会いをリアルにお届けしています。一緒に旅気分を楽しめるLIVE配信をほぼ毎朝お届けしている。

あきとんとん🤔

（https://www.tiktok.com/@akitonton(https://www.tiktok.com/@akitonton)）

自分が高校時代や大学時代に勉強に苦労した経験を活かし、TikTokなどのプラットフォーム中心に勉強が苦手な人でも「あきとんとんの授業なら楽しく観ていられる！」そう思ってもらえるような動画を日々配信。動画ソーシャルメディアのフォロワーは合計で約124.4万。

オムライス兄さん🍅 🍚

（https://www.tiktok.com/@omurice_omelette(https://www.tiktok.com/@omurice_omelette)）

トレードマークのドヤ顔と赤パーカーで、若者を中心に大人気のオムライス系クリエイター。視聴者からの無茶振りに応えて作る創作オムライスがバズり、投稿を始めて1年半でTikTok Awards 2022にてグルメ部門を受賞。さらに翌年にはTikTok Awards 2023 グルメ部門、翌々年にはTikTok Awards 2024 フード部門を受賞し史上最多の3連覇達成。オムライス歴は4年で、これまでに作ったオムライスの数は1万個以上。

そば湯

（https://www.tiktok.com/@sobayu8055(https://www.tiktok.com/@sobayu8055)）

TikTokフォロワー数140万人を超え、ショートのコメディ動画賞を受賞。日常のちょっとした違和感や「あるある」を切り取り、短い時間でわかりやすく笑いを届ける。派手さよりも身近さを大切にし、気軽に楽しめる動画づくりが特徴。視聴者が共感しやすいテーマを選びつつ、新しい切り口にも挑戦。親しみやすい作風で、幅広い世代から支持を集めているショート動画クリエイター。

みいるか🐬

（https://www.tiktok.com/@miiruka_(https://www.tiktok.com/@miiruka_)）

イルカに恋するゆるふわイラストレーター。SNS等の総フォロワー数は130万人以上。

オリジナルキャラクター「ゆるいるか」のグッズやカプセルトイ、本などは全国で販売中。水族館のコラボやショッピングモールなど全国各地でのイベント件数は50件を超える。

2022年 TikTok popular creator of the year受賞

2023年 TikTok art creator of the year受賞

八木沙季

（https://www.tiktok.com/@yagi_shaki(https://www.tiktok.com/@yagi_shaki)）

約9年間アイドルグループLovelysのメンバーとして活動後、2023年3月のグループ解散を機に上京し、ソロ活動を開始。TikTokでは「検証アイドル」として、八木自身が日々気になった事を検証する「検証します！」動画が話題沸。「検証します！」の セリフをマネし始める若者も増加している。

現在ではTikTokのフォロワー数86万人超え、SNS等の総フォロワー数100万人を突破。

