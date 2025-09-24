実店舗における優れた集客・販促支援プロモーションを表彰！「第11回リテールプロモーションアワード」5つの受賞企画が決定！

株式会社ビジネスガイド社

株式会社ビジネスガイド社（本社＝東京都台東区、芳賀信享社長）は、「第11回リテールプロモーションアワード」の表彰式と受賞者によるプレゼンテーションを、販促・企業ギフト・マーケティングの専門見本市「第72回インターナショナルプレミアム・インセンティブショー秋2025」（PIショー、会場＝東京池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル コンベンションセンター）にて開催します。

本アワードは第1回より多くの皆様に支えられ、今回で11回目を迎えることができました。厳選なる審査を重ねた結果、今回は最終審査会にて5つの企画が受賞決定しました。表彰式および受賞者プレゼンテーション（聴講無料）は10月8日（水）13時30分より、PIショー会場内特設ステージで開催されます。ぜひ、ご参加ください。

■リテールプロモーションアワードとは

小売業界では、消費者に実店舗に来店してもらうためのマーケティング戦略として、集客や販売を行うための各種戦術が実施されています。実店舗では多種多様な戦術により消費者の購買意欲を引き出し、インターネット通販では難しい “プラスα”への購買行動を促すことも可能です。また、かつてない盛り上がりを見せるインバウンド対応も重要です。このような買い物“体験”をお客様に提供することこそが、実店舗の最大限の強みです。

そこで、インターナショナルプレミアム・インセンティブショーでは、目玉企画の一つとして『リテールプロモーションアワード』を開催し、実店舗における優れた集客・販促支援プロモーションを表彰しています。より一層実店舗を活性化し、次なる優れたプロモーションの誕生へ貢献することが主旨です。

■第11回リテールプロモーションアワード受賞企画：（※実施店舗／企業50音順）

★『イオン 文具祭』

実施企業：イオンリテール株式会社

製作・サポート会社：office CROWN、株式会社ブンカ

★『【昭和100年】「商店街まちごとスタジオ化」フィルムカメラを使って“昭和”に没入できるSEKAIHOTEL新企画』

実施店舗／企業：SEKAI HOTEL Deep Osaka Experience ／SEKAI HOTEL株式会社

★『東北「道の駅」スタンプラリー2025』

実施団体：東北「道の駅」連絡会、東北圏内の道の駅179駅

★『松屋銀座開店100周年アニバーサリー』

実施企業／店舗：株式会社松屋／松屋銀座

★『スタフェス！2024-25』

実施企業：三井不動産商業マネジメント株式会社

製作・サポート会社：ららぽーとエージェンシー株式会社、株式会社バニッシュ・スタンダード、株式会社クエイル

■第11回リテールプロモーションアワード ～表彰式＆受賞者プレゼンテーション～

日時：2025年10月8日（水）13：30～15：00

会場：東京池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル コンベンションセンター PIショー会場内特設ステージ

聴講料：無料（事前登録制）

お申し込みはこちら

https://www.pishow.com/72pi/stage.htm#f2

前回の様子

■第72回インターナショナルプレミアム・インセンティブショー開催概要

会期：2025年10月8日(水)～10月10日(金)

会場：東京池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル コンベンションセンター

時間：10時～18時（最終日は17時まで）

主催：（株）ビジネスガイド社

公式サイト：https://www.pishow.com/72pi/

■お問い合わせ

株式会社ビジネスガイド社

プレミアム・インセンティブショー事務局

TEL：03-3847-9155

Email：premium@giftshow.co.jp