『リネージュ2M』全てのワールド共通で実装！新規クラス スキン2種が登場！バフが手に入る期間限定の専用スキルを利用可能！オリジン ワールドでは新たな錬金術「マスター錬金術」などを実装！

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。

■[全体]期間限定の専用スキルを保有！新たなクラス スキン2種が登場！

【アップデート日時】

2025年9月24日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

すべてのワールド共通で英雄級クラス スキン「クリムゾン マジシャン」「ミッドナイト ラビット」が登場しました。それぞれ2025年10月22日(水) 定期メンテナンス前まで有効の期間限定の専用スキル「リミテッド：マジカル ショータイム」を保有しており、スキンの能力を適用することで、「EXPボーナス」「命中」「すべてのダメージ」「MP回復ペナルティ無視」のステータスが上昇します。

そのほか、アップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪アルケミスト シーズン ウィークの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/cm_story/view?articleId=68d27db0bc4b52133493c025

■[バーツ/ジグハルト/カイン] 新たな錬金術！「マスター錬金術」を実装！

【アップデート日時】

2025年9月24日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日のアップデートにて、「マスター錬金術」や新規アクセサリー「魔法装飾」、3武器種の「トライアンフ スキル」などを実装しました。

「マスタ―錬金術」は、英雄級以上の特定のアイテム3個以上を材料とすることで、様々なアイテムから1つを獲得できるシステムです。一般錬金術や上級錬金術とは異なり、錬成予測と錬金開始には「名誉の勲章」が必要となります。

新規アクセサリー「魔法装飾」は、新規装備スロット「魔法装飾」に着用することで、ステータスを上昇させることができるアイテムです。「魔法装飾」は前述の「マスター錬金術」から獲得が可能です。

「トライアンフ スキル」は第2弾として「チェーンソード」「双斧」「クロスボウ」の3武器種に実装しました。

さらに、マスター ダンジョン「エヴァの水中庭園」のバランスを調整し、出現するモンスターの強さが上昇したほか、「エヴァの水中庭園」2階に新たなボス モンスター「アリオン」を実装しました。「アリオン」は討伐時、確率に応じて、神話級ネックレス「エルフィナのネックレス」や「魔力が宿ったインク(神話)」などをドロップします。

そのほか、アップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪バーツ/ジグハルト/カイン ワールドのアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=68d30a57708cf71b8dac8b0b

■[パプリオン/リンドビオル] マスター ダンジョン「ハイペリオン聖地」が登場！

【アップデート日時】

2025年9月24日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

「バーツ/ジグハルト/カイン」ワールドでも実装した「マスター錬金術」、新規アクセサリー「魔法装飾」に加えて、マスター ダンジョン「ハイペリオン聖地」や、超越神話級アガシオン「スケルス」などのアガシオン、「血盟工房システム」などを実装しました。

「ハイペリオン聖地」は、連合活性度上位6連合までのマッチングした連合のみが「アネモス聖地」に入場することができます。「アネモス聖地」では随時占領戦を開催します。「ハイペリオン聖地」で開催する占領戦での刻印はマスター ダンジョン「天空の島群島」とは異なり、聖地内に出現するボス モンスター「ゲルド」を討伐した際に獲得できる専用バフを持っているキャラクターのみ刻印することができます。このバフは、持っているキャラクターを討伐することで、相手から奪うこともできます。聖地内の祭壇へ刻印し、一定時間防衛すると、その祭壇を占領することができます。祭壇を占領することで、「ハイペリオン聖地」内で効果が発生する専用バフが、占領した連合に所属する連合員全員に適用されます。

また、「アネモス聖地」にマッチングされなかった連合に所属している場合や、連合に所属していないレベル70以上のキャラクターは「カノール聖地(一般)」に入場することができます。

「血盟工房」は血盟員が材料となるアイテムを持ち寄って集めることで、「古書」や「工房の魔力石補給箱」などの製作と、レンタル、分配の管理ができるシステムです。血盟レベル20以上の血盟が利用することができます。

「血盟工房」には段階があり、「古書」や「工房の魔力石補給箱」などの製作を行うことで獲得できる「血盟工房EXP」を集めることで、「血盟工房」の段階を上昇させることができます。「血盟工房」の段階が上昇すると、製作可能なアイテムの種類増加や、保管可能な血盟装備やアイテムの数量が増加します。

新たな装備アイテム「古書」は「血盟工房」で製作することでレンタル可能な装備アイテムです。装備することで、STRなどの能力値が上昇します。「古書」は強化することも可能で、「血盟工房」内の装備管理から、血盟員でアイテムを持ち寄ることで、挑戦することができます。「古書」には安全強化区間がなく、強化に失敗すると消失し、「水晶体(刻印)」や「結束の鉱石(刻印)」などを確率に応じて獲得することができます。

超越神話級アガシオン「スケルス」など、そのほか、アップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪パプリオン/リンドビオル ワールドのアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=68d30a596b713d7e84457b64

■[リザーブ]アデン領地に新規地域として「過去の戦場」「アデン国境地帯」を追加！

【アップデート日時】

2025年9月24日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日、リザーブ ワールドではアデン領地の新規地域として「過去の戦場」「アデン国境地帯」を実装しました。

さらに、英雄級継承者スキル「スタン バリアII」や希少級継承者スキル「スタン バリアI」「アブソリュート アキュラシーI」「ヘイト レジストI」「サイレンス レジストI」を実装しました。

そのほか、アップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪リザーブ ワールドのアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=68d30a5bbc4b52133493c02a

■ゲーム概要

最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。

【タイトル情報】

タイトル名：リネージュ2M（Lineage2M）

ジャンル：次世代オープンワールドRPG

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

対応プラットフォーム：Google Play/App Store/PURPLE（NC独自のクロスプラットフォーム）

開発/運営：NCSOFT

コピーライト：(C)NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト： https://lineage2m.ncsoft.jp/

PURPLE公式WEB： https://ncpurple.com/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/lineage2M_JP

公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg

※当プレスリリースの内容は2025年9月24日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。