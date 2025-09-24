株式会社アシロ

先般、当社の会社概要（会社名、所在地等）を無断で使用し、あたかも当社が運営しているかのような表記をする不審なサイトが確認されました。

当該サイトは『008work』という名称でサービス提供を謳っておりますが、当社では同名称のサービス運営しておらず、下記ウェブサイトとは一切の関わりはございません。

https：//008work.com/

※セキュリティ上の懸念があるためアクセスはお控えください

サービスの提供を偽り金銭等を要求したり、入力された個人情報を不正に取得したりする詐欺サイトである可能性が高く、くれぐれもご注意ください。

万が一被害に遭われた場合

当社では、被害に関する対応はできかねてしまいます。

万が一被害に遭われたり、利用してしまった場合には、相手とやり取りしたメールの内容や情報を控え、資料等をお手元にご用意いただき最寄りの警察署へご相談ください。

https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/fake-shop.html