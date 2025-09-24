NPO法人伝承伝説文化交流会

松江に怪談の灯がともる--「小泉八雲と怪談を語る怪」開催決定

イベント名：「小泉八雲と怪談を語る怪」

開催日：2025年11月８日（土）

会場：島根県民会館 ３F大会議室

出演者：ぁみ田中俊行、田辺青蛙、松原タニシ、吉田悠軌（５０音順）

【全席自由】

1部：4,000円（税込）13：00開場 14：00スタート

2部：4,000円（税込）17：00開場 18：00スタート

1部2部セット券：7,000円（税込）

内容：小泉八雲作品の解説とトーク

話題のゲストによる、実話怪談トークセッション

■本イベントの見どころ

文学と口承の交差点：八雲が書き残した怪談と、松江に息づく語りの文化を同時に味わえる

体験する怪談：耳で・心で感じる“生きた怪談”を体感するイベントです。八雲の怪談だけでなく、現代の怪談も楽しめます。

交流の場：怪談好き・八雲ファンが集い、語り合う貴重な機会になると思います。

出版社による大規模な物販もあり、小泉八雲や登壇のゲストの方々の書籍やグッズも購入可能です。

■主催者コメント

「八雲が見つめた怪談は、単なる恐怖譚ではなく、人の情や祈りが込められています。松江で、八雲の視線を通した怪談世界や、怪談の語り部たちによるガチンコの怪談トークを皆さまと共有できることを楽しみにしています。」

「取材のお問い合わせ先」

NPO法人 伝承伝説文化交流会

メール：lamb999@hotmail.com