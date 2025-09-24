小泉八雲と怪談を語る怪

NPO法人伝承伝説文化交流会

松江に怪談の灯がともる--「小泉八雲と怪談を語る怪」開催決定





イベント名：「小泉八雲と怪談を語る怪」


開催日：2025年11月８日（土）


会場：島根県民会館　３F大会議室
出演者：ぁみ田中俊行、田辺青蛙、松原タニシ、吉田悠軌（５０音順）


【全席自由】
1部：4,000円（税込）13：00開場　14：00スタート
2部：4,000円（税込）17：00開場　18：00スタート
1部2部セット券：7,000円（税込）


内容：小泉八雲作品の解説とトーク


話題のゲストによる、実話怪談トークセッション



■本イベントの見どころ


文学と口承の交差点：八雲が書き残した怪談と、松江に息づく語りの文化を同時に味わえる


体験する怪談：耳で・心で感じる“生きた怪談”を体感するイベントです。八雲の怪談だけでなく、現代の怪談も楽しめます。


交流の場：怪談好き・八雲ファンが集い、語り合う貴重な機会になると思います。


出版社による大規模な物販もあり、小泉八雲や登壇のゲストの方々の書籍やグッズも購入可能です。


■主催者コメント


「八雲が見つめた怪談は、単なる恐怖譚ではなく、人の情や祈りが込められています。松江で、八雲の視線を通した怪談世界や、怪談の語り部たちによるガチンコの怪談トークを皆さまと共有できることを楽しみにしています。」



「取材のお問い合わせ先」


NPO法人 伝承伝説文化交流会


メール：lamb999@hotmail.com