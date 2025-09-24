大阪矯正歯科グループ AIを活用したオンライン矯正治療支援システム「デンタルモニタリング」を導入

医療法人真摯会

医療法人真摯会 大阪矯正歯科グループ（拠点：大阪市、理事長：松本 正洋）は、AIを活用した矯正治療支援システム「デンタルモニタリング」を導入しました。



スマートフォンで撮影した口腔内画像をAIと歯科医師がチェックする仕組みにより、患者様の来院頻度を大幅にさげる事が可能です。

従来は軽度な歯列矯正で語られることの多かった「通院負担の軽減」を、全顎のマウスピース矯正にも取り入れたのが今回の取り組みであり、長期にわたる治療であっても、オンラインモニタリングを通じて進捗をきめ細かく管理できる体制を整えました。

【デンタルモニタリングシステムの大きな特徴】

- 通院回数を大幅削減ご自宅での撮影データをもとに歯科医師が治療を管理。忙しい方でも、時間・交通費・労力の負担を大幅に減らせます。- 治療期間の短縮＆トラブル防止歯の動きやマウスピースの適合をAIと歯科医師が細かく確認。状況に応じた早期対応により、治療の停滞を防ぎます。- 変化が“見える”からモチベーションUPアプリで自分の歯並びの変化を動画として確認可能。効果を実感しながら前向きに治療を継続できます。- 経済的にも安心アプリ利用料は医院負担。さらに通常はかかる調整料も無料。治療の総額費用を抑えながら最新のサポートを受けられます。

大阪矯正歯科グループ デンタルモニタリング特設ページ

https://www.osaka-kyousei.com/menu/dentalmonitoring.html

【ご利用の流れ】

STEP 1｜アプリをインストールして準備

スマートフォンに専用アプリをインストールします。

スキャンキット（スマートフォンホルダーと口腔内を撮影するための器具）を用意し、カメラ位置を合わせれば準備完了です。

STEP 2｜アプリの案内に従って撮影

器具で口を開き、アプリの音声ガイドに従って撮影を行います。

上下・左右にゆっくり動かすだけで撮影できるため、初めてでも対応可能です。

STEP 3｜AIによるチェックと歯科医師への共有

撮影データはAIが自動で確認します。

必要に応じて担当歯科医師に共有され、遠隔からも治療の進捗を把握できる仕組みです。

STEP 4｜結果を確認し、必要な場合のみ来院

異常がなければそのまま治療を継続します。

変化が検知された場合には医院から連絡があり、必要なタイミングで来院する流れになります。



※アプリには操作方法のチュートリアルが搭載されており、操作に不安がある場合もスタッフがサポートします。

【よくあるご質問】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2q-ApioydB4 ]スキャンキット

Q. スマホだけで本当にできるんですか？

A. はい、大丈夫です！専用アプリとスキャンキットがあれば、ご自宅で簡単に撮影できます。

AIと歯科医師がしっかり確認するので、通院しているのと同じような安心感があります。

Q. 費用が高くなったりしない？

A. 本来は約48,000円ほどかかる専用AIアプリを当院では全額負担。さらに、一般的に月1回程度かかる通院時の調整料も発生しません。

追加料金なしで、安心して治療を進めていただけます。

Q. 遠隔だと精密なチェックが難しいのでは？

A. 全くそんなことはありませんのでご安心ください。むしろ一般的な約2か月に1回の歯科医院チェックよりも、AIと歯科医師が歯の動きやマウスピースの適合を毎週チェックする方が、綺麗に治る事が多いようです。

さらに問題があれば早期に発見・対応できるため、治療の確実性はもちろん、最終的な治療期間短縮にもつながります。

【大阪矯正歯科グループの紹介】

アライナー不適合の例

医療法人真摯会 大阪矯正歯科グループは大阪梅田、なんば、心斎橋、天王寺、京橋、豊中、高槻、茨木、吹田、西宮、三宮で矯正診療を行う直営の矯正歯科医院です。歯並び・口ゴボ・出っ歯・受け口・すきっ歯などお口元のお悩みを解決いたします。

◆ インビザライン「レッドダイヤモンドプロバイダー」6年連続達成

世界基準で評価されるインビザライン治療実績において、6年連続で最上位クラスのステータスを保持。豊富な症例経験に基づく治療提供を行っています。

◆ 平日夜８時まで・日曜診療にも対応

仕事や学校帰り、休日にも通院できる診療スケジュール。梅田・難波・天王寺・京橋・西宮の医院では、日曜も通常診療を実施しています。

◆ 多様な治療方法をカバー

マウスピース矯正、ワイヤー矯正をはじめ、部分矯正、小児矯正、日帰りの外科矯正まで幅広く対応。患者様の状況や希望に合わせ、柔軟に治療方法をご提案できます。

大阪矯正歯科グループ ウェブサイト

https://www.osaka-kyousei.com/

【法人概要】

医療法人真摯会

管理部 大阪府大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9階

URL： https://www.shinshikai.com/