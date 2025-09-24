今年で創業60周年！最新商品満載の新カタログ121号と新ウェブカタログ121号をパーマンコーポレーションがリリース！

株式会社パーマンコーポレーション

働く車のサポートをビジョンとする株式会社パーマンコーポレーション（本社：大阪市西区、代表取締役：中部祥元）は、2025年9月1日より、トラック用品や物流用品の大型資材から点検用パーツ、補修メンテナンス品まで幅広く商品展開を行う新カタログ121号と新ウェブカタログ121号をリリースしました。

「パーマンオリジナル商品」を中心に新商品550品番以上追加！

新カタログ121号は、多くの運送事業者様、物流業者様、自動車整備業者様、配送センター様、ディーラー各社様の事務所に置いていただき、必要な時すぐに「電話」「FAX」又はウェブサイトからご注文いただけると大変好評をいただいております。

【パーマン新カタログ121号】

ユーザー様のお声から開発を手掛けるパーマンオリジナル商品は現場のニーズに応えるべく使いやすさや、低価格を実現！新カタログ121号掲載のパーマンオリジナル新商品を一部ご紹介！

パーマン新カタログ121号パーマン新WEBカタログ121号

無料の総合カタログご請求

こだわりのアルミ磨き剤

諦めていたアルミホイールの輝きが復活！

こだわりのアルミ磨き剤で、愛車を美しく！

くすんだアルミホイールが新品のようにまぶしく蘇ります。

低臭にこだわったクリーニング剤です。

150g500g2kg

こだわりのアルミ磨き剤

※各価格は2025年9月現在

150g ※9月下旬販売開始

販売価格：990円（税別） 1,089円（税込）



500g ※11月初旬発売開始予定

販売価格：2,180円（税別） 2,398円（税込）



2kg ※10月初旬発売開始予定

販売価格：4,580円（税別） 5,038円（税込）

商品の詳細

電動インパクトレンチ （2200Ｎ・ｍ）

400N・m、1300N・mに引き続き、驚異の2200Ｎ・mのハイトルク版が新たにラインアップ！

リチウム・イオン・バッテリー仕様。

高トルクで大型トラックのナットを緩ませられる電動インパクトレンチです。

電動インパクトレンチ （2200Ｎ・ｍ）- 自動制御機能付きで、ボルトの緩み切り防止や仮締めに便利！- パワフル・長寿命なDC18V仕様のコードレスタイプ。- ヘッド部分には明るいLED2灯搭載！- 三段階スイッチで回転スピードの調整が簡単。

専用ケース

持ち運びに便利な専用ケース付き。

緊急時にも安心のバッテリー2個付き。

電動インパクトレンチ （2200Ｎ・ｍ）

販売価格：89,800円（税別） 98,780円（税込）

※価格は2025年9月現在

商品の詳細はこちらからご確認ください

ベルト荷締機 ダブルラチェット式

お客様のご要望からダブルラチェット式タイプが復活！

ベルト荷締機 ダブルラチェット式

Pa-manオリジナル商品！こちらの商品はネーム入れが可能です。

左右均等な力で固定が可能

平ボディー車で木材や鋼材などの積み荷を左右均等な力で固定できます。

ベルト荷締機 ダブルラチェット式

販売価格：8,980円（税別） 9,878円（税込）

※価格は2025年9月現在

商品の詳細はこちらからご確認ください

スクエア・マーカーランプ DC11V~30V

パーマンオリジナルデザイン、三面スクエア(四角)の次世代型マーカーランプ。

前後、横方向から視認しやすく、安全、安心に配慮した設計。

昨今の四角いトラックにフィットしたデザインだから違和感なく見栄えスッキリ！

スクエア・マーカーランプ DC11V~30V

インナーレンズに乳白を使用し、LEDの粒が見えず、ギラギラしたイメージを排除。

明るいけど眩しくない。

ダウンライト付きで夜道も安心。

スクエア+角度で全面照射、下部照射もお任せ！

豊富なカラーバリエーション

レモンイエロー

レモンイエロー

レッド

レッド

オレンジ

オレンジ

グリーン

グリーン

ブルー

ブルー

点灯イメージを動画でご確認いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eafuzNZh0yg ]

スクエア・マーカーランプ DC11V~30V

販売価格：4,600円（税別） 5,060円（税込）

※価格は2025年9月現在

商品の詳細はこちらからご確認ください

融雪ワークランプ 4LED 解氷 DC12～24V 防水

雪が解ける、融雪、解氷機能付きで雪地域作業の強い味方！

コンパクトで明るい！

重機やフォークリフトにも最適です。

ノイズ対策品です。

融雪ワークランプ 4LED 解氷 DC12～24V 防水

センサーで温度管理、融雪の必要がない時期は自動で機能がオフとなります。

融雪ワークランプ 4LED 解氷 DC12～24V 防水

販売価格：7,980円（税別） 8,778円（税込）

※価格は2025年9月現在

商品の詳細はこちらからご確認ください

油水吸着シート 厚手 ロールタイプ 30m

油だけでなく水分も吸収します。

ミシン目入りのため簡単にカットできます(カット後サイズ：400mm×500mm)

ディスペンサーボックス入りで取り出しやすく残量も確認しやすい窓付です。

厚手・ロールタイプ

油水吸着シート 厚手 ロールタイプ 30m

販売価格：9,980円（税別） 10,978円（税込）

※価格は2025年9月現在

ゴムタイト 平型 20mm×30m

商品の詳細はこちらからご確認ください

新品ゴムを使用！平型30m巻きの長尺タイプです。

ゴムタイト

ちょうどいい幅で使いやすく様々なシーンで活躍します。

トラックシートの固定に最適な製品です。

好きな長さにカットして使用できます。

ゴムタイト 平型 20mm×30m

販売価格：2,220円（税別） 2,442円（税込）

※価格は2025年9月現在

商品の詳細はこちらからご確認ください

バッグインボックススタンド 車輪付き 2段

18リットル、20リットルバッグインボックスを2段収納。

ハンドルでボックスを回転させ、アドブルーを直接車輌へ注入することも可能です。

バッテリー補充液、洗剤、クーラント等の移し替えにも使用できます。

バッグインボックス・スタンド車輪付き

枠は上下段の交換ができます。

収納キャスター付きで移動もラクラク。

耐油性車輪を採用しました。

バッグインボックススタンド 車輪付き 2段

販売価格：14,900円（税別） 16,390円（税込）

※価格は2025年9月現在

商品の詳細はこちらからご確認ください

トルクレンチ 差込角25.4mm 600N・m 左右OK トルク設定式

設定トルクになると「コクン」と音がし、首が傾きます。

トルク・レンチ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/94520/table/36_1_128390545fbbe5fc29bcb651c0c13b51.jpg?v=202509250126 ]専用ケース付き！

トルクレンチ 差込角25.4mm 600N・m 左右OK トルク設定式

販売価格：42,800円（税別） 47,080円（税込）

※販売日未定

※価格は2025年9月現在

商品の詳細はこちらからご確認ください

テストハンマー（400mm・500mm）

日常点検の必需品を低価格でご提供！

ホイルナットの緩み点検に最適。

全長400mm全長500mm

強度に優れる木材であるヒッコリーを柄に使用しています。

テストハンマー 400mm ※10月下旬販売開始予定

販売価格：748円（税別） 823円（税込）



テストハンマー 500mm ※10月下旬販売開始予定

販売価格：848円（税別） 933円（税込）

※価格はいずれも2025年9月現在

400mm商品の詳細
500mm商品の詳細

店舗でも販売中（実際に手に取って、お確かめいただけます）

パーマンコーポレーションでは、大阪、広島、東京の3か所にリアル店舗を設置し、「来て！見て！触って！」を合言葉に、多くのドライバー様にご来店いただき、「実際に車両に適合するかの確認までできるので便利だ」と好評をいただいております。

特に、広島店は大型車も駐車できる駐車場を完備し、大阪店も「東大阪トラックターミナル」から徒歩でお越しいただける距離となっております。

是非お近くにお越しの際は、パーマンショップ(R)リアル店舗へもお越しください。

※新商品で一部未入荷のケースがございます。詳しくは各店舗へご確認ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/94520/table/36_2_ca948df3213851cb5e9a934d09c44a68.jpg?v=202509250126 ]パーマンショップ(R) 大阪店パーマンショップ(R) 広島店パーマンショップ(R) 東京店