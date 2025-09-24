当社オリジナルラジオ番組 TBSラジオ「メタウォーター presents水音スケッチ」放送10周年記念スペシャル番組を放送

メタウォーター株式会社

TBSラジオで放送中の当社オリジナルラジオ番組「メタウォーター presents 水音スケッチ」が、2015年9月の放送開始から、多くのリスナーに支えられ、今秋で放送開始10周年を迎えます。10年間、お聴きいただいたリスナーの皆さまへの感謝を込めて、また、これからも変わらずにいてほしい日本各地の水風景に思いをはせて、およそ2時間の特別番組をお届けします。

10年分の貴重な音源を再編集し、さらに、今回の特別番組のために新たな作品を制作するなど聴取者を「耳で安らぎの小旅行」へと誘います。

ナレーションは、圧倒的な存在感でドラマ、舞台、ナレーションなど幅広く活躍されている俳優の國村 隼さんと、「水音スケッチ」のナレーターであり、TBSラジオ（Podcast）「ジェーン・スーと堀井美香の『OVER THE SUN』」のパーソナリティでおなじみのフリーアナウンサー堀井 美香さんでお送りします。ご期待ください。

國村 隼さん堀井 美香さん

「メタウォーター presents水音スケッチ 放送10周年スペシャル」

放送日時：2025年9 月 28 日（日） 10:00 ～ 11:55

放送局：TBSラジオ FM90.5 + AM954

TBSラジオ「メタウォーター presents 水音スケッチ」（毎週月曜日～金曜日、12時27分頃～）

https://www.tbsradio.jp/mizuoto/

《人と水の親和性》をテーマに、「日本各地の水風景」を、歴史、文化、人物、歌、伝説などを絡め綴る

いわば、「旅先から送られてくる絵葉書のようなラジオプログラム」です。