インスタ自動化ツール「エルグラム」自動応答の表示内容を更新

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：東京都渋谷区、代表：鈴木隆宏）は、2025年8月7日（木）にエルグラムのアップデートを実施しました。

今回のアップデートでは、自動応答機能に送信メッセージ単位での絞り込みを新たに追加。条件に応じた柔軟なメッセージの出し分けが可能となりました。さらに、設定画面のUI改善やエラー内容の表示強化も行い、よりわかりやすくご利用いただけるようになりました。

■自動応答にメッセージ絞り込み機能を追加

今回のアップデートでは、エルグラムの「自動応答」機能において、送信メッセージごとの絞り込みができるようになりました。これにより、1つの自動応答設定の中で条件に応じた複数のメッセージを出し分けることが可能になり、状況に合わせた柔軟な対応が行えます。

▼追加された機能の特徴

・送信メッセージごとに条件を設定可能

・1つの自動応答で複数パターンの応答を管理

・利用シーンに合わせた自然なメッセージ運用を実現

■設定やエラー表示をよりわかりやすく改善

自動応答を稼働させるために必要な設定内容や、エラー発生時の表示も見直されました。従来よりもシンプルな表現に整理され、初めてご利用いただく方でも迷わず操作できるようになっています。また、エラーが発生した際にも原因が把握しやすくなっており、スムーズに解決へ進めることが可能となりました。

こうした改善により、自動応答の設定や運用にかかる手間が軽減され、より安心してエルグラムをご利用いただける環境を実現しています。

エルグラムは、今後もユーザーの利便性を高めるため、継続的な機能改善・アップデートを実施してまいります。

エルグラムについて

エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。

2024年11月時点で導入実績10,000件を突破し、個人事業主から大手企業まで幅広い事業者様にご利用いただいております。

▼主な機能

・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答

・DMの自動返信、一括配信

・アンケートの作成、実施

・商品の販売～決済

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。

https://lgram.jp/manual/contact/

エルグラム公式HP

エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。



https://lgram.jp/?prtimes(https://lgram.jp/?prtimes)