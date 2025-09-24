花王、主力ヘアケアブランド「merit（メリット）」から、母と娘の“おそろい美髪”を叶える「Osolo（オソロ）」発売

花王株式会社

花王株式会社（社長・長谷部佳宏）は、ヘアケア事業変革の一環として、2025年春から主力ヘアケアブランド「merit（メリット）」において、「家族愛シャンプー」をブランドコンセプトに掲げ、リブランディングを行っています。このたび、“家族愛”の価値をより深める新たな取り組みとして、親子で一緒に使って“おそろい美髪”を叶える「Osolo（オソロ）」を、2025年10月4日に発売します。

今後も、「merit」は、“やさしさ・安心感・清潔”を届ける“家族愛”ブランドとして育成してまいります。

花王は、「髪の生きる力を、人の生きる力へ」の事業ビジョンのもと、ヘアケアブランドのフォーメーションを、人間の本質的な感情ニーズに基づき再編。新ブランドの立ち上げと既存ブランド強化を両輪で行い、事業変革を進めています。今回の主力ブランド「merit」のシリーズ拡充により、ヘアケア市場*1における花王ヘアケアの存在感を一層高めてまいります。

*1 「ハイプレミアム（1,400円以上）」「マス（プレミアムマス／リーズナブルマス）（1,400円未満）」に分類（※ポンプ型シャンプー／コンディショナーの販売価格をベース）

発売のねらい

「merit」は、2025年春より“やさしさ・安心感・清潔”を届ける“家族愛”ブランドへとリブランディングを実施しています。何気ない日常の中にある家族の愛おしい時間を描いた「家族と愛とメリット」CMシリーズを通じて、家族とのつながりや時間を大切に想う心温まる世界観へ共感を集めました。

「merit」の主なお客さま像は、「自然体で思いやりにあふれた生活をしたい」というニーズをもち、家族とのつながりや時間を大切にしたいと考える方です。ヘアケアにおいても、髪や地肌にやさしい洗い心地や、家族みんなが気持ちよく使えることを求めています。その中で、小学生の娘と母親のシャンプー使用実態調査によると、約7割の親子がシャンプーを共有しています。また、親子でそれぞれ個別使用している方のうち、半数以上が「共有したい」という意向をもっていることがわかりました。そのような生活者からは、「親子で髪質や仕上がりの好みは違うが、髪のまとまりを良くしたい点は同じ」「娘と一緒に使えながらも、大人の髪でも納得できるものを使い続けたい」といった声があがっています（2024年 花王調べ N=3005 30～45歳女性／2024年 花王調べ N＝44 35～45歳女性）。親子で一緒に使えるシャンプーには、髪の状態が違う母と娘のどちらもが納得して使い続けられる使用感などの機能が備わっていることが求められています。

このようなニーズに応え、家族を見つめ続けてきた「merit」から、“大人になっていく娘と、母のための、おそろいシャンプー”をコンセプトにした「Osolo」を提案します。

商品特長

「Osolo」は、母娘のどちらの髪にも寄り添い、一緒に使えるヘアケアアイテムを通じて、親子の時間を大切に育みます。生まれたての髪に多く含まれる美髪成分「脂質」に着目し、パサつく大人髪も、繊細な子ども髪も、ふと触れたくなる、やわらかな髪へ導きます。

大人の髪は、繰り返すヘアカラーやヘアアイロンの熱によって、髪の毛にダメージを負ってしまい、髪のゴワつき・パサつきやまとまりのなさに悩みを抱える方が多く存在します。一方で、成長過程の子どもの髪は、過剰なダメージはないものの、細く絡まりやすい髪質であることが多く、さらさらな仕上がりが求められています（花王調べ）。このような背景から、花王は、状態が異なる大人と子どもの髪のどちらにも大切な美髪成分である「脂質」に着目。「脂質」は、髪のなめらかさやまとまりに重要な役割を担っていますが、日常生活や洗髪において流出しやすい傾向にあります。美髪には、髪内部からの「脂質」の流出を抑えることが重要です。

『オソロ シャンプー』は、構築したラメラ層に脂質類のケア成分蓄える“ラメラプラットフォーム技術”を採用。花王従来のシャンプーと比較して、髪の脂質類が、繰り返す洗髪により流出してしまうことを抑えることができます。ぷるんとしたジェリークリームで、シャンプーを塗り広げてから泡立てる「塗り洗い」をすることを推奨。洗髪時の摩擦ダメージから髪を守りながら、やさしい泡で汚れを洗い流します。髪本来がもつ美髪成分である「脂質」の流出を抑えて洗うというシンプルな設計です。

『オソロ コンディショナー』は、髪の内側と表面を同時に補修するOsoloリペア処方を採用しました。リペア美髪成分*2が髪の内側に浸透するとともに、シルキー美髪成分*3が髪の表面をコート。美髪に重要な脂質類のケア成分を髪に与えることで、毛先までやわらかく、みずみずしくまとまる髪に導きます。

どちらも、植物由来成分配合*4。ノンシリコーン処方（シャンプーのみ）・サルフェートフリー*5・パラベンフリー・合成着色料フリー・鉱物油フリー・弱酸性の処方。親子が一緒に使えるやさしい洗い心地です。

香りは、何でもない日に気分ときめく、ガーデニア＆サボンの香りです。母と娘が、同じ香りを髪にまとうことで、ふとした瞬間にほっとするような、ほんのり甘くやさしい香りを表現しました。

*2 ヒマワリ種子油（補修）

*3 ラノリン脂肪酸（補修）

*4 ホホバオイル、アボカドエキス、アンズ種子エキス、カミツレ花エキス、グリセリン（保湿）

*5 硫酸系界面活性剤不使用

コミュニケーション

コミュニケーションでは、“大人になっていくあなたと、私に”をテーマに、思春期を迎えようとする娘と母の関係性をエモーショナルに表現し、母から娘に寄せる愛おしい気持ち“家族愛”を伝えます。TV・WEB広告を通じて、「Osolo」の世界観を発信していきます。

今後も「merit」は、“家族愛”をみつめ、家族みんなをやさしい泡で清潔に洗い上げるシャンプーと日本中の家族に共感いただけるようなメッセージを届けてまいります。

商品概要

＜おすすめの使い方＞

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

発売日／取扱店

2025年10月4日／全国

花王ヘアケア事業変革について

花王は、「髪の生きる力を、人の生きる力へ」の事業ビジョンのもと、ヘアケアブランドのフォーメーションを、人間の本質的な感情ニーズに基づき再編。感情を起点としながら、花王の資産であるヘアケア研究100年の知見を活かし、各ブランドにおいて、常に生活者の期待を上回るモノづくりを推進しています。

今回の事業変革では、拡大する「ハイプレミアム」市場*1への参入を本格化し、第一弾「melt（メルト）」、第二弾「THE ANSWER（ジアンサー）」、第三弾として「MEMEME（ミーミーミー）」を発売。併せて、「マス（プレミアムマス／リーズナブルマス）」市場*1における既存ブランド「merit」「Essential（エッセンシャル）」「Segreta（セグレタ）」をリブランディングし、ブランド力を高めていきます。これらの変革を通じて、花王は、ヘアケア事業を成長ドライバー事業へと育成強化してまいります。

「Osolo」ブランドサイト・公式SNS

花王は「未来のいのちを守る」を中期経営計画「K27」のビジョンとし、世界の中で誰かにとって欠かせない唯一無二の存在となる「グローバル・シャープトップ」事業を通して、社会課題の解決に貢献してまいります。