「Orient」から「Orient」75 周年と「Peanuts」75 周年を記念するコラボレーションモデルを追加販売

エプソン販売株式会社は、世界中で愛され、2025 年に揃って 75 周年を迎える「Orient」と「Peanuts」との２つのコラボレーションモデルを 2025 年 10 月 16 日より追加販売します。2025 年 3 月 13 日に発売されたコラボレーションモデルは大変ご好評をいただき、多くのお客様にご購入いただけなかったことから、追加販売のご要望を多数頂戴しておりました。こうしたご要望にお応えし、このたび海外向けに準備していた一部商品を、国内でも数量限定で販売することとなりました。

数量限定モデルである『オリエントマコ 40』限定3,800本（国内150本・海外3,650本）および『オリエントバンビーノ 38』限定7,800本（国内150本・海外7,650本）から、海外分より各300本を国内向けに追加販売します。「ピーナッツ」に登場するウッドストックやスヌーピーをあしらった今回のオリジナルデザインは、「オリエント」と「ピーナッツ」の両ファンにとって見逃すことのできない魅力的な逸品です。

＊詳細は2025年2月13日のニュースリリース(https://www.orient-watch.jp/imgs/press/20250213_1.pdf)をご参照ください。