新作アプリゲーム『ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ』事前登録者数100万人突破ッ！

株式会社gumi

株式会社gumi（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川本 寛之）は、『ジョジョの奇妙な冒険』のアニメーションIPを活用した新作アプリゲーム『ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ』の事前登録者数が100万人を突破したことをお知らせいたします。

本作は、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』の世界観を活かしたシミュレーションRPGです。アニメに登場するおなじみのキャラクターたちを自由に編成し、ハイエンドなグラフィックで表現された必殺技をはじめとした臨場感ある戦いが楽しめる作品となっています。

■事前登録者数達成報酬でUR「ディオ・ブランドー」やガチャ23連分など、豪華報酬を全員にプレゼントッ！

『ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ』は、事前登録者数が100万人を突破いたしました。

URユニット【悪の帝王】ディオ・ブランドーや、ガチャ23連分のアイテムなど、豪華ゲーム内アイテムをプレゼントいたします。

※報酬はチュートリアルクリア後にゲーム内で受け取ることができます。

【事前登録者数達成報酬一覧】

・URユニット 【悪の帝王】ディオ・ブランドー

・URアシストカード確定チケット

・URサポーター確定チケット

・スター 3,500個(ガチャ23連分)

・スタートダッシュアイテムパック

■ゲーム概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/194_1_20ae5adb78a8d393e411d74ab7857f47.jpg?v=202509250126 ]

■『ジョジョの奇妙な冒険』とは

週刊少年ジャンプ(集英社)1987年1・２合併号で連載を開始した荒木飛呂彦原作の漫画シリーズ。仲間たちとの絆・強敵との死闘などを通じて人間讃歌のテーマを個性的な表現方法で描き、シリーズ累計発行部数は1億2千万部を誇る。連載開始25周年を迎えた2012年に、初のテレビアニメーションとして「ジョジョ の奇妙な冒険」（原作第1部・原作第2部）を放送。シーン特色・カット特色など漫画の書き文字を文字エフェクトとして演出に取り入れるなど原作の魅力を損なうことなくアニメーション化し、ファンから高い支持を得る。その後、2014年に「スターダストクルセイダース」（原作第３部）、2016年に 「ダイヤモンドは砕けない」（原作第４部）、2018年には「黄金の風」（原作第５部）とテレビ放送し、2021年にはシリーズ最新作「ストーンオーシャン」（原作第６部）の全世界配信がスタート。2022年にアニメシリーズ10周年を迎えた。

権利表記： (C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険THE ANIMATION PROJECT

■会社概要：株式会社gumi

gumiは、「Wow the World! すべての人々に感動を」をMissionに掲げ、モバイルオンラインゲーム事業とブロックチェーン等事業の二つの事業を展開しています。モバイルオンラインゲーム事業では、『当社ゲームエンジン×IP』を軸とした収益性の高いタイトル開発を推進するとともに、開発受託にも注力しております。ブロックチェーン等事業では、ブロックチェーンゲーム等のコンテンツ開発、暗号資産を基盤にしたプラットフォーム構築、有力ブロックチェーンのノード運営、グローバルにおけるファンド投資等を行っております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/194_2_f3c600c32fbde64ebc72701b0161c7b3.jpg?v=202509250126 ]

