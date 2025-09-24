中森明菜さんとZOZOVILLAのコラボ第3弾！ご本人が監修を務めたCONVERSE・Leeの限定アイテムを10月1日よりZOZOVILLA限定で販売

株式会社ZOZO

中森明菜さんとZOZOVILLAのコラボレーション企画第3弾として、シューズブランド「CONVERSE（コンバース）」とデニムブランド「Lee（リー）」のコラボ限定アイテムを、10月1日（水）よりZOZOVILLA限定で受注販売します。

中森明菜さんご本人が監修を務めた今回のコレクション「AKINA NAKAMORI 60th Birthday Special Collaboration with ZOZOVILLA」では、CONVERSEの「ALL STAR TREKWAVE HI」の本コラボ限定モデル1型に加え、Leeのデニムジャケット2型・ジーンズ2型の計5型を受注販売します。アイテムには、ご本人の直筆サインがプリントや刺繍であしらわれています。

ルックは中森明菜さんがモデルを務め、自然体でありながら洗練された印象の大人の表情が、エレガンスと静かな強さを併せ持つコラボアイテムを際立たせています。

さらに、10月4日（土）～10月13日（月）の期間、西千葉のZOZO本社向かいに位置するZOZOSTUDIO COFFEEにて、本コラボを記念したポップアップイベント「AKINA NAKAMORI 60th Birthday Special Collaboration with ZOZOVILLA」を開催します。入場無料の本ポップアップイベントではアイテム展示（※1）のほか、ルックの展示、中森明菜さんをイメージした特別なドリンクを提供します。イベントの詳細は、ZOZOVILLA公式Instagram（＠zozovilla_official(https://www.instagram.com/zozovilla_official/?hl=ja)）で随時お知らせします。

また、10月1日（水）0:00に中森明菜さん公式YouTubeチャンネル「AKINA NAKAMORI OFFICIAL(https://www.youtube.com/@akinanakamoriofficial)」で公開される楽曲動画では、本コラボアイテムが衣装として着用されるほか、CONVERSEとLeeの一部店舗で本コラボアイテム全型が展示されます（※2）。

（※1）会場内で本コラボアイテムの販売はせず、展示のみになります。

（※2）本コラボアイテムは、10月1日（水）～10月27日（月）の期間に「White atelier BY CONVERSE 福岡店」、10月1日（水）～10月26日（日）の期間に「Lee POP-UP なんばパークス店」で展示されます。店舗詳細については、各ブランドの公式サイトをご確認ください。なお、展示のみで、販売はおこないません。

・受注販売期間：2025年10月1日（水）正午 ～ 2025年10月27日（月）11:59

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・特設ページURL：https://zozo.jp/event/akinanakamori/

※2025年10月1日（水）正午より商品公開

・お届け時期：2026年5月下旬予定

＜中森明菜さんのコメント＞

今回のZOZOVILLAさんとのコラボでは、CONVERSEさんとLeeさんともご一緒させていただき、限定アイテムを製作しました。デニムジャケットはメンズ・レディースそれぞれ、シルエットや丈の長さにこだわりました。また、レディースジーンズはカットオフに、スニーカーはクールなオールブラックに、様々な世代のみなさまにファッションを楽しんでいただけるよう想いを込めてプロデュースしたアイテムです。ぜひお手に取っていただけると嬉しいです。

＜ZOZOVILLA限定アイテムについて＞

（左上から）

【AKINA NAKAMORI × CONVERSE】ALL STAR TREKWAVE HI：19,800円（税込）

【AKINA NAKAMORI × Lee】Denim Jacket for women：16,500円（税込）

【AKINA NAKAMORI × Lee】Denim Pants for women：13,200円（税込）

【AKINA NAKAMORI × Lee】Denim Jacket for men：16,500円（税込）

【AKINA NAKAMORI × Lee】Denim Pants for men：13,200円（税込）

＜購入者特典ノベルティ＞

本コラボアイテム1点のご購入につき、中森明菜さんがモデルを務めた本企画のルックブック（1冊）をノベルティとしてプレゼントします。

※ルックブックは1種類です。