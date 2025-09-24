¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉã¡×¥³¥È¥éー¶µ¼ø¡¢¥æー¥½¥Êー¼çºÅDX¥Õ¥©ー¥é¥à¤ÇÆÃÊÌ¹Ö±é～B2B¤Ë¾ÇÅÀ¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°5.0¡×¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç10·î£±Æü～
¥æー¥½¥Êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§Ê¡ÉÙ ¼·³¤¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹ÃÝ ¹î¿Î¡¢°Ê²¼¥æー¥½¥Êー¡Ë¤Ï¡¢¸½Âå¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉã¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥³¥È¥éー¶µ¼ø¤ò¥á¥¤¥ó¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè3²ó¥Çー¥¿¤Ç²ÃÂ®¤µ¤»¤ëDX¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤ò10·î¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÎÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡Ê´°Á´¾·ÂÔÀ©¡Ë¡£¥³¥È¥éー¶µ¼ø¤¬ÆüËÜ¤ÎÄ°½°¤Ë¸þ¤±¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï2024Ç¯£¶·î°ÊÍè¤Ç¡¢B2B¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¹Ö±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
¥³¥È¥éー¶µ¼øÆÃÊÌ¹Ö±é¡¡¥æー¥½¥Êー¼çºÅ¡ÖÂè£³²ó ¥Çー¥¿¤Ç²ÃÂ®¤µ¤»¤ëDX¥Õ¥©ー¥é¥à¡×
¡ã³«ºÅ³µÍ×¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
https://usonar.co.jp/seminar/20251001_1524.html
¢£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£
¥æー¥½¥Êー¼çºÅ¡Ö¥Çー¥¿¤Ç²ÃÂ®¤µ¤»¤ëDX¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¡¢Âè3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¸½Âå¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉã¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥³¥È¥éー¶µ¼ø¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè£±Éô¤Ï¡¢¥³¥È¥éー¶µ¼ø¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤Ê¤®¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ø¤Î¤ªÏÃ¤·¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
B£²B¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¹Ö±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÄÌÌõ¤¬Æþ¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¹Ö±é¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
Âè£²Éô¤Ï¡¢¥æー¥½¥Êー¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ´ë¶È¤ÎÅÐÃÅ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ï¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¡Ö¹¦¿ý¤Î´Ö¡×¤Ç¤¹¡£¥³¥È¥éー¶µ¼ø¤Î¹Ö±é¸å¡¢¥³ー¥¹ÎÁÍý¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é»²²Ã´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÊÌ¹Ö±é¡Û
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥³¥È¥éー¶µ¼ø
¥Æー¥Þ¡§B2B marketing¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°5.0¡¡
"Marketing 5.0 focusing on B2B marketing"
¹Ö±é¥¿¥¤¥È¥ë¡§New Developments in B2B Marketing
¡Ú¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥³¥È¥éー¶µ¼øÎ¬Îò¡Û
ÊÆ¹ñ¥Îー¥¹¥¦¥§¥¹¥¿¥óÂç³Ø¥±¥í¥Ã¥°·Ð±ÄÂç³Ø±¡ S.C.¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡õ¥µ¥ó¹ñºÝ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Âî±ÛÌ¾ÍÀ¶µ¼ø1953Ç¯¤Ë¥·¥«¥´Âç³Ø¤Ç·ÐºÑ³Ø½¤»Î¡¢1956Ç¯¤Ë£Í£É£Ô¤«¤é·ÐºÑ³Ø¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£ 22¤ÎÂç³Ø¤«¤éÌ¾ÍÀÇî»Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¡¢80ºý¤ËµÚ¤Ö½ñÀÒ¤È150¤ÎÀìÌç»ï¤Ëµ»ö¤òÄó¶¡¡£ Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¡£¸½Âå¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆü»þ¡¦²ñ¾ì¡Û
¡¦2025Ç¯10·î1Æü(¿å)
¡¦ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è Æâ¹¬Ä®1-1-1 Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë Åìµþ¡¡¹¦¿ý¤Î´Ö
¡Ú¤´Íè¾ì´ØÏ¢¡Û
¡¦ÂÐ¾Ý¡¡BtoB´ë¶È¡ÊÌò¿¦¼Ô¸ÂÄê¡Ë
¡¦Åö¼Ò¤«¤é¤Î´°Á´¾·ÂÔÀ©¡£Äê°÷200Ì¾(1¼Ò2Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹)
¢¨¤ª¿½¹þ¤ßÄ¶²á¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ ¢¨¾·ÂÔ¾õ¤Î¤Ê¤¤Êý¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¹Ö±éÆâÍÆ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥æー¥½¥Êー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
1990Ç¯¤ÎÀßÎ©Åö½é¤è¤ê¡¢Ë¡¿Í´Ö¼è°ú(£Âto£Â)¥Çー¥¿´ØÏ¢¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎË¡¿Í´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖLBC¡×¤òÆÈ¼«¤Ë¹½ÃÛ¡¦°Ý»ý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÉÊ¼Á¤ÇÀµ³Î¤Ê¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸À°Íý¤¹¤ëÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤È¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼¤ÎÃÎ¸«¤â¶î»È¤·¡¢¤è¤êÀº³Î¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ÜµÒ¥Çー¥¿Åý¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö¥æー¥½¥Êー¡×¤òÄó¶¡¡£·Ð±ÄÀïÎ¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥×¥é¥ó¥½¥Êー¡×¤ä¡¢Ì¾»É&´ë¶È¾ðÊó´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ö£í¥½¥Êー¡×¡¢ÅÐµ¾ðÊó¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Äー¥ë¡ÖÅÐµ¥½¥Êー¡×¤Ê¤É¤ªµÒÍÍ¤Î¥Çー¥¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://usonar.co.jp/service/usonar/
²ñ¼ÒÌ¾:¥æー¥½¥Êー³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3ÃúÌÜ20-2¡¡Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£15³¬
ÂåÉ½¼Ô:ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡Ê¡ÉÙ ¼·³¤¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ä¹ÃÝ ¹î¿Î
ÀßÎ©:1990Ç¯9·î10Æü
»ñËÜ¶â:1²¯±ß
¶ÈÌ³ÆâÍÆ:¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È
URL: https://usonar.co.jp/(https://usonar.co.jp/)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
¥æー¥½¥Êー³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡ÊÉ°»³¡¦ß·ÅÄ¡Ë
¥áー¥ë¡§ir@usonar.co.jp