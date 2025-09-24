株式会社Meta Heroes、AI・DXの祭典「AI BB 東京 2025 秋」に出展

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2025年9月24日（水）および25日（木）に開催される「AI BB 東京 2025 秋」（主催：株式会社Pivot Tokyo）に、出展者（Exhibitor）として参加することをお知らせします。

AIとWeb3の最新トレンドが集結する本イベントにおいて、当社はAI・DX教育事業およびAIを活用したクリエイティブ開発の取り組みを紹介します。

AI時代におけるリスキリングと当社の挑戦

DX（デジタルトランスフォーメーション）推進が急務となる中、企業や個人にとって、新しい技術を学び直す「リスキリング」は国策としても重要性を増しています。特に、ChatGPTをはじめとする生成AIの進化は、あらゆる産業に大きな変革をもたらしており、その活用スキルは今後さらに必要不可欠なものとなります。

当社は、この社会的背景のもと、企業向けにAIの活用に特化した研修プログラムを提供しています。各企業のニーズに合わせたカリキュラムを通じて、デジタル推進を支援しています。

また、企業向け研修だけでなく、AIの最先端を学び、交流するコミュニティ「AI MONDAY」を毎週月曜日に開催しています。ウェビナー形式を中心に、当社が運営するDX教育施設「Hero Egg」でのリアル開催も行っており、参加者が直接交流できる場を提供しています。

私たちは、AIを活用したリスキリングを推進する企業として、最先端の技術動向が集まる本イベントへの出展を通じて、より多くの方々に当社の取り組みを知っていただきたいと考えています。

登壇情報

当社の代表取締役である松石和俊が、以下のセッションに登壇いたします。

【1日目】 9月24日（水）

Exhibitor Pitch

内容： 当社の事業内容やAI・DX分野での実績、最新の取り組みについてプレゼンテーションを行います。

【2日目】 9月25日（木）14:05～14:25

M-16「AIとクリエイティビティ：新たな表現の可能性」

テーマ： 生成AIがクリエイティブにもたらす変革について、新たな表現の可能性や、AIと人間の共創、創作における人間の役割などを議論します。

スピーカー：

岸本圭司氏（ナノグラフィカ 代表取締役）

松石和俊（株式会社Meta Heroes 代表取締役）

モデレーター：

伊藤雅康氏（studio veco 代表）

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/224_1_580505723ed89c7803e83eb568e4687a.jpg?v=202509251256 ]

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催。2日間で延べ15,000人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めている。

・設立：2021年12月03日

・代表取締役：松石和俊

・大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

・DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中

2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

・コミュニティスペース：大阪府大阪市北区

太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

・オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.io]

・X（旧Twitter）アカウント：［https://x.com/metaheroes_100］

・公式LINEアカウント：[https://lin.ee/K9vdyLx]