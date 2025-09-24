【FURFUR(ファーファー)】ジェイアール名古屋タカシマヤ店がリニューアルオープン！ノベルティや限定カラーアイテムを発売＜10月1日(水)＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FURFUR（ファーファー）」は、2025年10月1日(水)にジェイアール名古屋タカシマヤ店を5階にリニューアルオープンいたします。オープンを記念して、限定商品やノベルティをご用意しております。

”Feminine Mode Wears”をコンセプトに、フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ、しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせるアイテムを提案するブランド「FURFUR」は、2025年10月1日(水)にジェイアール名古屋タカシマヤ店5Fをリニューアルオープンいたします。

リニューアルオープン記念特典

【topics 1】限定カラーアイテム

商品名：パッチワークエコファーミドルコート

価格：31,900円(税込)

カラー展開：BRW(名古屋タカシマヤ店限定カラー)、IVR、GRY、PNK

サイズ：F

リアルな質感にこだわったエコファー素材のパッチワークで微配色を表現したミドル丈コートから、名古屋タカシマヤ店だけのブラウンカラーをご用意。

ミニ丈ボトムやブーツ合わせでトレンドスタイルが叶います。

ボリュームシルエットながらも軽量で暖かく、滑りのいい裏地が付いているのでなめらかな着心地。

商品名：ロゴ刺繍ジップアップフーディー

価格：14,300円(税込)

カラー展開：SAX（池袋パルコ店・名古屋タカシマヤ店・オンラインストア限定カラー）、IVR、GRY、NVY

サイズ：F

大きめのフーディーとパフスリーブのシルエットでリラックス感のある着心地。

ダンボール素材のやや膨らみのある、なめらかな肌触りと軽さが魅力の着回し力抜群なトレンドアイテムです。

同素材のフレアスカートとセットアップでのコーディネートもおすすめ。

ロマンティックな雰囲気を纏うSAXは名古屋タカシマヤ店、池袋パルコ店、オンラインストア限定カラー。

商品名：ポンチフレアミニスカート

価格：14,300円(税込)

カラー展開：SAX（池袋パルコ店、名古屋タカシマヤ店、オンラインストア限定カラー）、IVR、GRY、NVY

サイズ：F

タック＆ギャザーでボリューム感のあるシルエットが特徴の、ダンボール素材のフレアミニスカート。シンプルながらも配色のウエストリボンがアクセントになっています。

裏地のインナーパンツが一体型になっており、一枚でも安心して着用いただけます。

同素材のフーディーとセットアップでのコーディネートもおすすめです。

ロマンティックな雰囲気を纏うSAXは名古屋タカシマヤ店、池袋パルコ店、オンラインストア限定カラー。

商品名：ムートンロゴトートバッグ

価格：12,100円(税込)

カラー展開：CGRY（名古屋タカシマヤ店、池袋パルコ店、オンラインストア限定カラー）、IVR、BEG、PNK、SAX

サイズ：F

人気のトートバッグシリーズに、今年はムートン素材が登場。

ボリューミーなボア刺繍で表現されたロゴがポイント。

スマホ用ポケット、２つの小ポケット、大ポケットの合計４つの内ポケットがついているので機能性も抜群。

取り外し可能なショルダーストラップ付きでシーンに合わせてお使いいただけます。

限定カラーのCGRYはどのようなスタイルにも合わせやすいこだわりのカラーリング。

【Topics 2】ノベルティプレゼント

名古屋タカシマヤ店にて税込22,000円以上をお買い上げの方に、秋らしいスウェード素材のオリジナル巾着チャーム(SAX)をプレゼントいたします。

バッグチャームとしても使用可能で、コンパクトながらもアクセサリーやリップ、イヤホンなどの小物が収納できる便利なアイテムです。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

【Topics 3】ポイントアップキャンペーン

下記期間中、MA CARDのポイントアップキャンペーンを開催いたします。

10月1日(水)のみ：一律10％付与

10月2日(木)～10月5日(日)：一律5％付与

店舗情報

店舗名：FURFUR ジェイアール名古屋タカシマヤ店

所在地：〒450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 ジェイアール名古屋タカシマヤ 5F

電話番号：052-462-9413

オープン日：2025年10月1日(水)

FURFUR(ファーファー)について

BRAND CONCEPT

"Feminine mode wears"

フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ

しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる"Feminine mode wears"

高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。



SHOP

数々のカルチャー、トレンドが生まれてきたラフォーレ原宿店からスタートし、ルミネ新宿2店、渋谷パルコ店・池袋パルコ店・ルミネ横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・梅田エスト店・FUKUYA ADDICT店の計8店舗を展開。



■OFFICIAL ONLINE STORE

https://furfurfur.jp/

■USAGI ONLINE

https://usagi-online.com/brand/furfur/