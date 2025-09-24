Bounce、Tokyo Family Staysと提携開始

Bounce Japan 合同会社

世界4,000都市・32,000拠点以上で展開し、日本国内でも5,000拠点・650都市以上に広がる手荷物預かりサービス「Bounce(https://ja.bounce.com/)（バウンス）」は、新たにTokyo Family Stay(https://tokyofamilystays.com/ja/homu)s(https://tokyofamilystays.com/ja/homu)との提携を開始いたしました。今回の提携により、東京(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/tokyo-station)で30軒以上のアパートメントを運営するTokyo Family Staysの宿泊利用者は、より便利で快適な滞在体験を享受できるようになります。

Bounce、Tokyo Family Staysと提携開始提携の背景と目的

訪日観光客や国内旅行者の増加に伴い、宿泊施設利用者からは「チェックイン前に大きな荷物を持って移動したくない」「チェックアウト後に観光を楽しみたいが荷物が邪魔」という声が多く寄せられています。特に、東京駅(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/tokyo-station)・名古屋駅(https://ja.bounce.com/luggage-storage/nagoya/kintetsu-nagoya-station)・横浜駅(https://ja.bounce.com/luggage-storage/yokohama/yokohama-station)・大阪駅(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka/osaka-station)・博多駅(https://ja.bounce.com/luggage-storage/fukuoka/hakata-station)などの主要ターミナルでは、コインロッカー不足が深刻な課題となっています。

Bounce(https://ja.bounce.com/)は、全国5,000拠点（都内650拠点以上）において、カフェ・ホテル・ショップなどの空きスペースを活用し、安全かつ便利な荷物預かりサービスを提供しています。今回の提携により、宿泊利用者の利便性をさらに向上させます。東京都内では、東京駅(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/tokyo-station)周辺（4拠点）、渋谷駅(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/shibuya-station)周辺（15拠点）、新宿駅(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/shinjuku-station)周辺（8拠点）、池袋駅(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/ikebukuro)周辺（6拠点）、品川駅(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/shinagawa-station)周辺（4拠点）など人気エリアにも多数展開しています。

ユーザーにとってのメリット- 宿泊前後の荷物を気軽に預けられ、観光や移動を「手ぶら」で満喫可能- コインロッカー不足を解消し、ストレスのない滞在体験を提供- 予約から決済まで完全キャッシュレス、QRコードで数秒チェックイン- 1予約につき最大100万円の補償付きで安心- 24時間・多言語対応のカスタマーサポート

アフィリエイトパートナー募集について

Bounce(https://ja.bounce.com/)では、旅行者に「手ぶら観光」を広げるため、旅行予約サービス、メディア、短期宿泊施設、リテール・飲食事業者などの皆さまとのアフィリエイト連携を強化しています。

貴社のユーザーやお客様にBounce(https://ja.bounce.com/)のサービスを紹介いただくことで、新たな付加価値を提供すると同時に、成果報酬型での収益機会も得られます。

訪日観光需要や国内旅行需要が急速に高まるいま、ぜひBounce(https://ja.bounce.com/)のアフィリエイトパートナープログラムにご参加いただき、ともに「荷物に縛られない旅」を全国へ広げてまいりましょう。

アフィリエイトプログラム詳細・お申し込みはこちら：

https://ja.bounce.com/ls/affiliates(https://ja.bounce.com/ls/affiliates)



少しでもご興味がある方は、いつでもご気軽にお問い合わせください：

supply@usebounce.com

CEOコメント（Bounce創業者 / Cody Candee）

「Tokyo Family Stays様との提携を通じて、東京(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/tokyo-station)に滞在する旅行者の皆さまに、より快適で自由な体験をお届けできることを嬉しく思います。チェックイン前やチェックアウト後の時間を身軽に楽しめることは、旅行全体の満足度を大きく高めます。Bounce(https://ja.bounce.com/)は今後も、日本全国の宿泊施設や地域パートナーと協力し、誰もが『荷物に縛られない旅』を実現できる社会を目指してまいります。」

Bounceについて

「Bounce(https://ja.bounce.com/)（バウンス）」は、旅行中や外出先で荷物を一時的に預けたい方と、空きスペースを有効活用したい店舗・施設をつなぐ、世界最大級※の手荷物預かりプラットフォームです。2019年にアメリカ・サンフランシスコで創業し、現在では北米・ヨーロッパ・アジア・オセアニアを中心に、世界4,000以上の都市・32,000ヶ所超で展開。日本国内では、東京(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/tokyo-station)・大阪(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka/osaka-station)・京都(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto/kyoto-station)をはじめ、全国650都市・5,000拠点以上でサービスを提供しています。

公式サイト：https://ja.bounce.com/

※「世界最大級」の表現は、当社が2025年7月時点で実施した独自調査に基づきます。

【調査対象】国内外の主要な手荷物預かり事業者

【比較項目】拠点数・展開都市数・展開国数

【調査方法】各社の公開情報に基づいた自社調査（2025年7月実施）

【会社概要】

会社名：Bounce Japan 合同会社

所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア WeWork 39階

設立：2019年

公式サイト：https://ja.bounce.com/

お問い合わせ：press-jp@bounce.com