10/10「世界メンタルヘルスデー」に寄せて──武道教育研究家・風間健が語る“心を護る技”とレジリエンスの育て方

毎年10月10日の世界メンタルヘルスデーにあわせ、40年以上にわたり青少年支援の現場で実践を重ねてきた武道教育研究家・風間 健（気練・武心道 創始者）の対談記事をnoteで公開しました。武道を「人を倒す技術」ではなく、心を整え・護るための道として捉え直し、〈折れる前に休む〉〈“してあげる”より“そばにいる”〉など日常に落とし込める実践を紹介。学校・家庭・職場で今日から試せる、メンタルヘルス／レジリエンスの具体的なヒントを提示します。

対談記事：『心を鍛える言葉──武道教育研究家・風間健が伝える「生き抜く力」』

掲載先：https://note.com/kiren_bushindo/n/n5f250b4facc6?sub_rt=share_pw

１．武道は「人を倒す技術」ではなく、「心を整える道」

武道の本義は「争いを止める」こと。本当の強さとは外への攻撃性ではなく、自分の中の怒り・恐れ・弱さと向き合い、振り回されない力。技は心の護身術であり、心を守るために磨くものだと風間氏は語ります。

２．支え方の再定義──「してあげる」より「そばにいる」

風間氏は40年以上、児童自立支援施設「誠明学園」に通い続けました。そこにいるのは家庭や社会に居場所を失った子どもたちです。児童自立支援の現場で実感したのは、「大事なのは、何かをしてあげることではなく、ただ“そばにいる”こと」だということ。言葉や行動ではなく、「存在することそのもの」が支えになるという考えは、支える側にも大切な気づきを与えます。

３．折れる前に「妥協する勇気」──立ち止まるという選択

「頑張りすぎなくていい。何もしなくてもいい。折れる前に“立ち止まる勇気”こそが命を守る力になる。」風間氏は現場での経験を踏まえ、心を守るためには“あえて止まる”選択も必要だと語ります。妥協は弱さではなく知恵であり、心が折れないための生き延びる技として位置付け直します。

４．社会全体で「心を守る空気」を育てる

「失敗を許し、弱さを出してもいい社会」それこそが心を守る社会の空気だと風間氏は言います。本記事は教育関係者、保護者、福祉に関わる方々だけでなく、「自分を守る術」を探すすべての人のヒントになる内容です。学校・家庭・職場の小さなルール変更（叱責より対話、即アドバイスより共感、休む権利の明文化など）など、小さな一歩から始めることが大切です。

登場人物

・風間 健（かざま・けん）

武道教育研究家／気練・武心道 創始者。40年以上にわたり児童自立支援の現場で青少年と向き合う。著書『ブレない・折れない・曲がらない「心の軸」のつくりかた』ほか。全国で講演・ワークショップを実施。

・聞き手：I（note編集チーム）

