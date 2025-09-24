「TeamSpirit Enterprise」の導入支援をADX Consultingが本格展開

株式会社チームスピリット

株式会社チームスピリット（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：道下 和良、以下チームスピリット）は、当社が提供する業務の改善・効率化を支援する大企業向け統合型クラウドサービス「TeamSpirit Enterprise」について、株式会社ADX Consulting（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関 慈弘、以下ADX Consulting）が、そのライセンス取り扱いから導入支援、運用サポートまでを一気通貫で提供する体制を構築し、サービス提供を本格化したことをお知らせします。

本取り組みは、両社の戦略的パートナーシップをさらに強化するものであり、大企業・エンタープライズ向けの生産性の改善・業務効率化の推進を強力に支援するものです。

バックオフィス業務のデジタル化や、システムの老朽化への対応、人材価値の向上を通じた人的資本経営への高まりなどを背景に、エンタープライズ企業において「TeamSpirit Enterprise」の導入が加速しています。

ADX Consultingは、これまでSalesforce、Oracle Fusion Cloud ERP、Anaplanなどのクラウドソリューションを活用し、業務DXの実現に向けた高度なコンサルティング支援を行ってきた実績があります。その開発知見を活かし、エンタープライズ企業が抱える複雑な業務要件や独自のワークフローに最適化されたソリューションを提供できるのが大きな特長です。

コンサルティング力と高い開発力を兼ね備えたADX Consultingが、TeamSpirit Enterpriseの導入支援を担うことで、両社はよりお客様固有の課題に寄り添いながら、最適な導入・定着・活用を実現し、企業価値の最大化に貢献してまいります。

【株式会社ADX Consulting 代表取締役社長 関 滋弘様 コメント】

このたび、TeamSpirit Enterpriseの導入支援を本格展開するにあたり、チームスピリット様との戦略的パートナーシップをより一層強化できることを、大変嬉しく思います。私たちADX Consultingは、ERP・EPM・CRMなどの統合システムを通じて、企業の持続的な成長と変革を支援してきました。近年は、人的資本経営の重要性がかつてないほど高まり、従業員のエンゲージメントと生産性向上が企業価値を左右する時代になっています。TeamSpirit Enterpriseは、まさにその実現を強力に後押しするプラットフォームであり、私たちの持つ業務DX・バックオフィス変革のノウハウを最大限に活かすことで、お客様の組織変革と企業価値向上に貢献してまいります。

【株式会社チームスピリット 代表取締役CEO 道下 和良 コメント】

クラウドERPの導入コンサルティングによるバックオフィスDXに強く、さらにSalesforceをプラットフォームとしたCRM導入に実績の多いADX Consulting様と、TeamSpirit Enterpriseを通じたパートナーシップ強化を、大変心強く、嬉しく思います。

人材価値の向上や人的資本経営への高まりなどを背景に、高度化している日本の大企業の人事・労務部門のニーズに対応可能な拡張性を持つTeamSpirit Enterpriseへのニーズは高まっています。このたびのADX Consulting様によるTeamSpirit Enterprise導入のご支援によって、お客様の就業環境の改善に加え、企業の競争力を高め、日本社会全体の「生産性改革」を実現することを目指してまいります。

【「TeamSpirit」について】

TeamSpiritは、業務の改善・効率化を支援する勤怠管理、工数管理、経費精算など、社員が毎日使う社内業務を一元化したクラウドサービスです。さらに、チーム力を強化する採用、イネーブルメント、スキル・力量管理などのタレントマネジメント、出勤から退勤までの1日の活動情報であるワークログの取得と活用など、組織を強くし、チームの成功を実現するさまざまな新プロダクトが加わり、Team Success Platform「TeamSpirit」として提供価値を拡張しています。高いセキュリティと安定性を誇るSalesforceプラットフォーム上で稼働し、出社から退社までの働く人のあらゆる活動情報に、個人だけでなくチーム全体のパフォーマンスに関する情報を掛け合せ、生産性向上を支援する統合型クラウドサービスです。

サービスサイト： https://www.teamspirit.com/

【株式会社ADX Consultingについて】

株式会社 ADX Consulting（アデクスコンサルティング）は、デジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組む産業界の一助となるべく、SHIFTグループが知恵と技術力を結集して設立したコンサルティングカンパニーです。最先端のテクノロジーと業界知見を用いて企業の持続的な成長と社会貢献を直接支援することで、循環型社会（サーキュラーエコノミー）の実現を目指します。

【会社概要】

社名：株式会社 ADX Consulting

本社：〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル3F

代表者：代表取締役 関 滋弘

設立：2020年12月

URL：https://adxc.co.jp/

https://crm.adxc.co.jp/

・ADX Consulting コンサルティングパートナー紹介ページ（AppExchangeサイト）

https://appexchangejp.salesforce.com/appxConsultingListingDetail?listingId=a0N3u00000PuYBsEAN

・ADX Consulting TeamSpirit Enterprise紹介ページ：

https://crm.adxc.co.jp/service/teamspirit-enterprise/

【株式会社チームスピリットについて】

チームスピリットは、チーム力の最大化の観点から、人的資本の生産性向上を実現する統合型クラウドTeam Success Platform「TeamSpirit」を提供するSaaS企業です。目指すべき経営戦略の実現に向けた最適な働き方や人材配置はもちろん、人とAIが協働し、チームの生産性向上や人的資本経営の実現に向けた支援に取り組んでいます。企業が直面する高度かつ複雑な企業の課題に対し、あらゆる角度から多様なソリューションを提供しています。個の成長と組織全体の成果を両立し、企業の持続的な成長に貢献いたします。

「チームスピリット」および「TeamSpirit」は株式会社チームスピリットの登録商標です。

■会社名：株式会社チームスピリット

■所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

■代表者：代表取締役CEO 道下和良

■証券コード：4397（東証グロース）

■コーポレートサイト：https://corp.teamspirit.com/ja-jp/