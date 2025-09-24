¡ÚÈôÂÍ¹â»³¡¦´ôÉì¸©¹â»³»Ô¡Û¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ËÈôÂÍµí¤ò¡ª¹â»³»Ô¤¬´óÂ£·¿ÊÖÎéÉÊ¡ÖÂÄ¹¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÂ£¤êÊª¡×¤ò¿·¤¿¤Ë³«»Ï
¡¡Ç¯´Ö30²¯±ßÄ¶¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò½¸¤á¤ë´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡Ö´óÂ£·¿ÊÖÎéÉÊ¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£´óÉí¼Ô¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢»ÔÆâ¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ËºÇ¹âµéÈôÂÍµí¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¤òÂ£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖÂÄ¹¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÂ£¤êÊª¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£50Ëü±ß¤Î´óÉí¤ÇÈôÂÍµí¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥150g¡ß50Ëç¤ò»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡ÖÍ¼ÍÛ¥öµÖ¡×¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢´óÉí¼Ô¤Ë¤Ï¤³¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¤ªÎé¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î¿·¤·¤¤·Á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯´Ö30²¯±ßÄ¶¡ª¹â»³»Ô¤¬Ä©¤à¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ³×Ì¿¡×
¡¡1Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»Ô¾ì¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤ÏÇ¯´Ö30²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë´óÉí¤òÁ´¹ñ¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹â»³»Ô¤¬º£²ó¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¡Ö´óÂ£·¿ÊÖÎéÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£¤³¤ì¤Ï´óÉí¼Ô¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò»ÔÆâ¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê»ÜÀß¤Ë´óÂ£¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂÄ¹¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÂ£¤êÊª¡×ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
3¤Ä¤Î¡Ö¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¡¦´óÉí¼ÔÍÍ¤Î»×¤¤¤Î¼Â¸½ ¢ª ¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Á±°Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶ñ¸½²½
¡¦¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Î¼Â¸½ ¢ª ºÇ¹âµéÈôÂÍµí¤òÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡
¡¦¹â»³»Ô¤Î³èÀ²½¤Î¼Â¸½ ¢ª ´óÉí¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤È»ÔÆâ»º¶È¤Î¿¶¶½
¤³¤Î3¤Ä¤Î¼Â¸½¤Ë¤è¤ê¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹âµéA5ÈôÂÍµí¤Ç¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò
¡Ú´óÂ£ÆâÍÆ¾ÜºÙ¡Û
ÄÌ¾ï¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤¤ºÇ¹âµéA5¥é¥ó¥¯¤ÎÈôÂÍµí¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤è¤ëÍÜ°é¤¬º¤Æñ¤Ê¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¿©ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
- ¾¦ÉÊÌ¾¡§ ÈôÂÍµí¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥
- ÆâÍÆÎÌ¡§ 150g¡ß50Ëç¡ÊÁí½ÅÎÌ7.5kg¡Ë
- Åùµé¡§ A5¥é¥ó¥¯ºÇ¹âµéÉÊ
- ´óÉí³Û¡§ 500,000±ß
- ¼õÆþ»ÜÀß¡§ »ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡ÖÍ¼ÍÛ¥öµÖ¡×
- Äó¶¡»ö¶È¼Ô¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò Æù¤Î¾¢²È
¿´²¹¤Þ¤ë¡Ö¤ªÎé¤Î¼ê»æ¡×¤¬´óÉí¼Ô¤ËÆÏ¤¯
¡¡´óÉí¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼ê½ñ¤¤Î¤ªÎé¤Î¼ê»æ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼ê»æ¤Ï¡¢¶âÁ¬¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¿´¤Î²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ´óÉí¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¡¢´óÉí¤Î°ÕµÁ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´óÉíÊýË¡
¡¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¡Ö³ÚÅ·¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Ê¤É³Æ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤«¤é²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
https://www.city.takayama.lg.jp/furusatonozei/index.html
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¹â»³»ÔÌò½ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬²Ý
½»½ê¡§¢©506-8555
¡¡¡¡¡¡´ôÉì¸©¹â»³»Ô²Ö²¬Ä®2ÃúÌÜ18ÈÖÃÏ
ÅÅÏÃ¡§0577-35-3001