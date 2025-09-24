国内最大級のクラウド型予約システム「RESERVA」、累計導入社数が35万社に到達！

株式会社コントロールテクノロジー

株式会社コントロールテクノロジーは、クラウド型予約システム「RESERVA（レゼルバ）」の累計導入企業数が35万社に到達したことをお知らせします。RESERVAは、地方自治体や大学、病院、クリニック、銀行、証券会社など多岐にわたる分野で活用されており、国内で最も選ばれている予約システムの一つとして成長を続けてきました。今後も業種ごとの課題解決を支援し、より効率的で利便性の高いサービスを提供していきます。

「RESERVA」公式サイト :https://reserva.be/

■RESERVA概要

RESERVAは、医療、教育、観光をはじめとする350業種以上に対応した国内最大級のクラウド型予約システムです。オンライン予約、来店受付、顧客データ管理、決済機能を一体的に提供し、事業者の幅広いニーズに応えてきました。今回、累計導入企業数が35万社に到達したことは、その高い信頼性と実用性の証であり、引き続き機能拡充とサービス品質の向上に努めていきます。

■おかげさまで10周年！

2014年11月に誕生したRESERVAは、昨年2024年11月に10周年を迎えました。2024年11月から2025年10月までは、10周年記念に関連して様々なキャンペーンを実施し、新CMの公開などを行ってきました。また、ユーザーの皆様の声を反映しながら業務効率化や集客に役立つ機能を継続的に拡充し、ロゴデザインに加え管理画面も刷新。これまで以上に快適にご利用いただける環境を整えました。

「オンラインカード決済機能」利用時の画面イメージ

■代表的な機能

・オンラインカード決済機能(https://lp.reserva.be/function/online-card-payment/)

オンライン決済により、無断キャンセルを防止

・会員機能(https://lp.reserva.be/function/type-setting/)

リピーター管理を強化し、会員サービスを提供

・予約・顧客分析機能(https://lp.reserva.be/function/customer-analysis/)

経営改善を支援する統計・分析ツール

当社では今後も、あらゆる業種における予約業務のDX推進を支援すべく、より専門的かつ実用的な情報発信を強化してまいります。

【会社概要】

会 社 名：株式会社コントロールテクノロジー

設 立：2013年8月

代 表 者：谷本 秀一

所 在 地：〒108-6105 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 5階

事 業 内 容：クラウド型予約システム「RESERVA」

および各種業界特化型予約ソリューションの開発・運営

企 業 情 報：https://tech.controlgroup.jp

保 有 認 証：ISMS（ISO/IEC 27001:2022）

ISMSクラウドセキュリティ（ISO/IEC 27017:2015）