サンサンキッズTVが日本ルナ「プリンに恋したヨーグルト ～プリンヨーグルト～」とのタイアップコラボを開始！＜登録者188万人のYouTubeチャンネル＞
株式会社aquwa（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐々木和哉）が運営する人気YouTubeチャンネル『サンサンキッズTV』（登録者数188万人／総再生数29億回）は、日本ルナ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：萩野稔之）の「プリンに恋したヨーグルト ～プリンヨーグルト～」とコラボレーションを開始し、タイアップ動画を公開しました。
キッズ・ファミリーに大人気のYouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」と日本ルナ「プリンに恋したヨーグルト ～プリンヨーグルト～」がタイアップコラボ！卵不使用でカラメルソースを混ぜ込んだまるでプリンのような味わいのヨーグルトを、サンサンたちがたっぷり紹介します♪
本日公開された動画では、サンサンとくもりんが「プリンに恋したヨーグルト ～プリンヨーグルト～」をきっかけに、不思議な桃太郎の世界へ大冒険！
行方不明の桃太郎を探すため、入れ歯を落としたおばあさんやヒゲもじゃのおじいさんと出会い、キジ・犬・サルも仲間に加わってドタバタ珍道中がスタート！
みんなで「プリンに恋したヨーグルト」を分け合いながら進んでいくと、ついにヨーグルト山で桃太郎を発見！しかしそこには“白鬼”の影が！
桃太郎とサンサンたちの運命はどうなってしまうのか…！？
「プリンに恋したヨーグルト ～プリンヨーグルト～」について
まるでプリンのような味わいのヨーグルト
生きて腸まで届くビフィズス菌HN019を使用したスイーツヨーグルト。
カラメルソースを混ぜ込むことでプリンらしさを追求しました。
卵不使用なので、卵アレルギーの方にもおすすめです。
発売日：2025年3月31日
商品詳細：https://www.nipponluna.co.jp/products/eat_yogurt/pudding.html
「プリンに恋したヨーグルト ～プリンヨーグルト～」×サンサンキッズTV コラボ動画公開！
【寸劇】白鬼に桃太郎が捕まった！？仲間と協力してオニ退治せよ！童話・ルナヨーグルト・子供向け知育教育★サンサンキッズTV★
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZU0BQFuVmt0 ]
https://www.youtube.com/watch?v=ZU0BQFuVmt0
サンサンキッズTVとは
3～6歳のお子様向けに、「楽しく学べる」体験の提供を目指し、登録者188万人・総再生回数29億回を突破している今注目のYouTube動画チャンネルです（2025年9月現在）
好奇心旺盛で、冒険精神豊かなお子様が笑顔と共に成長できるように、サンサンキッズTVは親子で楽しめるお絵かき遊び、歌、工作、おもちゃ遊びなど様々な動画をアップしています。
●YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCShFhaDUub-4RZefXJwjQug
公式サイト一覧
●公式WEBサイト
https://sunsunkidstv.com/
●オフィシャルグッズサイト
https://sunsunkidstv.shop/
キャラクター紹介
サンサン
最近はツッコミ役も華麗にこなし中6歳の太陽の男の子で、ちょっぴり頼りないけどみんなに慕われている。
身長はトマト3個分、体重はトマト2個分で、オムライスが大好き♪
お腹のチャックの中身は誰にも秘密！
くもりん
好奇心旺盛ですっごくドジな6歳の雲の男の子。
サンサンと仲良しでいつも一緒にいる。
食いしん坊で忘れん坊でおっちょこちょいで、いつもドタバタしてる。
バナナが大好き♪
会社概要
株式会社aquwaは、『「面白い」を創る 「おもしろい」をひろげる』をミッションとして、多角的な視点で日々こだわり突き詰めた「届けたいコトが届けたい場所に届くコンテンツ」を制作・発信し続ける集団です。
幼児・ファミリー向けのYouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」の運営、YouTubeを中心とした動画コンテンツ制作をはじめ、マンガ動画事業、YouTubeマーケティング・コンサルティング事業、PR動画・コンテンツ等を展開しています。
・創立日：2014年8月
・会社所在地：東京都渋谷区富ケ谷１丁目４４-４ 代々木いずみマンション６０１号室
・代表取締役： 佐々木和哉
・公式HP：http://aquwa.co.jp