サンサンキッズTVが日本ルナ「プリンに恋したヨーグルト ～プリンヨーグルト～」とのタイアップコラボを開始！＜登録者188万人のYouTubeチャンネル＞

株式会社aquwa（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐々木和哉）が運営する人気YouTubeチャンネル『サンサンキッズTV』（登録者数188万人／総再生数29億回）は、日本ルナ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：萩野稔之）の「プリンに恋したヨーグルト ～プリンヨーグルト～」とコラボレーションを開始し、タイアップ動画を公開しました。

キッズ・ファミリーに大人気のYouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」と日本ルナ「プリンに恋したヨーグルト ～プリンヨーグルト～」がタイアップコラボ！卵不使用でカラメルソースを混ぜ込んだまるでプリンのような味わいのヨーグルトを、サンサンたちがたっぷり紹介します♪

本日公開された動画では、サンサンとくもりんが「プリンに恋したヨーグルト ～プリンヨーグルト～」をきっかけに、不思議な桃太郎の世界へ大冒険！

行方不明の桃太郎を探すため、入れ歯を落としたおばあさんやヒゲもじゃのおじいさんと出会い、キジ・犬・サルも仲間に加わってドタバタ珍道中がスタート！

みんなで「プリンに恋したヨーグルト」を分け合いながら進んでいくと、ついにヨーグルト山で桃太郎を発見！しかしそこには“白鬼”の影が！

桃太郎とサンサンたちの運命はどうなってしまうのか…！？

「プリンに恋したヨーグルト ～プリンヨーグルト～」について

※画像はイメージです

まるでプリンのような味わいのヨーグルト

生きて腸まで届くビフィズス菌HN019を使用したスイーツヨーグルト。

カラメルソースを混ぜ込むことでプリンらしさを追求しました。

卵不使用なので、卵アレルギーの方にもおすすめです。

発売日：2025年3月31日

商品詳細：https://www.nipponluna.co.jp/products/eat_yogurt/pudding.html

「プリンに恋したヨーグルト ～プリンヨーグルト～」×サンサンキッズTV コラボ動画公開！

【寸劇】白鬼に桃太郎が捕まった！？仲間と協力してオニ退治せよ！童話・ルナヨーグルト・子供向け知育教育★サンサンキッズTV★

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZU0BQFuVmt0 ]

https://www.youtube.com/watch?v=ZU0BQFuVmt0

サンサンキッズTVとは

3～6歳のお子様向けに、「楽しく学べる」体験の提供を目指し、登録者188万人・総再生回数29億回を突破している今注目のYouTube動画チャンネルです（2025年9月現在）

好奇心旺盛で、冒険精神豊かなお子様が笑顔と共に成長できるように、サンサンキッズTVは親子で楽しめるお絵かき遊び、歌、工作、おもちゃ遊びなど様々な動画をアップしています。

キャラクター紹介

サンサン

最近はツッコミ役も華麗にこなし中6歳の太陽の男の子で、ちょっぴり頼りないけどみんなに慕われている。

身長はトマト3個分、体重はトマト2個分で、オムライスが大好き♪

お腹のチャックの中身は誰にも秘密！

くもりん

好奇心旺盛ですっごくドジな6歳の雲の男の子。

サンサンと仲良しでいつも一緒にいる。

食いしん坊で忘れん坊でおっちょこちょいで、いつもドタバタしてる。

バナナが大好き♪

会社概要

株式会社aquwaは、『「面白い」を創る 「おもしろい」をひろげる』をミッションとして、多角的な視点で日々こだわり突き詰めた「届けたいコトが届けたい場所に届くコンテンツ」を制作・発信し続ける集団です。

幼児・ファミリー向けのYouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」の運営、YouTubeを中心とした動画コンテンツ制作をはじめ、マンガ動画事業、YouTubeマーケティング・コンサルティング事業、PR動画・コンテンツ等を展開しています。

・創立日：2014年8月

・会社所在地：東京都渋谷区富ケ谷１丁目４４-４ 代々木いずみマンション６０１号室

・代表取締役： 佐々木和哉

・公式HP：http://aquwa.co.jp