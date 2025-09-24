みんなで祝おう！長岡市のシンボル・長生橋の米寿「長生橋米寿誕生祭」2025年10月12日（日）開催

公益社団法人 新潟県観光協会長生橋

新潟県・長岡市のシンボル・長生橋が、2025年で米寿（88歳）を迎えます。

これを記念し、「長生橋米寿誕生祭」を開催！地元市民や団体とともに、清掃活動・渡り初め・祝賀会を通じて、橋への感謝と未来への想いをつなぐ特別な1日となります。

長生橋の概要とヒストリー

長生橋は、新潟県長岡市を流れる信濃川に架かる長さ850mの橋で、1937年（昭和12年）に完成しました。

トラス型アーチの美しいデザインが特徴で、長岡市の東西を結ぶ重要な交通路であると同時に、市民にとって長岡花火大会を望む名所としても親しまれています。

戦時中や度重なる洪水を乗り越え、現在も地域の生活と文化を支える存在です。

名前の由来は「長生き」と「長岡に生きる」を重ねた縁起の良い意味を持ち、市民に愛され続けています。

開催概要

プログラム

- イベント名：長生橋米寿誕生祭- 日程：2025年10月12日（日）※荒天時は10月13日（月・祝）に順延- 会場：長生橋（長岡市）および周辺広場- 主催：長生橋を愛する会、水道タンク友の会、（一社）地域ルネッサンス創造機構シンクタンク・ザ・リバーバンク- 共催：新潟県長岡地域振興局、長岡市、長岡商工会議所ほか- 後援：国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所、（一財）長岡花火財団ほか- より詳しい情報は「長生橋を愛する会」公式サイト（https://chouseibashi.net/）をご覧ください。１. 長生橋歩道橋 感謝の清掃

9:00～10:30／集合：長生橋東詰 信濃川河川敷

２. 長生橋米寿 渡り初め

14:00～17:00／会場：長生橋歩道橋

太鼓演奏・鼓笛隊行進・バイク＆ワンわんパレード・ドローン撮影・防災ステーション見学など

渡り初めの参加者全員に

「長生橋米寿記念缶バッチ」 をプレゼント！ ※米寿の方には粗品も贈呈します。

３. 長生橋米寿 祝賀会

17:00～18:30／会場：河川防災ステーション前 堤防広場

金色ライトアップ点灯式・祝賀花火・乾杯・信濃川音楽祭

みどころ

「長生橋米寿誕生祭」参加方法

- 歴史ある長生橋を舞台にした祭典- 鼓笛隊や太鼓の演奏、パレード、文化プログラム- 金色ライトアップと祝賀花火で締めくくる感動の夜

申込期限：2025年9月30日（火）まで

方法：FAX・メール・郵送にて受付

- FAX：0258-47-1385

- メール：info@chouseibashi.net（件名「長生橋米寿誕生祭参加希望」）

- 郵送：〒940-2145 新潟県長岡市青葉台1丁目甲120番地8

長岡ニュータウンセンタービル1F 「長生橋を愛する会」事務局

- 緊急連絡先：小川幸雄（090-4672-7681）

長生橋の歴史や保存活動について

「長生橋を愛する会」公式サイト（https://chouseibashi.net/）にてご紹介しています。