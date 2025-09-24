“ちょびっと”なのにしっかりカバー。累計受注数18万個を突破したプリシラの大人気「白髪隠しシリーズ」に、最小サイズウィッグが発売

株式会社プリシラ




1992年創業のウィッグメーカー株式会社プリシラ（本社：兵庫県神戸市）は、2025年9月26日（金）に『ちょびっと白髪隠しウィッグ』を発売いたします。



2015年に初登場して以来、シリーズ累計18万個を超える販売実績を誇る白髪隠しウィッグから、これまでで最もコンパクトなサイズでの登場です。


従来の白髪隠しウィッグよりもさらにコンパクトで、自然な仕上がりを実現。


わずか数秒で装着することができ、忙しい朝や外出先でも気軽に白髪・薄毛をカバーできるアイテムです。




白髪や薄毛が気になる箇所に乗せるだけ

プリシラ史上最小サイズのちょびっと白髪隠しウィッグ

■ 商品概要

2つのクリップで止めるだけの手軽さで、忙しい朝も時短で白髪や薄毛をカバーできます。
白髪隠しとしてだけでなく、地毛の色に合わせて気になる薄毛や産後の抜け毛などのボリュームアップに、メッシュカラーやハイトーンカラーを選べばアンブレラカラー風のおしゃれも楽しめます。




白髪隠しウィッグ、プリシラ史上最小サイズ

人工皮膚部分がスリム＆コンパクトで、ボールペンと比べてもわかるサイズ感。前後にある2個のクリップでパチン！と止めるだけ





■ 商品特徴

▼ 2つのクリップで簡単装着


初心者でも扱いやすく、わずか数分で自然な仕上がりに。



1.クリップを開く




2.気になる頭頂部に乗せてクリップを止める




3.ブラシ等で整えて完成





▼ 選べる2タイプ


地毛の長さに合わせて2種類のタイプを選べます。



ショート・ボブの方におすすめの「スタンダード」

ミディアム以上の方におすすめの「ロング」


▼ 豊富な9色展開


ベーシックカラーからグレイヘア、メッシュやハイトーンまであらゆるカラーを網羅した9色です。


すべて耐熱なので、ドライヤーを用いたスタイリングやヘアアイロンでアレンジすることも可能！


※適正温度130‐150度



1N

ブラック




2N

ナチュラルブラック




3A

ダークブラウン




4A

ブラウン





2NHM

ナチュラルブラックハイメッシュ




3AHM

ダークブラウンハイメッシュ




TLGH

耐熱ライトグレイヘア




TNGH

耐熱ナチュラルグレイヘア





THB

耐熱ハニーブロンズ





▼ ナローミックスファイバー採用


従来のプリシラファイバーより太さを約23％軽減。
細いので、軽くて滑らか！より地毛になじむ自然な質感です。その自然な手触りに驚くはず。





▼ 幅広い年齢層に対応


シニア世代の白髪カバーはもちろん、
産後の抜け毛や脱毛症など、年齢を問わず使える設計。



＜BEFORE＞薄毛や白髪が気になる・・・

簡単装着！



スタンダード(THB)

ありそうでなかった金髪のカバーピース




ロング(3A)

ミディアム以上の方にはロングがおすすめ




ロング(2NHM)

メッシュカラーでおしゃれ使いもOK




ロング(3AHM)

長さがあるから地毛とまとめてアレンジもしやすい




■ 商品情報

商品名：『ちょびっと白髪隠しウィッグ』ST-012「スタンダード」/ ST-012L「ロング」


価格：スタンダード 税込4,290円 / ロング 税込4,620円


カラー：全9色


詳細を見る :
https://www.prisila.jp/c/coverall/ST-012

販売：プリシラ公式通販サイト・プリシラ楽天市場店・プリシラ本社本店ショールーム・プリシラ直営店（大阪梅田・東京原宿）・全国取扱店舗



カバー範囲（ブロンド部分がウィッグです）

カバー範囲（グレイヘア部分がウィッグです）

【会社概要】

株式会社プリシラは、「NO WIG, NO LINE」をスローガンに、あらゆる方々に向けてヘアスタイルを提案している、総合ウィッグメーカーです。老若男女問わずウィッグをお使いいただけるよう、ファッションウィッグはもちろんのこと、医療用ライン、ミセスライン、キッズライン、メンズライン等、計1000種類を超える幅広いラインナップを展開しています。さらに直営の梅田サロンでは、オーダーウィッグ以外にも発毛や育毛、頭皮ケアや増毛までメニューを増やし、「トータルヘアビューティーサロン」への進化を遂げ、全国にパートナーズサロンを展開していく予定です。




会社名：株式会社プリシラ
代表者：富澤武志
本社：兵庫県神戸市兵庫区西仲町1-18
事業内容： ファッションウィッグ＆医療用ウィッグの企画・製造・販売、OEM/ODM事業


URL：https://www.prisila.jp





＜メディア様お問い合わせ先＞


株式会社プリシラ　広報担当：福原
TEL：078-671-6722　E-mail：info@prisila.jp