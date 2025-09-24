“ちょびっと”なのにしっかりカバー。累計受注数18万個を突破したプリシラの大人気「白髪隠しシリーズ」に、最小サイズウィッグが発売
1992年創業のウィッグメーカー株式会社プリシラ（本社：兵庫県神戸市）は、2025年9月26日（金）に『ちょびっと白髪隠しウィッグ』を発売いたします。
2015年に初登場して以来、シリーズ累計18万個を超える販売実績を誇る白髪隠しウィッグから、これまでで最もコンパクトなサイズでの登場です。
従来の白髪隠しウィッグよりもさらにコンパクトで、自然な仕上がりを実現。
わずか数秒で装着することができ、忙しい朝や外出先でも気軽に白髪・薄毛をカバーできるアイテムです。
白髪や薄毛が気になる箇所に乗せるだけ
プリシラ史上最小サイズのちょびっと白髪隠しウィッグ
■ 商品概要
2つのクリップで止めるだけの手軽さで、忙しい朝も時短で白髪や薄毛をカバーできます。
白髪隠しとしてだけでなく、地毛の色に合わせて気になる薄毛や産後の抜け毛などのボリュームアップに、メッシュカラーやハイトーンカラーを選べばアンブレラカラー風のおしゃれも楽しめます。
白髪隠しウィッグ、プリシラ史上最小サイズ
人工皮膚部分がスリム＆コンパクトで、ボールペンと比べてもわかるサイズ感。前後にある2個のクリップでパチン！と止めるだけ
■ 商品特徴
▼ 2つのクリップで簡単装着
初心者でも扱いやすく、わずか数分で自然な仕上がりに。
1.クリップを開く
2.気になる頭頂部に乗せてクリップを止める
3.ブラシ等で整えて完成
▼ 選べる2タイプ
地毛の長さに合わせて2種類のタイプを選べます。
ショート・ボブの方におすすめの「スタンダード」
ミディアム以上の方におすすめの「ロング」
▼ 豊富な9色展開
ベーシックカラーからグレイヘア、メッシュやハイトーンまであらゆるカラーを網羅した9色です。
すべて耐熱なので、ドライヤーを用いたスタイリングやヘアアイロンでアレンジすることも可能！
※適正温度130‐150度
1N
ブラック
2N
ナチュラルブラック
3A
ダークブラウン
4A
ブラウン
2NHM
ナチュラルブラックハイメッシュ
3AHM
ダークブラウンハイメッシュ
TLGH
耐熱ライトグレイヘア
TNGH
耐熱ナチュラルグレイヘア
THB
耐熱ハニーブロンズ
▼ ナローミックスファイバー採用
従来のプリシラファイバーより太さを約23％軽減。
細いので、軽くて滑らか！より地毛になじむ自然な質感です。その自然な手触りに驚くはず。
▼ 幅広い年齢層に対応
シニア世代の白髪カバーはもちろん、
産後の抜け毛や脱毛症など、年齢を問わず使える設計。
＜BEFORE＞薄毛や白髪が気になる・・・
スタンダード(THB)
ありそうでなかった金髪のカバーピース
ロング(3A)
ミディアム以上の方にはロングがおすすめ
ロング(2NHM)
メッシュカラーでおしゃれ使いもOK
ロング(3AHM)
長さがあるから地毛とまとめてアレンジもしやすい
■ 商品情報
商品名：『ちょびっと白髪隠しウィッグ』ST-012「スタンダード」/ ST-012L「ロング」
価格：スタンダード 税込4,290円 / ロング 税込4,620円
カラー：全9色
詳細を見る :
https://www.prisila.jp/c/coverall/ST-012
販売：プリシラ公式通販サイト・プリシラ楽天市場店・プリシラ本社本店ショールーム・プリシラ直営店（大阪梅田・東京原宿）・全国取扱店舗
カバー範囲（ブロンド部分がウィッグです）
カバー範囲（グレイヘア部分がウィッグです）
【会社概要】
株式会社プリシラは、「NO WIG, NO LINE」をスローガンに、あらゆる方々に向けてヘアスタイルを提案している、総合ウィッグメーカーです。老若男女問わずウィッグをお使いいただけるよう、ファッションウィッグはもちろんのこと、医療用ライン、ミセスライン、キッズライン、メンズライン等、計1000種類を超える幅広いラインナップを展開しています。さらに直営の梅田サロンでは、オーダーウィッグ以外にも発毛や育毛、頭皮ケアや増毛までメニューを増やし、「トータルヘアビューティーサロン」への進化を遂げ、全国にパートナーズサロンを展開していく予定です。
会社名：株式会社プリシラ
代表者：富澤武志
本社：兵庫県神戸市兵庫区西仲町1-18
事業内容： ファッションウィッグ＆医療用ウィッグの企画・製造・販売、OEM/ODM事業
URL：https://www.prisila.jp
＜メディア様お問い合わせ先＞
株式会社プリシラ 広報担当：福原
TEL：078-671-6722 E-mail：info@prisila.jp