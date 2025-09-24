“ちょびっと”なのにしっかりカバー。累計受注数18万個を突破したプリシラの大人気「白髪隠しシリーズ」に、最小サイズウィッグが発売

株式会社プリシラ

1992年創業のウィッグメーカー株式会社プリシラ（本社：兵庫県神戸市）は、2025年9月26日（金）に『ちょびっと白髪隠しウィッグ』を発売いたします。



2015年に初登場して以来、シリーズ累計18万個を超える販売実績を誇る白髪隠しウィッグから、これまでで最もコンパクトなサイズでの登場です。

従来の白髪隠しウィッグよりもさらにコンパクトで、自然な仕上がりを実現。

わずか数秒で装着することができ、忙しい朝や外出先でも気軽に白髪・薄毛をカバーできるアイテムです。

■ 商品概要

白髪や薄毛が気になる箇所に乗せるだけプリシラ史上最小サイズのちょびっと白髪隠しウィッグ

2つのクリップで止めるだけの手軽さで、忙しい朝も時短で白髪や薄毛をカバーできます。

白髪隠しとしてだけでなく、地毛の色に合わせて気になる薄毛や産後の抜け毛などのボリュームアップに、メッシュカラーやハイトーンカラーを選べばアンブレラカラー風のおしゃれも楽しめます。

白髪隠しウィッグ、プリシラ史上最小サイズ

人工皮膚部分がスリム＆コンパクトで、ボールペンと比べてもわかるサイズ感。前後にある2個のクリップでパチン！と止めるだけ

■ 商品特徴

▼ 2つのクリップで簡単装着

初心者でも扱いやすく、わずか数分で自然な仕上がりに。

1.クリップを開く

2.気になる頭頂部に乗せてクリップを止める

3.ブラシ等で整えて完成

▼ 選べる2タイプ

地毛の長さに合わせて2種類のタイプを選べます。

ショート・ボブの方におすすめの「スタンダード」ミディアム以上の方におすすめの「ロング」

▼ 豊富な9色展開

ベーシックカラーからグレイヘア、メッシュやハイトーンまであらゆるカラーを網羅した9色です。

すべて耐熱なので、ドライヤーを用いたスタイリングやヘアアイロンでアレンジすることも可能！

※適正温度130‐150度

1N

ブラック

2N

ナチュラルブラック

3A

ダークブラウン

4A

ブラウン

2NHM

ナチュラルブラックハイメッシュ

3AHM

ダークブラウンハイメッシュ

TLGH

耐熱ライトグレイヘア

TNGH

耐熱ナチュラルグレイヘア

THB

耐熱ハニーブロンズ

▼ ナローミックスファイバー採用

従来のプリシラファイバーより太さを約23％軽減。

細いので、軽くて滑らか！より地毛になじむ自然な質感です。その自然な手触りに驚くはず。

▼ 幅広い年齢層に対応

シニア世代の白髪カバーはもちろん、

産後の抜け毛や脱毛症など、年齢を問わず使える設計。

簡単装着！







スタンダード(THB)

ありそうでなかった金髪のカバーピース





ロング(3A)

ミディアム以上の方にはロングがおすすめ





ロング(2NHM)

メッシュカラーでおしゃれ使いもOK





ロング(3AHM)

長さがあるから地毛とまとめてアレンジもしやすい





■ 商品情報 商品名：『ちょびっと白髪隠しウィッグ』ST-012「スタンダード」/ ST-012L「ロング」

価格：スタンダード 税込4,290円 / ロング 税込4,620円

カラー：全9色

詳細を見る :

https://www.prisila.jp/c/coverall/ST-012

販売：プリシラ公式通販サイト・プリシラ楽天市場店・プリシラ本社本店ショールーム・プリシラ直営店（大阪梅田・東京原宿）・全国取扱店舗



カバー範囲（ブロンド部分がウィッグです）



カバー範囲（グレイヘア部分がウィッグです）



【会社概要】

株式会社プリシラは、「NO WIG, NO LINE」をスローガンに、あらゆる方々に向けてヘアスタイルを提案している、総合ウィッグメーカーです。老若男女問わずウィッグをお使いいただけるよう、ファッションウィッグはもちろんのこと、医療用ライン、ミセスライン、キッズライン、メンズライン等、計1000種類を超える幅広いラインナップを展開しています。さらに直営の梅田サロンでは、オーダーウィッグ以外にも発毛や育毛、頭皮ケアや増毛までメニューを増やし、「トータルヘアビューティーサロン」への進化を遂げ、全国にパートナーズサロンを展開していく予定です。





会社名：株式会社プリシラ

代表者：富澤武志

本社：兵庫県神戸市兵庫区西仲町1-18

事業内容： ファッションウィッグ＆医療用ウィッグの企画・製造・販売、OEM/ODM事業

URL：https://www.prisila.jp







＜メディア様お問い合わせ先＞

株式会社プリシラ 広報担当：福原

TEL：078-671-6722 E-mail：info@prisila.jp

＜BEFORE＞薄毛や白髪が気になる・・・