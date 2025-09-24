食欲の秋企画「2025秋、アゲます！ーT・E・M・P・U・R・Aー」

株式会社BEKKAN

株式会社BEKKAN（本社：岡山県岡山市北区本町8-23 代表取締役：臼井幸隆）は、岡山県倉敷市下津井に所在する「WASHU BLUE RESORT 風籠　ブッフェスタイルダイニング　竜宮の遣い」にて、2025年10月1日（水）から12月14日（日）秋の食企画を開催いたします。



香り高い舞茸や滋味深い根菜など、秋の味覚を贅沢に取り揃えました。今が旬の“シャインマスカット”もご用意しております。


暑い夏を乗り越えた皆様へ、秋の恵みとこだわりのドリンクを心ゆくまでお楽しみください。





７種の塩で味わう、12種類の天婦羅



12種類の天婦羅と、個性豊かな7種のお塩をご用意しました。


お塩は、天婦羅の素材そのものの旨みを引き立て、サクサクの食感とともに、素材の味を最大限にお楽しみいただけます。


12種類の天婦羅


ライブキッチンでお好きな天婦羅をオーダーいただき、“アゲたて”をお席までお届けします。


海鮮類は「海老」「烏賊」「貝柱」、地元・下津井の「蛸」など王道の味わいを。


根菜類では、下味をつけて揚げた「秋の蓮根」や「牛蒡」がホクホクの食感を演出。


その他にも、「舞茸」「豚肉」「鶏ささみ梅しそ巻き」「ちくわ磯辺揚げ」「アボカド」など、バラエティ豊かなラインナップをご用意。


さらに、岡山の誇るフルーツ“シャインマスカット”は、フルーツ天婦羅として新しい味覚体験をお届けします。




７つのお塩 × TEMPURA

・カレー塩


・抹茶塩


・柚子塩


・山椒塩


・雪塩


・紅塩（岩塩）


・野崎家の塩（児島の塩）





※野崎家の塩とは岡山県倉敷市児島地区は、江戸時代後期より製塩業で栄えました。なかでも「塩田王」と称された実業家・野崎武左衛門にちなんだ塩が「野崎家の塩」です。現在では、その歴史と伝統を受け継ぎ、地域活性化を目指すプロジェクトを通じて新たな「野崎家の塩」が誕生しています。




海老・シャインマスカット

牛蒡・舞茸

下津井の蛸

蓮根・アボカド

ワゴンサービスでは秋をまるごと「生絞りモンブラン」

生絞りモンブラン

秋をお口いっぱいに感じていただくスイーツをワゴンサービスにてご提供いたします。


ご注文をいただいてからモンブランクリームを絞るため、フレッシュな香りやなめらかさが楽しめて、メレンゲのサクサク感とモンブランクリームとの相性が最高です。






オールインクルーシブスタート


●ご夕食時のアルコール＆ノンアルコール、フリードリンク


旬の食材を活かしたお料理とともに、地酒も取り揃えた厳選アルコールドリンク、ノンアルコールドリンク、ソフトドリンクなどを心ゆくまでお楽しみいただけます。




ノンアルコールも飲み放題

岡山のクラフトビールも飲み放題

地酒も飲み放題


□開催場所：WASHU BLUE RESORT 風籠　2階　ブッフェスタイルダイニング「竜宮の遣い」


□営業時間：２部制　（入替制）　


【１部】１７：３０～１９：００（ラストオーダー１８：３０）


【２部】１９：３０～２１：００（ラストオーダー２０：３０）


料金


〇宿泊プラン（１泊２食）1室2名　おひとり様　25,500円～


〇日帰りブッフェ2025「Autumn Day Trip」


　大人（中学生以上）9,900円／小学生4,950円／未就学児（3～5歳）2,500円


　※宿泊、日帰りブッフェともに０～２歳は無料



ご予約・お問合せ


（代表）電話番号：086-479-9500（受付時間10：00～18：00）【HP】https://kassago.jp



WASHU BLUE RESORT 風籠　概要


【所在地】〒711-0926　岡山県倉敷市下津井吹上303-17


【客室数】55室


１階：フロント、ロビー、エクスクルーシブラウンジ、オーシャンビューテラス


２階：ブッフェスタイルダイニング竜宮の遣い（レストラン）、はちみつパール風呂「みなづきの湯」


３階：はちみつパール風呂「なごみの湯」


屋上：露天風呂と大浴場　「浦島の湯」「天女の湯」


【源泉】鷲羽山吹上温泉【泉質】単純弱放射能泉（低張性中性冷鉱泉）


【温度】20.3℃【水素イオン濃度】PH7.5