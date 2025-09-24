【ブリリアンスプラス】限定デザインのギフトボックス、10月限定の早期特典もご用意。クリスマスフェアを10月3日より開始

株式会社ドリームフィールズ

3万個以上の天然ダイヤモンドや、カーボンニュートラルなラボグロウンダイヤを取り扱うダイヤモンドジュエリーブランド「BRILLIANCE+（ブリリアンスプラス）」を運営する（株）ドリームフィールズ（東京都中央区）は、2025年10月3日（金）よりクリスマスフェアを、全国5ヶ所（銀座・横浜・名古屋・大阪・金沢）の直営店とオンラインストアにて開催します。

BRILLIANCE+「クリスマスフェア2025」特設ページ

https://www.brilliance.co.jp/campaign/christmasfair/

限定デザインのギフトボックスと特典で、プロポーズの準備を楽しく応援

「All my love／このクリスマスに、心からの愛を伝えられますように」という願いを込めた、ブリリアンスプラスのフェア。より想いが伝わる華やかな演出ができると人気の、オリジナルギフトボックス『サプライズボックス』のクリスマス特別デザインが、数量限定で登場いたします。

さらに、当日への準備がより楽しくなるような、ギフトボックスとクーポンのプレゼント特典もご用意しております。

10月のご成約で早期特典も

クリスマスが目前に迫ってくると混雑して予約が取りにくくなったり、ジュエリーの製作が間に合わなくなるため、クリスマス当日にプロポーズを検討されている方は、10月から11月中旬頃の期間での、早めの準備開始がおすすめです。

本フェアでは10月中のご成約でお使いいただける、特別なクーポンもご用意しております。

クリスマス当日に間に合うオーダーメイドジュエリーが豊富に

ブランドの象徴である“二人らしさ”を叶えるオーダーメイドのブライダルジュエリーなら、お相手への世界に一つの特別な想いが、より深く伝わるはず。

納期を気にせず多くの方にオーダーメイドを選択肢に入れていただけるよう、本フェアでは、クリスマスまでに間に合うアイテムを豊富に取り揃えております。

多彩なダイヤモンドやデザインを組み合わせオーダーできる「婚約指輪」「婚約ネックレス」、素材や幅なども細かくカスタマイズできる「結婚指輪」から、お二人らしい形を見つけてください。

安心してサプライズできる『ダイヤモンドでプロポーズ』もご用意

さらに、ブリリアンスプラスでは「サプライズプロポーズをしたいけれど、お相手のリングサイズやデザインの好みが分からない」そんな方のために、まずはダイヤモンドを贈り、デザインは後から二人で選べる『ダイヤモンドでプロポーズ』もご用意しております。

あえてダイヤモンドだけを贈るという選択、後日デザインを一緒に選ぶ時間も、お相手への素敵なサプライズになるのも人気の理由。ブリリアンスプラスでは、リング・ネックレスともに多彩で豊富なデザインが揃っているため、どれにしようか悩む時間も楽しいと、ご好評いただいています。ダイヤモンドでプロポーズは『サプライズボックス』との相性も非常によく、セットで贈るのも大変おすすめです。

フェア概要

特典1.オリジナルギフトボックス『サプライズボックス』をプレゼント

ブライダルジュエリーを、12本のバラで華やかに彩ってくれる『サプライズボックス』。 プロポーズの演出として人気の“花束”を一緒に用意でき、贈る所作も美しくなる、発売以来大人気のブリリアンスプラスオリジナルアイテムです。

バラの花は生花ではなく、長く美しい状態を保てるプリザーブドフラワーでご用意していますので、サプライズ後はそのまま飾って楽しむこともできます。サプライズの瞬間の嬉しさを日常の中で、何度でも思い返していただけます。

サプライズボックスとは

https://www.brilliance.co.jp/perfectguide/shoppingguide/surprisebox/

本フェア期間中は、ゴールドを基調とした数量限定のクリスマス特別デザインをご用意。さらに、0.5ct以上のダイヤモンドをご購入の方には、無料でプレゼントいたします。

※0.499ct以下のダイヤモンド・結婚指輪・ファッションジュエリーをご購入の方も、15,000円（税込）にてお求めいただけます

2.診断でクーポンをプレゼント

ブリリアンスプラスでは、所要時間30秒、ネット上で簡単な質問に答えるだけでおすすめの婚約指輪や結婚指輪のデザイン、またダイヤモンドが分かる4つの診断をご用意しております。こちらは来店前にイメージを膨らませるのにも最適です。

本フェア期間中にいずれかをお受けいただいた方へ、10月中のご成約で3,000円オフ、11月以降のご成約で1,000円オフとなるクーポンをプレゼントいたします。

開催日程

2025年10月3日（金）～ 12月25日（木）

開催場所

BRILLIANCE+ショールーム各店 および オンラインサイト

＜ショールーム＞

銀座、横浜、名古屋、金沢、大阪

https://www.brilliance.co.jp/showroom

＜オンラインサイト＞

https://www.brilliance.co.jp/

ブリリアンスプラスについて

詳細を見る :https://www.brilliance.co.jp/campaign/christmasfair/

「BRILLIANCE+（ブリリアンスプラス）」は、国内最大級のダイヤモンドを取り扱うブライダルジュエリーブランドです。オンラインサイトと5店舗（銀座・横浜・名古屋・大阪・金沢／2025年9月時点）を展開しています。

種類・品質・価格に至るまであらゆる価値観に合う多様なダイヤモンドと、素材やデザインなどを自由に組み合わせられるオーダーメイドスタイルで、毎日身に着けたくなるブライダルジュエリーを、お二人に寄り添いご提案いたします。ジュエリーはご注文ごとに、日本屈指の職人の手でお二人のためだけに、一つひとつ製作。世界中の市場のダイヤモンドをお客様に直接お選びいただくなど仲介業者をできるだけ介さない、店舗を過剰に設けないなどの様々な取り組みにより、上質なジュエリーを適正価格でお届けします。

店舗では、在庫を極力持たないビジネスモデルを生かし、心からお客様におすすめするものしかご提案することはありません。また、納得いくまで質問や試着ができるなど、存分に本音で臨める環境作りを大切にしています。

婚約指輪・婚約ネックレス｜世界に一つだけのダイヤモンドで叶える特別なジュエリー

世界中のマーケットから選べる天然ダイヤモンドに加えて、海底・ラボグロウンなどの新時代のダイヤモンド、さらに個性的な7種のシェイプも取り揃え、多彩な3万個以上のダイヤの選択肢をご用意しています。ここに70種類以上のリングデザインを組み合わせ、理想の婚約指輪を形にすることができます。

https://www.brilliance.co.jp/engagement/ordermade/ring_list.php(https://www.brilliance.co.jp/engagement/ordermade/ring_list.phphttps://www.brilliance.co.jp/engagement/ordermade/ring_list.php)

ダイヤモンドの一覧はこちら

https://www.brilliance.co.jp/engagement/ordermade/dia_list.php

また、デザインはリングだけでなくネックレスからもお選びいただけます。こちらも豊富なバリエーションから選択が可能。こだわりのつまった婚約ネックレスを叶えることができます。

https://www.brilliance.co.jp/engagement/necklace/

さらに、プロポーズの際はダイヤモンドだけを贈り、デザインは二人で選ぶ『ダイヤモンドでプロポーズ』もご提案しています。お相手のリングサイズやデザインの好みが分からなくても、安心してサプライズできる、新しい婚約指輪・婚約ネックレスの形です。

https://www.brilliance.co.jp/engagement/diamond-propose/

結婚指輪｜唯一無二の存在感を目指した90種類以上のデザイン

印象的なテクスチャーやフォルムで、唯一無二の存在感を目指した90種類以上のデザインに、お好みのリング幅・素材・ダイヤモンドの有無等を組み合わせ、細部までこだわりカスタマイズできるのが特徴。また、リングの内側は、デザインごとに最も心地よいバランスをコンマ単位で追求。日常に馴染むなめらかな着け心地を楽しんでいただけます。

https://www.brilliance.co.jp/marriage/products/index.php

ブリリアンスプラスの結婚指輪は、素材の選択肢が豊富なのも強み。プラチナはもちろん、多彩なゴールド素材の結婚指輪をご用意しております。

https://www.brilliance.co.jp/marriage/products/gold

会社概要

社名 株式会社ドリームフィールズ

設立 2001年

代表 代表取締役社長 井手高歩

資本金 1,000万円

本社 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-10-13 REVZO 5F

事業内容 ジュエリーなどのオリジナルブランドの運営、および各ブランドのEC事業運営