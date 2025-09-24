「ハウスドゥ 不動産アカデミー」開講のお知らせ

株式会社And Doホールディングス

ハウスドゥブランドで不動産事業を全国展開する株式会社And Doホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 CEO：安藤正弘）の連結子会社である株式会社ハウスドゥ住宅販売（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：冨永正英）は、不動産仲介のセールスが体系的に学べる「ハウスドゥ 不動産アカデミー」を10月7日（火）に開講することをお知らせいたします。

「ハウスドゥ 不動産アカデミー」は、「自分で不動産会社を立ち上げたい」、「不動産会社への就職・転職を検討している」、「物件オーナー・投資家としての経験を活かして、仲介ビジネスにも挑戦したい」という個人を対象に、不動産仲介業に携わる真のプロフェッショナルを養成して、これからの不動産業界の未来を切り拓く人材の育成のための、エリート・セールス養成講座です。

営業技術の体系的な共有、経営ノウハウの可視化と共有、マーケティング戦略の基本的な考え方、業界の中長期的なビジョンなど、実際に不動産仲介業に携わらないと学べない実践的なノウハウを体系的に整備し提供いたします。講師は、当社の代表取締役社長冨永をはじめ、現役で不動産売買・仲介業の営業職として活躍している役職者が担当いたします。

今後もハウスドゥグループは、不動産仲介など不動産業に興味がある方々に、このようなノウハウを提供する新たな取り組みを通じて、お客さまのための不動産業界の発展に寄与してまいります。

【講座内容】

■名称：ハウスドゥ 不動産アカデミー エリート・セールス養成講座

■受講形態：オンライン開催

■第1回分募集期間：2025年9月30日（火）まで

※定員になり次第締め切らせていただきます

■カリキュラム（予定）

【初回無料講座開催日】

10月7日（火）10:00～17:30

・不動産基礎研修（無料）

○2回目以降のカリキュラムに関して

11月・12月に以下の講座を開講します。詳細な情報は初回講座の参加者様限定でお伝えします

ので、ご興味のある方はぜひ初回にご参加ください。

・資金計画研修

・営業基礎研修

・営業基礎研修２.

・売却査定基礎研修

・重説・売契作成研修

（全5回を予定）

■不動産基礎研修（無料）の内容

・不動産業界のプロフェッショナルとして成功するための基礎を学べる研修です。売買取引の流れ、法

律、仲介手数料の計算方法といった実務に直結する内容はもちろん、物件調査のポイントや契約書作成

のコツまで、現場で役立つスキルを網羅しています。物件調査は査定価格を算出する上で最も重要であ

り、顧客からの信用を築き、トラブルを未然に防ぐために不可欠なスキルです。この研修を通じて、宅

地建物取引士としての義務や、契約書類のポイントを深く理解し、お客様から真に必要とされるプロを

目指す内容になっております。

■参加お申込みは下記URLからお願いします。

https://lp.housedo.co.jp/school