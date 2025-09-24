【9月27日】テレシー、国内最大級のPythonカンファレンス「PyCon JP 2025」にVPoEの佐々木 大輔が登壇！

株式会社テレシー

株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、運用型テレビCMを軸とした統合型マーケティング・コミュニケーションサービスを提供する株式会社テレシー(東京都港区、代表取締役社長執行役員：川瀬 智博)は、広島国際会議場（平和記念公園内）にて開催される国内最大級のPythonカンファレンス「PyCon JP 2025」の9月27日（土）に行われるセッションに、テレシーの開発部 部長 兼 VPoE 兼テックリード 佐々木 大輔が登壇することをお知らせいたします。

■PyCon JP 2025について

PyCon JPは、Pythonユーザが集まり、PythonやPythonを使ったソフトウェアについて情報交換、交流をするための国際カンファレンスです。2025年のPyCon JPは、「あつまれ Pythonのピース」をテーマに、2025年9月26日(金)から9月27日(土) の2日間にわたり、初の地方開催として広島で開催されます。

- 主催メンバー：一般社団法人PyCon JPメンバー- 公式サイト：https://2025.pycon.jp/ja■登壇概要- セッションタイトル：育てるアーキテクチャ 戦い抜くPythonマイクロサービスの設計と進化戦略- 登壇日時：2025年9月27日（土） 14:50～15:20- 会場：広島国際会議場 ダリア1- 登壇者：株式会社テレシー 開発本部 部長 兼 VPoE 兼テックリード 佐々木 大輔- セッション内容：Pythonの柔軟性は魅力的ですが、その結果として「すぐにリプレイスを余儀なくされるコード」を生み出すことも少なくありません。私たちは、「テレシーアナリティクス」を開発する中で、数多くのPython製WebAPIおよびバッチマイクロサービスを運用する中で、「6年間進化し続けるコード」と「短命なコード」の明確な違いを肌で感じてきました。テレシー社が6年間のPythonマイクロサービス運用で直面した具体的な課題と、それを解決するために導入した設計・開発プラクティスを、実例を交えて解説します。■略歴・プロフィール佐々木 大輔（ささき だいすけ）

大学卒業後、オンラインゲームの開発に携わりRTSやアクションRPGのエンジニアリングを行う。2017年にVOYAGE GROUP（現CARTAHOLDINGS）に入社し、子会社のfluctにて広告配信のエンジニアリングに携わり2020年にテレシーにJOIN、リードエンジニアとしてアプリケーションとインフラのエンジニアリングを行う。2024年からVPoE兼テックリードに就任。

■「テレシー(TELECY)」(https://telecy.tv/(https://telecy.tv/))について

テレシーは、クライアント企業様の課題に対して、運用型テレビCMを軸とした統合型マーケティング・コミュニケーションサービスを提供する会社です。戦略策定からCMクリエイティブの企画制作、メディアバイイング、効果測定まで一気通貫してクライアント企業様に伴走し事業成長に貢献します。



テレシーの主な特長

1)運用型テレビCMを軸に、クライアント企業様の抱える課題に合わせた統合コミュニケーション施策を、戦略策定からクリエイティブの企画制作、メディアバイイング、効果測定まで一気通貫で企画、実行。

2)特許を取得したテレシーアナリティクスにより、Web広告と同じ指標でテレビCMの効果を可視化。

3)タクシー広告、エレベーター広告などのオフライン広告から、TVer、YouTubeといったオンライン広告まで、様々な広告媒体を取り扱う。

【株式会社テレシー】 https://telecy.tv/(https://telecy.tv/)

取締役会長：西園 正志

代表取締役社長執行役員：川瀬 智博

取締役執行役員：吉濱 正太郎

所在地：東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー36F

設立：2021年1月4日

資本金（資本準備金含む）：9,900万円

事業内容：テレビCM配信プラットフォームの企画・開発・運営／オフラインマーケティング事業／デジタルマーケティング事業