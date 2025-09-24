アニメ・マンガ人気の“最新世界地図”：世界のコアファン動向と個別コンテンツへの評価を見える化する「MAL dashboard powered by GEM」ローンチ！

GEM Partners株式会社

世界最大級のアニメ・マンガのコミュニティを運営する株式会社MyAnimeList（通称：MAL［マル］、所在地：東京都渋谷区、代表取締役：溝口敦）と、エンタテイメント業界に向けたデータ×デジタルマーケティングサービスを提供するGEM Partners株式会社（ジェムパートナーズ、所在地：東京都港区、代表取締役：梅津文）は 9月19日（金）、両社にて共同開発した「MAL dashboard powered by GEM」をリリースしましたのでお知らせします。

□ 概要

会員登録者数1,950万人、各種データが日々更新されている世界最大級のアニメ・マンガのコミュニティ＆データベース「MyAnimeList」のデータを可視化して、コンテンツを利用したビジネス上の意思決定やトラッキングに利用できるデータダッシュボードの販売を開始いたしました。また合わせて、コミュニティのコアファンに向けたカスタム調査の実施もご相談頂けるようになりました。

※ 「MyAnimeList(https://myanimelist.net/)」とは？

海外利用率99％、会員登録数1,950万人、世界240の国と地域のユーザーが利用し、12億件以上の視聴・読書ビッグデータを持つ、世界最大級の日本のアニメ・マンガのコミュニティ＆データベースサービスです。

ユーザーの作品への関与（視聴や読書の状況）やお気に入り、作品評価などが登録されており、リスト管理を楽しみながら仲間と出会い、コミュニティを育んでいけることが特徴です。

□ 「MAL dashboard powered by GEM」の特徴

１.［ トレンド確認機能 ］世界のコアファンが視聴・購読しているアニメ・マンガが分かる

ビジネスでの活用を意識したグローバル・国別のランキングやファンの属性が分かります。

例：放送・配信中アニメの国別ランキング（アメリカでのランキングで降順表示）

例：特定の出版社のマンガのうち、現在連載中で、アニメ化されていないアクションジャンルマンガの各国での人気（インドでのランキングで降順表示）

２.［ 深掘り機能 ］アニメ・マンガの個別タイトルを比較分析（上段）、時系列での推移データ（下段）の提供

アニメ・マンガの個別タイトルを比較分析時系列での推移データ

３.［ 発見機能 ］さまざまな属性情報を基に分布図を作成し、膨大なデータから該当作品を抽出

例：2025年夏（7月～9月）アニメのフランスにおけるMALユーザー内の人気度と男性比率（横軸：ファン数［メンバー数］、縦軸：男性比率、バブルサイズ：スコア、色は原作出版社）

同クールのアニメのうち、フランスにおいて人気があり女性比率が高いのは『光が死んだ夏』

□ 「MAL dashboard powered by GEM」のご利用方法



月次契約ないし年次契約。お申込み、ご入金確認の上、ダッシュボードご利用IDを発行いたします。

□商品に関するお問合わせ、またMALのユーザーに向けたカスタム調査のご相談先

株式会社MyAnimeList

担当：田中

メールアドレス：pr@mail.myanimelist.net

GEM Partners株式会社

担当：完倉

お問い合わせはこちら :https://www.gem-standard.com/contact/172