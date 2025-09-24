¡Ôingo PEACE.¡Õ¥ß¥ã¥ó¥ÞーÏ¢Ë®¶¦ÏÂ¹ñ ¥«¥äー½£¤Î½£ÅÔ¥í¥¤¥³ー»ÔÌ±Ìó9Ëü¿Í¤Î¸Î¶¿¤Ø¤Îµ¢´Ô¤ò¿ä¿Ê ～½¡¶µÃÄÂÎÁÈ¿¥¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¶¦Æ±ÏÂÊ¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè°ìÃÆ¤òÊó¹ð～
¡¡International Non-governmental Organization PEACE.¡ÊÎ¬¾Î¡§ingo PEACE.¡¢ËÜÉô¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¥¥ê¥¹¥È¶µ²ñ¤ÎÊ£¿ô½¡ÇÉ¡¦¶µÇÉ¤¬»²²è¤·¡¢¶µ²ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î°ÂÄêÄ´ÏÂ¤äÊ¶Áè¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤ë½¡¶µÃÄÂÎÁÈ¿¥ Myanmar Christian Peace Support Central Committee¡Ê°Ê²¼¡¢MCPSCC¡§Æ±ÃÄÂÎ²ñÄ¹¤Ï¡¢¥íー¥Þ¡¦¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ ¥ä¥ó¥´¥óÂç»Ê¶µ¡¢¿õµ¡¶ª¡Ë ¤È¡¢ÏÂÊ¿³èÆ°¤òÏ¢·È¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊñ³çÅª¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹·ÀÌó¡ÊStrategic Alliance Agreement¡Ë¤òÀµ¼°¤ËÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÏ¢·È¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÀï¾õ¶·²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÔÃæ¤òÎ¥¤ìÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥äー½£¤Î½£ÅÔ¥í¥¤¥³ー»ÔÌ±Ìó9Ëü¿Í¤ò¸Î¶¿¤Ø¤Èµ¢´Ô¤¹¤ë¶¦Æ±ÏÂÊ¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊÂè°ìÃÆ¡Ë¤ò¿ä¿Ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³¹¤ØÌá¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÌó6,000¿Í¤Î¶µ°éºÆ³«¤ª¤è¤ÓÉÕ¿ï¤¹¤ë¶µ°é»ñºà¤Î»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡Öµ§¤ê¤ÈÂÐÏÃ¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢½¡ÇÉ¡¦¶µÇÉ¤òÄ¶¤¨½¡¶µ³¦¤ÈÌ±´Ö¼Ò²ñ¤¬¼Ò²ñÀµµÁ¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÏ¢ÂÓ¤·¡ÖÌ¤Íè¤òÁªÂò¤¹¤ë¼«Í³¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹¸½¼ÂÅª»î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÏÂÊ¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤ò¹ð¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢¡Ê¹°è¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥ã¥ó¥ÞーÏ¢Ë®¶¦ÏÂ¹ñ¡ÊÎÐ¿§¤Î¹ñ¡Ë
¥ß¥ã¥ó¥ÞーÏ¢Ë®¶¦ÏÂ¹ñ¥«¥äー½£¡Ê²«¿§¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ë
ÇØ·Ê
¡¡2025Ç¯8·î27Æü¡¢ingo PEACE.¤Ï¥ä¥ó¥´¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー½é¤Î¿Í¸¢¥»¥ß¥Êー¡ÖMyanmar Human Rights Seminar 2025¡ÊUniversal Values of Humanity Seminar)¡×¤òÌ±´ÖÆÈÎ©ÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈ³«ºÅ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000159124.html)¤·¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤È¿Í¸¢¤òÌ¤Íè¼Ò²ñ¤Î´ðËÜÀß·×»×ÁÛ¤È¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÀ¤³¦¤ØÄó¾§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°Õ»Ö¤Ø¤Î¶¦´¶¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¿·¤¿¤ÊÏ¢ÂÓ¡×¤Ë¤è¤ëº£²ó¤Î¶¦Æ±ÏÂÊ¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢½¡¶µ³¦¤ÈÌ±´ÖINGO¤¬¤È¤â¤Ë¶¨ÎÏ¤·ÄäÀï¹ç°Õ¤ò´Þ¤á¤¿ÏÂÊ¿³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢»ÔÌ±¼Ò²ñ*¤ÎºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ãå¼Â¤ÊÌ±´Ö¼ÂÁ©¤Ç¤¹¡£
*¡Ö»ÔÌ±¼Ò²ñ¡×¤È¤Ï¡¢¹ñ¤ä¸¢ÎÏµ¡¹½¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¡¢½¡¶µ³¦¡¢Ì±´ÖÃÄÂÎ¡¢INGO¤Ê¤É¡¢»ÔÌ±¤¬¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç¼Ò²ñ¤Ë´Ø¤ï¤ê¹ç¤¦Ï¢ÂÓ¼Ò²ñ¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ingo PEACE.¤Ï¤³¤Î¡Ö»ÔÌ±¼Ò²ñ¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ´Ö³°¸ò¤ä¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤ëÎÏ³Ø¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤¿¸½¾ì¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¿ÏÂ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¸½ÃÏ¡¦¸½¾ì¤«¤é¤Î¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡¡ÅöÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þー´ÉÍýËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ãóºß¤ª¤è¤Ó¸½ÃÏ¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤ËÄ¾ÀÜ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤¬ºøÁî¤¹¤ëÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅöÃÄÂÎ¤Ï¸½¾ì¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤³èÆ°Êó¹ð¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì±´Ö¤Ë¤è¤ë°Õ»Ö¤È·ëÂ«
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢½¡¶µÃÄÂÎÁÈ¿¥¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»ÔÌ±¤Î¸Î¶¿¤Ø¤Îµ¢´Ô¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë³èÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÀï¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ÉðÎÏ¤ä¸¢ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÔÌ±¼Ò²ñ¤È½¡¶µ³¦¤ÎÏ¢·È¤ò¼´¤ËÁê¸ßÍý²ò¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤¿Ê¬ÃÇ¤ò±Û¤¨¡¢ÏÂÊ¿¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ·ëÂ«¤¹¤ëÂÐÏÃ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¿Ã³¤ÊÊâ¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡Ö¿Í¸¢¤ÏÃ¯¤«¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤òÁªÂò¤¹¤ë°Õ»×¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢·ë²ÌÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ÉÜ¹ç°Õ¤Î¤â¤È°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¡¢ÆâÀï²¼¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÔÌ±¤¬ºÆ¤ÓÀ¸³è¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¶ñÂÎÅª¤Ê°ì步¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ingo PEACE. ÂåÉ½Íý»ö¡Ê¥¦¥ó¡¦¥¶ー¡¦¥Á¥å¥ó¡§±¦¡Ë¤ÈMCPSCC¤È¤Î·ÀÌóÄù·ë
¶¦Æ±ÏÂÊ¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¡º£²ó¤Î¶¦Æ±ÏÂÊ¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè°ìÃÆ¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥äー½£¤Î½£ÅÔ¥í¥¤¥³ー¤Î»ÔÌ±Ìó9Ëü¿Í¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸Î¶¿¤ØÌá¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥³ー¤Ï½£¤ÎÀ¯¼£¡¦¼Ò²ñ¡¦½¡¶µ¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆâÀï¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ë¿Í¡¹¤ÎÆ°¤¤¬½¸Ãæ¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤áÀï²Ò¤Î±Æ¶Á¤òºÇ½é¤Ë¼õ¤±¤¿³¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏºÆ·ú¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢ÃÏÍë¤Ê¤É¤Î´í¸±¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æº£²ó¤â¤Ã¤È¤âÆâÀï²¼¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿»ÔÌ±¤Î¸Î¶¿¤Ø¤Îµ¢´Ô¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÏÂÊ¿¤Î¸½¼ÂÅªÁ°¿Ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢´õË¾¤ÎÃû¤·¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±Ìó6,000Ì¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶µ°é¤ÎÅô¤¬ºÆ¤Ó¤È¤â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¶µ°é»Ù±ç»ñºà¤Î¼êÇÛ¤òÄÌ¤¸¤ÆÉü¶½ºÆ·ú¤Î´ðÈ×¤òÀ°¤¨¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î³Ø¤Ó¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥äー½£¤Î½£ÅÔ¥í¥¤¥³ー»ÔÌ±¤Î¸Î¶¿¤Ø¤Îµ¢´Ô¡×¥Ë¥åー¥¹±ÇÁü¡Ê2025Ç¯9·î21Æü MRTV¡Ë
¡Ö¶µ²ñ¤Ë¤è¤ë¡¢¥í¥¤¥³ーÉü¶½È¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Îµ§¤ê¤È¿©»ö²ñ¡×¥Ë¥åー¥¹±ÇÁü¡Ê2025Ç¯9·î21Æü MRTV¡Ë
ingo PEACE.¥ß¥ã¥ó¥Þー´ÉÍýËÜÉô¥á¥ó¥Ðー¤è¤ê¶µ°é»ñºà¤ò´óÉí¡Ê½£ÅÔ¥í¥¤¥³ー¤Ë¤Æ¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À®²Ì¤Ï¡¢½¡¶µ³¦¤ÈÌ±´ÖÁÈ¿¥¤¬¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë°ìÃÏ°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë½¡¶µ³¦¤ÈÌ±´Ö¤¬Ï¢ÂÓ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¾Ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤«¤éÌ¤Íè¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·
¡¡ingo PEACE.¤Ï¡¢ÁÌ¤ë¤³¤È5¥ö·îÁ° 2025Ç¯4·î9Æü¡¢°ì»þÅªÄäÀï¹ç°Õ¤Î¤Ê¤«¡¢ÀïÃÏ¤«¤é³¹¤ÎÊÝ¸î»ÜÀß¤Ø¡¢ÀïÁèÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÈòÆñ¤µ¤»¤ë¹ñºÝ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Áµß±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¯¹ÔÆ°¡×¤³¤½¡¢¼Ò²ñÀµµÁ¤Î¼Â¸½¤òÈóÉðÁõ¤ÇÌ±´Ö¤«¤é¿ä¿Ê¤¹¤ë°ì´Ó¤·¤¿±¿Æ°À¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¶ÁèÃÏ°è¸½¾ì¤Ø»Ù±ç³èÆ°¤Ë¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò
°å»Õ¡¦¸µ¼«±Ò´±¤ò´Þ¤à¹ñºÝµß±ç¥Áー¥à¤òÇÉ¸¯
【動画】国際オペレーションの現地記録映像(2025年4月9日)
¡Ô´ØÏ¢¥Ë¥åー¥¹¡Õ¡§¥ß¥ã¥ó¥Þー¤Ë¤ÆPEACE. ¹ñºÝ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡Ê2025Ç¯4·î9Æü¡Ë(https://ingo-peace.org/ja/2025/04/09/peace-operation-in-myanmar-ja/)
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡ingo PEACE.¤ÈMCPSCC¤Ïº£¸å¡¢¥«¥äー½£¤ËÂ³¤Â¾½£¤Ç¤â»ÔÌ±µ¢´Ô¤È¶µ°éºÆ³«¤ò°ì步°ì步Ç´¤ê¶¯¤¯¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¹ñºÝÅª¿ÍÆ»»Ù±çÃÄÂÎ¤ä¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤È¤Î¶¨Ä´Ï¢·È¤ò¿¼¤á¡¢ÂÐÏÃ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡Ö¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¼Ò²ñÀµµÁ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹ñ²È¤ä¸¢ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÔÌ±¤È½¡¶µ³¦¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÏ¢ÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¹ñºÝ¶¨ÎÏ¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÃÄÂÎ¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤È¤ÏºÇ¤â¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¹ñ²È¤ä¸¢ÎÏ¤ÎÏÀÍý¤òÄ¶¤¨¡¢½¡ÇÉ¡¦¶µÇÉ¤òÄ¶¤¨¤¿½¡¶µ³¦¤È»ÔÌ±¤ÎÏ¢ÂÓ¤ò¤Ä¤Ê¤°¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬¾¡¤Á¡¢Ã¯¤«¤¬Éé¤±¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿¤¬¶¦¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¶¦´¶¤È¹ÔÆ°¤ò·ë¤Ö¡ÖHope Alliance¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ÂÁ©¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤Ï¶¦À¸±×¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¿·¤·¤¤Ê¸ÌÀ¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ò²ñ¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÀµµÁ¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¡¹¤òÊ¬ÃÇ¤·¡¢º¤µç¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÀµµÁ¡É¤Ï·è¤·¤Æ¼Ò²ñÀµµÁ¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»ä¤É¤â¤Ï¼Ò²ñÀµµÁ¤È¤Ï¡¢¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¡¹¤ò¼é¤ê¡¢Ã¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤³¤½½É¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÀµµÁ¤«¤òÌä¤¦Æ®Áè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÀµµÁ¤ò¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Ë¿ø¤¨¤ÆÏ¢ÂÓ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤òÊú¤¨¤ëÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î»î¤ß¤ÎËÜ¼Á¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à¤³¤È¤¬¡¢Ì¤Íè¤òÃÛ¤¯Âè°ìÊâ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¶¦À¸·¿¼Ò²ñ¥â¥Ç¥ëÁÏÂ¤¤Î»î¤ß¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅÐÏ¿¤¬¡¢¥ß¥ã¥ó¥ÞーÉü¶½¤Î¥Á¥«¥é¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢ÅöÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÍÍ¤Ê»ä¤É¤â¤Î¡È¿Í¸¢¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¶¦À¸·¿¼Ò²ñ¥â¥Ç¥ë¤Å¤¯¤ê¡É¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¡¹¤Ø¡¢¾ðÊó¤òÅ¬»þ¥·¥§¥¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡Ö´õË¾¤òÌ¤Íè¤Ø¤È·ë¤Ö¡×¶¦ÁÏ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ØHope Alliance¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È*¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤ò¤¹¤¹¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
*ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡ÖÆÏ¤±¤ëÂ¦¡¦¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤ò±Û¤¨¡¢´õË¾¤¬¤á¤°¤ë½Û´Ä¡ØHope Flow¡Ù¤ò¤È¤â¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î½¸¤¤¤Ç¤¹¡£
¶¦À¸²ÁÃÍ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÏ¢ÂÓ¤Ø
¤¼¤Ò³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»¿Æ±½ðÌ¾¤È¤Ê¤ëÅÐÏ¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¤ÎÌ±¼ç²½Éü¶½¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¡¢À¤³¦¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤«¤éÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬»Ù±ç¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¸¢¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÌ±¼ç²½¤Ø¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ë±þ±ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
*¾Ü¤·¤¯¤Ï½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢9·î～10·î¤òÌÜ½è¤Ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¨¡¨¡¤³¤ÎÏÂÊ¿¤ÎÊâ¤ß¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤¼¤Ò¶¦À¸¤ÈÏ¢ÂÓ¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ô¤¤¤Þ¡¢À¤³¦¤ÏÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Õ
¡üMyanmar Christian Peace Support Central Committee¡ÊMCPSCC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Myanmar Christian Peace Support Central Committee¡ÊMCPSCC¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¤Ê¥¥ê¥¹¥È¶µÃÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤¿½¡¶µÃÄÂÎÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£²ÃÌÁÃÄÂÎ¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¶µ²ñÉ¾µÄ²ñ¡ÊMCC¡Ë¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¡¦¥«¥È¥ê¥Ã¥¯»Ê¶µ¶¨µÄ²ñ¡ÊCBCM¡Ë¡¢¥ß¥ã¥ó¥ÞーÊ¡²»¥¥ê¥¹¥È¶µÆ±ÌÁ¡ÊMECA¡Ë¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¡¦¥¥ê¥¹¥ÈÀë¶µ¶¨ÎÏ°Ñ°÷²ñ¡¢¥»¥Ö¥ó¥¹¥Çー¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥¹¥È¶µ²ñ¤Î5ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤½¡ÇÉ¡¦¶µÇÉ¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡MCPSCC¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Î¶µ²ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´ÏÂ¤È°ÂÄê¤ÎÂ¥¿Ê¡¢ÊÝ·ò°åÎÅ¤ä¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯¡¢ºÒ³²»þ¤Î»Ù±ç³èÆ°¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÌ±À¸³è¤Î²þÁ±¤ÈÉü¶½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÀï¤ä¼Ò²ñÉÔ°Â¤ÎÃæ¤Ç»ÔÌ±¤òÊÝ¸î¤·¡¢ÂÐÏÃ¤òÃç²ð¤¹¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÅÁ¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñºÝÅª¤Ë¤â¡¢MCPSCC¤ÏÀ¤³¦Ê¡²»Æ±ÌÁ¡ÊWEA¡Ë¤äÀ¤³¦¶µ²ñ¶¨µÄ²ñ¡ÊWCC¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñºÝ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¡¢¹ñÏ¢µ¡´Ø¡¦³Æ¹ñNGO¤È¤â¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½¡ÇÉ¡¦¶µÇÉ¤òÄ¶¤¨»ÔÌ±¼Ò²ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñー¥È¥ÊーÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£
¡ü ingo PEACE. ¡ÊËÜÉô¡§ÆüËÜ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ingo PEACE.¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶¦À¸·¿¼Ò²ñ¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹ñºÝÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¡ÊINGO¡Ë¤Ç¤¹¡£Ã¥¤¤¹ç¤¦¶¥Áè¼Ò²ñ¤òÄ¶¤¨¡¢Ê¬¤«¤Á¹ç¤¦¶¦ÁÏ¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þー¤Ø¹ñºÝ°åÎÅ»Ù±çÊª»ñ¤òÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¥ß¥ã¥ó¥ÞーÀÖ½½»ú¼Ò¤òÁë¸ý¤È¤·¤ÆÀµ¼°Í¢Á÷¡£2025Ç¯3·î¤ÎÂç¿ÌºÒÈ¯À¸»þ¤Ë¤Ï¡¢È¯ºÒ¸å72»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë1ËüÀ¤ÂÓµ¬ÌÏ¤Î¿©ÎÈ»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·º»ö»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤Ø¤ÎÌµ½þË¡Åª»Ù±ç¡Ê¥×¥í¥Ü¥Î³èÆ°¡Ë¤ä¡¢Ì±´ÖÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ß¥ã¥ó¥Þー¹ñÆâ·ºÌ³»ÜÀß¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¡¢¼ýÍÆ¼Ô¤ÎÀ¸³è²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿Í¸¢¤Ë´ð¤Å¤¯À¸³è±ÒÀ¸Êª»ñ¤Î´óÉí¤ò¿ä¿Ê¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Ãæ¿´ÁÈ¿¥¡ÊCPR(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000159124.html)¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦ÅªÎò»Ë³Ø¼Ô¡Ø¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹Á´»Ë¡ÙÃø¼Ô ¥æ¥ô¥¡¥ë¡¦¥Î¥¢¡¦¥Ï¥é¥ê¶µ¼ø(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000159124.html)¡¢Thamardi Foundation(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000159124.html)¤È¤ÎÀïÎ¬ÅªÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¶¦À¸²ÁÃÍ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥Ñー¥È¥ÊーÁÈ¿¥¤È¶¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é³«È¯À°È÷¡¢µ»½Ñ¶¦Æ±¸¦µæ¡¢·ò¹¯±ÒÀ¸¡¦À¸³è´Ä¶¤Î¸þ¾å¡¢Éü¶½¶¨Ä´³«È¯¤Ø¸þ¤±¤¿¹ñºÝ¶¨Ä´ÀïÎ¬¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢Ì±´Ö¥»¥¯¥¿ー¤«¤é¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñ¥â¥Ç¥ë¤Î¼ÂÁõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
