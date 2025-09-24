【LINE】トークタブのリニューアルを開始

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供するコミュニケーションアプリ「LINE」は、本日より「トークタブ」のリニューアルを開始しました。新しいトークタブは、「LINE」バージョン15.16.0以上で、年内にかけて順次提供していきます。

月間利用者数9,900万人（※1）を突破した「LINE」は、コミュニケーションを起点としたさまざまな機能を提供しており、その中でも「トークタブ」は「LINE」における中心機能のひとつです。家族や友人など大切な人との日々のやり取りを行える「1:1トーク」「グループトーク」をはじめ、企業や店舗からの便利な情報を受け取れる「LINE公式アカウント」、趣味や興味のあるテーマについて友だち以外とも交流ができる「LINEオープンチャット」など、あらゆるコミュニケーションの入り口となっています。

※1：2025年6月末時点での月間利用者数

「LINE」は2026年6月には、誕生から15周年を迎えます。LINEヤフーでは、これまで以上に「LINE」を便利にご利用いただけるよう、アプリ全体で段階的にリニューアルを実施しており、本日より「トークタブ」のリニューアルを開始しました。リニューアルにあたっては幅広い年代のユーザーにご協力いただき、実際の使用感を確認しながら、直感的に使いやすく、より快適に操作できるように改善を重ねました。

■リニューアルのポイント

- 「友だちタブ」への切り替えができるように「トークタブ」リニューアルの大きなポイントは、友だちリストなどが確認できる「友だちタブ」の新設です。「トークタブ」画面最上部の[トーク]／[友だち]をタップすることで、タブを切り替えることができます。従来の「トーク」に関する画面や操作感はそのままに、「友だち」に関する機能を同じタブ内に集約したことで、コミュニケーションに関する操作をより便利に行えるようになりました。- 「＋ボタン」によく使う機能を集約「トークルームの作成」「グループの作成」「友だち追加」などのよく使われる機能を、「＋ボタン」に集約しました。- アルバムを「まとめて見る」機能へ簡単にアクセス友だちやグループなど、複数のトークルームで作成したアルバムを一覧で確認できる「まとめて見る」機能へ、「友だちタブ」内から1タップでアクセスできます。

■操作方法をブラウンが説明

新しい「トークタブ」を開き、画面右下に表示される吹き出しマークをタップすると、ブラウンが操作方法を説明します。

※吹き出しマークは、操作説明を確認後は表示されなくなります。

「トークタブ」の変更点や操作方法については、以下でもお知らせしています。

LINEみんなの使い方ガイド

https://lin.ee/YzWtsvl/xssq

LINEヘルプセンター

https://help.line.me/line/?lang=ja&contentId=200001630(https://help.line.me/line/?lang=ja&contentId=200001630)

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げるLINEヤフーは、今後もユーザーに感動を与えるサービスを提供し続けるとともに、インターネットの力を通じてより豊かで便利な暮らしの実現に貢献してまいります。