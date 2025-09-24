【開催レポート】東京ヴェルディホッケーチーム向けに金融知識を伝える勉強会を実施

株式会社ファイナンシャルインテリジェンス

累計15万人が受講する投資スクール「投資の学校プレミアム」を運営する、株式会社ファイナンシャルインテリジェンス(本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋慶行、以下ファイナンシャルインテリジェンス)は、コーポレートパートナーの東京ヴェルディホッケーチーム(所在地：東京都千代田区、ゼネラルマネージャー：藤尾 香織、以下東京ヴェルディホッケーチーム)の選手・チーム関係者を対象に金融リテラシー向上と資産形成を見据えた勉強会を実施いたしましたことをお知らせいたします。

■開催概要

・日時：2025年9月6日(土) 10:00～11:30

・対象：東京ヴェルディホッケーチームの選手およびスタッフ

勉強会実施の背景と目的

本勉強会は、選手・スタッフのライフプランやキャリア設計を金融の面から支援するとともに、東京ヴェルディホッケーチームの掲げる「ホッケーを通じて地域社会に貢献する」というビジョンの実現に寄与することを目的に開催いたしました。資産形成に関する正しい知識を持つことは、選手自身の将来に役立つだけでなく、地域やファンに対して金融リテラシーの重要性を広める取り組みにもつながると考えております。

投資知識の基礎から、自分で選ぶ力まで

勉強会の内容は、事前に実施したアンケートで寄せられた不安や疑問をもとに構成されており、参加者の年代や生活状況に合わせた基礎的かつ実践的なものとなりました。

講義の前半では、「経済的自由」という考え方を軸に、物価や税制、平均寿命の変化といった社会背景を踏まえながら、投資と労働収入の関係性について解説をしました。続いて「投資＝現金の置き場を、成長が見込めるところに移すこと」というシンプルな視点を提示し、株式・為替・不動産など様々な資産運用の選択肢を紹介しました。

後半では「長期投資は本当に安心なのか」「株は長期で必ず上がるのか」「それでも投資は怖いのではないか」といった問いを取り上げ、会場では積極的な挙手やコメントが飛び交い、活発な議論が展開されました。また、講師を務めた代表の高橋は、投資のリスクと不安について、宝くじとの比較を交えながら分かりやすく解説し、「損失の範囲を理解すれば、投資も恐れるものではなくなる」と伝えました。さらに「1円からでも投資を始めることで、経済や社会を自分ごととして捉えることができるようになる」と述べ、自ら考え、選択する姿勢こそが投資において最も大切であるとメッセージを送りました。

勉強会に参加した選手の反応

#6 佐野 ななみ 選手#1 瀬上 芽里 選手#9 倉田 七海 選手

・給与以外の所得には以前から関心を持っていました。今回の勉強会をきっかけに、もう少し自分でも勉強を重ね、iDeCoや新NISAといった身近で始めやすい制度から挑戦してみようと思います。」

・「株式など投資には以前から興味はありましたが、なかなか行動に移せていませんでした。今回、どのような時にどこに投資するとどうなるのかといった基本を学べたことで実際に始めてみようという気持ちになりました。」

・「自分の『損したくない』という感情を丁寧に言語化してもらえたことが特に印象に残っています。情勢と株価のサイクルについても理解が深まり、自分で情報を集めて自分の手で運用してみようと前向きな気持ちになりました。」

これからの取り組み

今回の勉強会を第一歩として、当社は今後も金融教育の機会を広げるべく、投資や資産形成の基本をわかりやすく伝えるだけでなく、自ら考え行動できる力を育む学びを継続的に提供してまいります。そのうえで、一人ひとりが安心して投資の第一歩を踏み出せるようサポートしてまいります。引き続き、コーポレートパートナーの東京ヴェルディホッケーチームの皆さまと連携し、スポーツや教育の現場から金融リテラシーを育む社会づくりに貢献してまいります。

東京ヴェルディホッケーチーム

2019年1月設立の東京ヴェルディホッケーチーム。ホッケーチームは『東京から世界を目指す女子クラブ』『ホッケーに触れられる場を多くの子どもたちに提供』『ホッケーを愛し、楽しむ“ホッケーファミリー“の育成』『ホッケーを通じて地域社会に貢献する』をビジョンとして掲げ、ホッケー教室やクリニックなどの競技普及活動も積極的に行っております。2021年度にクラブチームとして初めて国内最高峰のホッケー日本リーグへ参入し参戦を続けています。

選手は社会人としてスキルやキャリアを磨きながら、ホッケー選手としても高い志をもって活動しています。特に「デュアルキャリア」の実現に取り組んでいるのが私たちの特徴です。チームのミッションは『感謝を体現し、愛されるチームになる』です。常に支えてくださる地域・企業・そしてファンのみなさまへの感謝の気持ちをもってこれからも活動してまいります。

株式会社ファイナンシャルインテリジェンス

「日本人にとって本当に必要な教育コンテンツを授業化し、それを必要とする人々に正しく世の中に提供していく」ことをミッションとして、幅広い世代の投資家向けに、世界最高峰の金融の英知を持つプロフェッショナルの経験やスキルを授業化し、のべ15万人の会員に提供してまいりました。社会に必要とされる教育コンテンツを創出し、多くの人々の成長に貢献してまいります。

■会社概要

社名 ：株式会社ファイナンシャルインテリジェンス

所在地 ：東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH3階

代表者 ：代表取締役 高橋 慶行

設立 ：2013年10月11日

事業内容：金融教育に関するセミナーやレッスンの開催

HP ：https://f-inte.jp/