【大阪・関西万博】閉幕へ向けた交通混雑の緩和に貢献。創業25周年のWeb制作会社が「TDMパートナー」に登録

株式会社ジーピーオンライン

Webサイトの企画・制作を手がける株式会社ジーピーオンライン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：豊永 豊）は、閉幕が迫る2025年日本国際博覧会（略称「大阪・関西万博」）の交通混雑緩和に貢献するため「万博TDMパートナー」に登録したことをお知らせします。

登録の背景：創業25周年、これまでも、これからも大阪と共に

大阪・関西万博は開幕から5ヶ月が経過し、来場者数が累計2,000万人を超えるなど、大きな盛り上がりを見せる一方、閉幕までの約3週間は一層の交通混雑が懸念されています。

株式会社ジーピーオンラインは、2000年11月1日に大阪で創業し、来る2025年11月に25周年という大きな節目を迎えます。私たちを育ててくださった創業の地・大阪で開かれるこの歴史的な祭典の成功に貢献することは、地域社会への何よりの恩返しであると考えました。

この想いを形にするため、万博の円滑な運営を支える「万博TDM（交通需要マネジメント）」の趣旨に賛同し、社員一丸となって交通需要マネジメントに取り組んでまいります。

具体的な取り組み内容

弊社では、万博会期中の交通需要抑制に貢献するため、以下の取り組みを全社で推進してまいります。

1. オフピーク移動の推進

大阪市内のクライアント先への訪問において、朝夕のラッシュ時を避けた時差移動を推奨します。

2. デジタルコミュニケーションの最大活用

期間中は商談や会議を可能な限りオンラインで実施します。

3. スマート＆エコな移動手段の選択

市内での近距離移動にはレンタルサイクルを積極的に活用し、交通負荷と環境負荷のダブル低減を目指します。

4. 戦略的な出張計画の策定

大阪・東京間の拠点間移動など、出張の必要性を改めて見直し、不要不急な長距離移動を抑制します。

代表取締役 豊永 豊よりコメント

「おかげさまで、弊社は来る2025年11月をもちまして、創業25周年を迎えます。大阪の地で産声を上げて以来、四半世紀にわたり事業を継続できましたのは、ひとえに地域の皆様、そしてお取引先の皆様の温かいご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。

この度、私たちを育ててくださった大阪で開催される「2025年日本国際博覧会」の成功に少しでも貢献したいという想いから、『万博TDMパートナー』に登録いたしました。

ピーク時を避けた移動やオンライン会議の活用など、私たちにできることは決して大きくないかもしれません。しかし、社員一人ひとりがこの取り組みを意識することが、大阪への恩返しの一歩となると信じております。

これからも地域社会の一員としての責任を胸に、万博の成功、そして大阪の更なる発展に貢献してまいります。」

ジーピーオンラインのコーポレートサイト :https://www.gpol.co.jp/?utm_source=link&utm_medium=web&utm_campaign=PressRelease202509

株式会社ジーピーオンラインについて

私たちジーピーオンラインは、創業25周年を迎えるWebの企画・制作会社です。企業の価値創造に不可欠である「マーケティング視点」×「デジタル技術」×「クリエイティブ思考」をベースにした事業ドメインを展開しています。それぞれ3つの領域を自由に組み合わせることにより、独自の強みが発揮できる仕組みを採用しています。

「人とデジタルで“ありがとう”をつくる。」というミッションのもと、蓄積してきた独自のノウハウを活かし、お客さまの課題を解決します。

会社概要

会社名：株式会社ジーピーオンライン https://www.gpol.co.jp/

所在地：東京都新宿区新宿1丁目6-3 新宿御苑フロント8F

大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル3F

代表者：代表取締役 豊永 豊

創業日：2000年11月1日

設立日：2001年5月30日

事業内容：Webサイト総合プロデュース、Webシステム総合プロデュース、Webパッケージ商品のプロデュース、Webマーケティングコンサルティング

本件の問い合わせ先

株式会社ジーピーオンライン マーケティンググループ マーケティングディビジョン広報担当

TEL：06-6343-9363

営業時間：10:00～19:00（休日：土日祝）

メールフォームからのお問い合わせ(https://www.gpol.co.jp/contact/)