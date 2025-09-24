Pollo AI、ワンクリックでマルチシーン対応のAIショート動画生成ツール「Pollo AIショート」をリリース

COCOSOFT TECHNOLOGY PTE. LTD

AI動画生成技術のリーディングカンパニーであるPollo AI(https://pollo.ai/ja)は、革新的なAIショート動画生成ツール「Pollo AIショート(https://pollo.ai/ja/ai-shorts)」の正式サービス開始を発表いたします。本サービスは、従来にない簡単操作とスピードで、クリエイティブな表現を劇的に変革することを目的としています。

サービス概要

「Pollo AIショート」は、ワンクリックで魅力的なマルチシーン動画の制作を可能にする革新的なAIツールです。1つの動画につき最大10カットまで対応し、複雑な編集作業を必要とせずにダイナミックなストーリーテリングを実現します。

主な特徴

1. 多様なテーマに対応

クリエイターの多様な嗜好に応えるため、以下の人気テーマをサポート：

- アニメコンテンツ

- 動物系コンテンツ

- 癒し系コンテンツ

これにより、YouTube、TikTok、Instagram Reelsなどのプラットフォームで多くの視聴者に響く魅力的な動画制作が可能です。

2. 柔軟なオーディオ機能

- AIによるカスタムサウンドトラックの自動生成

- トレンド楽曲からの選択

- 動画・音声ファイルからの直接インポート

これらの機能により、完全にパーソナライズされた動画を制作し、視聴者のエンゲージメントを高めることができます。

3. シンプルな制作プロセス

- 任意のキャラクター画像をアップロード（オリジナルアニメキャラクターから愛するペットまで）

- 「ショートトピック」を入力してAIをガイド

- AIがコンテンツを解釈し、統一感のあるマルチカットストーリーを数秒で生成

開発背景・狙い

当社では、魅力的な動画制作を誰もが利用できるようにすることを目標としており、Pollo AIショートの開発により、この目標を実現いたします。壮大なアニメバトル、猫の面白い動画、癒しの映像など、どのようなコンテンツでも、AIが複雑な処理を担当し、ユーザーはアイデアの種を提供するだけで、数秒で完全なショート動画を生成することができます。

プラットフォーム対応

本サービスは、YouTube、TikTok、Instagram Reelsなどの主要プラットフォームに最適化されており、最大限のエンゲージメントを得られる形式で動画を出力します。クリエイターは高解像度ファイルを即座にシェア可能な形でエクスポートでき、ソーシャルメディアでの存在感向上とオーディエンス拡大を支援します。

サービス詳細・お問い合わせ

詳細情報：https://pollo.ai/ja/ai-shorts

報道関係者お問い合わせ先

Pollo AI

PM：Emma Chen

Email: support@pollo.ai

---