社長の生き様をドラマ化し、心で繋がるZ世代採用広報サービス「MIND MATCH」を提供開始

GOAT株式会社Z世代目線で採用を支援するPR事業を手掛けるGOAT株式会社（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：谷手 琉加）は、企業の代表（社長）の人生ストーリーを基にした短編ドラマを制作し、若者世代との共感を醸成する新たな採用広報サービス「MIND MATCH」を、本日より提供開始することをお知らせします。

■ サービス提供の背景：なぜ今、「共感」採用が必要なのか？

現代の若年層採用市場は、深刻なミスマッチという課題を抱えています。入社前に抱いていた会社のブランドや個人の成長への期待と、入社後の現実とのギャップにより、若手社員の3人に1人が3年以内に離職するというデータも存在します。この早期離職は、一人あたり約187.5万円もの損失に繋がると試算されており、企業にとって大きな経営課題です。

このミスマッチの根底にあるのは、従来の採用手法の限界です。文章と写真が中心の求人媒体では、給与や制度といった条件は伝えられても、その企業が持つ独自の想いやカルチャーといった、働く上での本質的な魅力を伝えきれていません。

結果として、求職者は「この人と働きたい。この会社と共に成長したい」という純粋なワクワク感、すなわち共感を抱く機会を失っています。

■ 新サービス「MIND MATCH」とは

「MIND MATCH」は、この共感の欠如という課題を解決するために生まれた、全く新しい採用広報サービスです。私たちは、制度や条件をまとめるだけではありません。社長の人生そのものを、一本のドラマにします。

社長の過去（MISSION）、現在（VALUE）、未来（VISION）を紐解き、なぜその事業を始めたのか、どんな想いを大切にしているのか、どんな未来を目指しているのか、という根源的なストーリーを映像化。表面的なドキュメンタリーではなく、視聴者が感情移入できるドラマ形式で表現することで、企業の理念や価値観を深く、そして強く伝えます。

れにより、求職者は社長個人の「生き方」に触れ、「この人のもとで働きたい」という、直感的で強固な選択をすることが可能になります。

■ 「MIND MATCH」3つの強み

▼記憶に22倍残る「ストーリーテリング」の効果

スタンフォード大学の研究では、物語は事実のみを伝える場合に比べ、最大で22倍も多くの人の記憶に残ることが立証されています。ドラマ形式で企業の理念を伝えることで、視聴者の感情を動かし、深く心に刻まれる唯一無二のブランド資産を構築します。

▼社長の「心」を伝える制作手法

過去の経験から来る「使命感」、現在大切にする「価値観」、そしてワクワクする「未来」。これらを脚本に落とし込み、社長の想いを追体験できる構成で制作。「この人と働きたい」という共感を生み出し、企業のファンを創造します。

▼日本一“熱い若者”が集まるメディアで発信

制作したドラマは、フォロワー数9.8万人、総視聴回数6,000万回を誇る社長メディア「MIND MATCH」の公式SNSアカウント（TikTok, YouTube, Instagram）で発信。貴社のメッセージを、最も届けたい若者層へダイレクトに、そして効果的に届けます。

■ GOAT株式会社 代表取締役 谷手 琉加 のコメント

企業が大きくなるほど、「この人と働きたい」という個人の熱量が薄まり、条件だけで人が判断される。そんな現代の採用の流れに、私は本気でアンチテーゼをかけたいと思っています。

企業のMVVの根底には、必ず社長の過去から来る使命感や、紆余曲折のストーリーに裏打ちされた圧倒的な想いがあるはずです。しかし、ただ綺麗に並べられた理念だけでは、人の心は動きません。

『MIND MATCH』は、その理念の背景にある社長の「過去・現在・未来」を一つのドラマにし、心で伝えるサービスです。社長の過去から情緒的に理念を伝えることで、共感の質は劇的に変わります。私たちはこのサービスを通じて、想いで繋がり、共に未来を創る仲間と出会える、そんな採用の形を社会に実装していきます。

■ GOAT株式会社について

会社名：GOAT株式会社

所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-2-17 四ツ橋川崎ビル7階

代表者：谷手 琉加

設立：2023年4月18日

事業内容：PR事業(Media運営｜SNS運用代行等)、マーケティング事業、社長取材事業

URL：https://goat-groups.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

GOAT株式会社

Email：info@goat-groups.com

TEL：06-6585-9347