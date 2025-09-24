第3章｜CX学習podcast『あつまれ！CX研究室』新エピソード#09~12を公開

株式会社mct

CX（顧客体験）向上のヒントを学べるpodcast番組『あつまれ！CX研究室 みんなではじめる顧客体験マネジメント』の配信エピソードが更新されました。第3章までの内容を公開中です。引き続き、全30回分の内容を整理したeBookも無料配布しています。

現代のビジネスにおいては、顧客が商品やサービスを通じて「何を感じるか」が企業成長に直結します。CX（顧客体験）は特定の業界にとどまらず、あらゆる組織が取り組むべき重要テーマとなっています。mctは、このCXを分かりやすく体系的に学べる機会としてpodcastとeBookを提供します。

ポッドキャスト第3章の概要

第3章（#09~12）では、顧客に「意図的に」心に残る体験を届けるためのCXデザインの実践ステップを取り上げます。まず、CXビジョンを土台に据え、顧客の行動や言葉の奥にある「インサイト（本音）」を深く理解する重要性を掘り下げます。そのインサイトを基に、ターゲットとなる顧客像を具体化する「ペルソナ」設定の手法、そして現状の顧客体験を可視化する「カスタマージャーニーマップ」の活用法を紹介。さらに、マップから見えてくる課題点や機会から、具体的な改善アイデアを自由に発想し、「効果」と「実現性」の両軸で最適な施策に落とし込むプロセスまでをお伝えします。顧客に本当に響く体験を設計・実現するための、実践的なノウハウと視点が得られる章です。

〈 配信タイトル一覧 〉

#09【意図的に体験をつくる】いい体験は偶然じゃない、意図してつくろう

#10【共感とインサイト】相手の心に寄り添うには、まず“気づき”から

#11【現状の体験を見える化する】いまの“旅”をたどってみる

#12【アイデア創出と実現】体験のアイデア、自由に広げてカタチにする

eBook概要

全30回の番組内容を整理したeBookを無料公開しました。基礎から応用まで体系的に学べる実践的なガイドとして、CX推進を考える企業・担当者におすすめです。

eBookは、番組ポータルサイトの最下部より、無料でダウンロードいただけます。ぜひCX戦略の立案・実行にご活用ください。

eBookのダウンロードはこちら :https://mctinc.jp/podcast/cxm-lab/atsumare/

