「シャニソン」のユニット楽曲衣装を着たナムコ限定「ちびぐるみ」が登場！ 『アイドルマスター シャイニーカラーズ』ちびぐるみ～Song for Prism～　2025年9月26日(金)より順次展開開始！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス


株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、「アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～」を、2025年9月26日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)限定の景品として展開します。



シリーズ20周年を迎えた『アイドルマスター』シリーズのひとつとして2018年4月に始動した『アイドルマスター シャイニーカラーズ』は、ゲームをはじめ、ライブイベント、グッズ、CD、ラジオ、アニメなど幅広いジャンルでファンの皆さまにお楽しみいただいている人気作品です。今回は、2023年にリリースされたリズムゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』(以下シャニソン)に登場するユニットの楽曲衣装を身にまとった28人のアイドルたちが「ちびぐるみ」で登場します。




■全員集めると圧巻の28人！


アイドルたちをお出かけのお供として持ち歩ける、お手軽サイズのぬいぐるみ


vol.1はイルミネーションスターズとストレイライト、vol.2はアンティーカ、vol.3は放課後クライマックスガールズ、vol.4はアルストロメリアとコメティック、vol.5はノクチルとシーズをラインアップ！




アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.1



■ラインアップ：全6種


櫻木真乃 (さくらぎ まの)


風野灯織 (かざの ひおり)


八宮めぐる (はちみや めぐる)


芹沢あさひ (せりざわ あさひ)


黛 冬優子 (まゆずみ ふゆこ)


和泉愛依 (いずみ めい)


■サイズ：約11cm


※2025年9月登場予定






アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.2



■ラインアップ：全5種


月岡恋鐘 (つきおか こがね)


田中摩美々 (たなか まみみ)


白瀬咲耶 (しらせ さくや)


三峰結華 (みつみね ゆいか)


幽谷霧子 (ゆうこく きりこ)


■サイズ：約11cm


※2025年9月登場予定






アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.3



■ラインアップ：全5種


小宮果穂 (こみや かほ)


園田智代子 (そのだ ちよこ)


西城樹里 (さいじょう じゅり)


杜野凛世 (もりの りんぜ)


有栖川夏葉 (ありすがわ なつは)


■サイズ：約11cm


※2025年10月登場予定






アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.4



■ラインアップ：全6種


大崎甘奈 (おおさき あまな)


大崎甜花 (おおさき てんか)


桑山千雪 (くわやま ちゆき)


斑鳩ルカ (いかるが るか)


鈴木羽那 (すずき はな)


郁田はるき (いくた はるき)


■サイズ：約11cm


※2025年10月登場予定






アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.5



■ラインアップ：全6種


浅倉 透 (あさくら とおる)


樋口円香 (ひぐち まどか)


福丸小糸 (ふくまる こいと)


市川雛菜 (いちかわ ひなな)


七草にちか (ななくさ にちか)


緋田美琴 (あけた みこと)


■サイズ：約11cm


※2025年10月登場予定



■取り扱い店舗


・取扱店舗一覧：


アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.1


https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14119


アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.2


https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14120


アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.3


https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14087


アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.4


https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14088



・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/imassc202509R




■ASOBI STOREとのコラボキャンペーンでナムクレポイントをもらおう！


株式会社バンダイナムコエンターテインメントの公式エンタメコマースサイト、ASOBI STORE (アソビストア)内「WEB STORE」とのコラボキャンペーンの開催も決定。ASOBI STOREで『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』のゲーム内アイテム「プリズムジュエル」を購入すると、ナムクレで使えるナムクレポイントがもらえるコラボ商品が登場します。詳細は下記をご覧ください。


・WEB STORE：https://webstore.asobistore.jp/shinycolors-song-for-prism



◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆


バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。


本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。


▼「ナムクレ」 詳細はこちら


・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/imassc202509R




※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。


※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。


※画像はイメージです。※写真と商品とは異なる場合がございます。※店舗により登場時期が前後する場合がございます。


※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。※取扱店舗は随時更新します。


