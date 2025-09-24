「めぐりズム」が日本eスポーツ協会のオフィシャルスポンサーに決定

一般社団法人日本eスポーツ協会

一般社団法人日本eスポーツ協会(会長：早川英樹 以下、JESU)は、花王株式会社のヘルスケアブランド「めぐりズム」が、オフィシャルスポンサーとして新たに決定したことをお知らせします。

JESUは、2018年に設立された日本におけるeスポーツ競技の中央競技団体です。国内ｅスポーツ産業の振興と競技力の向上を通じ、国民の健康や社会・経済の発展に寄与することを目的として活動してきており、「eスポーツ振興に関する調査、研究、啓発」、「競技大会の普及」、「選手育成に関する支援」などに取り組んでいます。



国内における普及・振興活動に取り組む一方で、JESUは、国際eスポーツ連盟（International Esports Federation, IESF）や、世界eスポーツ連盟（Global Esports Federation, GEF)、アジアeスポーツ連盟（Asian Electronic Sports Federation, AESF）といった、主要なeスポーツの国際競技団体に加盟しており、それぞれの主催大会へ日本代表選手を派遣してきました。



ビデオゲームによる対戦を競技としてとらえるeスポーツには、世界的にも注目が集まっており、国際大会の舞台で戦うeスポーツ選手に対し、より一層のサポートが必要となってきています。「めぐりズム」の炭酸シリーズ『めぐりズム 貼る炭酸ジェルパック』は、eスポーツに求められる高い集中力と長時間のプレイによる課題に対して、気分が冴えるサポートが可能であることから、このたび「めぐりズム」にオフィシャルスポンサーとして協賛いただくこととなりました。



JESUは、「めぐりズム」とのパートナーシップを通じて、すべてのeスポーツ選手が最高のパフォーマンスを発揮できるよう、環境づくりを推進していきます。また、スポンサーの皆様の支援のもと、中央競技団体として、eスポーツ選手の競技力向上と競技人口の拡大に取り組んでいきます。

＜花王株式会社 「めぐりズム」が提供する主な商品＞

めぐりズム 貼る炭酸＊ジェルパック HEAD&NECK ６枚入

日本で唯一！たっぷりの炭酸＊を閉じ込めた冷感ジェルパック。

仕事や勉強中のモヤモヤ時間を爽快時間へ。

クリアな爽快感が約３時間持続。

ジュワ～ッと心地よさが広がります。

シーンに合わせて貼り方を選べます（額と首後ろに／首もとに）。

●炭酸＊1,000ppm以上配合でパックやわらか

●特許取得技術（炭酸＊シート製造技術）

●爽快成分Ｗ配合（メントール／メントキシプロパンジオール）

●ベルガモットシトラスの香り

＊起泡剤

※医療機器ではありません。

「めぐりズム」ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/megrhythm/

日本eスポーツ協会（JESU）について

一般社団法人日本eスポーツ協会は、日本国内のeスポーツの普及と発展、そしてeスポーツの振興を目的に国民、とりわけ青少年の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指しています。eスポーツの認知向上とeスポーツ選手の活躍の場の更なる拡大を目指し、競技タイトルの公認や選手のプロライセンス発行、そしてアジア競技大会をはじめとした国際的なeスポーツ大会への選手の派遣など様々な取り組みを行っています。また、以下のスポンサー企業や団体の支援を受け、国内のeスポーツ産業の発展に努めています。（2025年8月より、「日本ｅスポーツ連合」から「日本ｅスポーツ協会」へ団体名称を変更しました）

JESUオフィシャルスポンサー： 株式会社マウスコンピューター、興和株式会社、TOPPAN株式会社、めぐりズム

JESUオフィシャルサプライヤー： メンズビオレ

活動助成： 一般財団法人上月財団 公益財団法人ミズノスポーツ振興財団

協力： 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

一般社団法人日本オンラインゲーム協会（JOGA）

後援： 一般社団法人日本アミューズメント産業協会（JAIA)

一般社団法人デジタルメディア協会（AMD）