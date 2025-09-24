スマイルとアキナがラグジュアリー宿で大人の夏休みを満喫！BSよしもと『スマイル×アキナの夏休み』9月28日（日）19:00放送

吉本興業株式会社

先輩コンビ・スマイル（瀬戸洋祐、ウーイェイよしたか）と、後輩コンビ・アキナ（山名文和、秋山賢太）が夏休みを満喫する、BSよしもとの特番『スマイル×アキナの夏休み』を、9月28日（日）19:00より放送します。

秋山の故郷で爆笑の4人旅

スマイルとアキナは、ふだんから仲が良く息ぴったりの4人組です。今年4月には、4人で有馬温泉を訪れる動画をそれぞれのYouTubeで公開。その面白さが話題を呼びました。

今回はその時以来となる、4人旅。秋山の生まれ故郷・兵庫県猪名川町を訪れ、茅葺き古民家をリノベーションしたラグジュアリー宿「星の宿 彩音」で、さまざまなアクティビティや絶品料理を堪能します。

アキナの「ふるさと名誉PR大使」就任をお祝い！

番組は、大阪からレンタカーで出発するシーンからスタート。運転手を決めるじゃんけんでは、ウーウェイよしたかが一発負けし、早くも爆笑が起こります。

また、宿に向かう前には、ビッグイベントが。アキナが猪名川町の「ふるさと名誉PR大使」に就任することになり、その就任式に出席するため、猪名川町役場を訪問します。式典では、町長を前に瀬戸がアキナに大喜利を仕掛ける場面も。

「シリーズ化して冬休みもやりたい」

そしていよいよ、「星の宿 彩音」に到着。総ヒノキの寝室や琉球畳の和室、露天風呂やバレルサウナに4人は大はしゃぎし、「めっちゃええやん！」「最高やん！」と子どものようにテンションが上がります。

その後は、小川で１万円のスイカ「金色羅皇」を冷やしたり、バギーに乗ってアマゴ釣りに行ったり、特上の牛肉や猪肉でBBQを楽しんだりと、大人だからこそできる優雅すぎる夏休みに４人のテンションは上がりっぱなし。

最後は4人ともが、「猪名川町最高！」「シリーズ化して冬休みもやりたい」と声をそろえます。

笑いと驚きにあふれた『スマイル×アキナの夏休み』。仲良し芸人4人が全力ではしゃぎ尽くす姿をぜひご覧ください！

【番組情報】

スマイル×アキナの夏休み

放送チャンネル：BSよしもと（BS265ch）

放送日時：2025年9月28日（日）19:00～20:00

出演者：瀬戸洋祐、ウーイェイよしたか、山名文和、秋山賢太

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】 https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000023073