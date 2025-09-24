TRAIN TVオリジナルドラマ第二弾『今日もどこかでモウソウ飯』
株式会社ジェイアール東日本企画（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長： 石川 明彦、以下「jeki」）は、JR東日本の首都圏主要10路線/ゆりかもめの車両サイネージで展開する番組配信プラットフォーム「TRAIN TV（トレインティーヴィー）」にて、25年10月6日（月）よりオリジナルドラマ『今日もどこかでモウソウ飯(めし)』を放映いたします（全8話）。
働く人たちにとって至福の瞬間であるお昼休憩や会社帰りの晩ご飯タイム。この時間を巡り巻き起こる人間ドラマを描くのが『今日もどこかでモウソウ飯(めし)』です。
今日、何食べよう――。そこで暴走する二人の妄想の行方はいかに!?︎
ドラマ初共演となる矢本 悠馬さん、齊藤 京子さんのダブル主演でお届けする、ちょっぴり笑えて、ちょっぴり元気になれる新感覚・妄想系グルメドラマを、是非お楽しみください。
※都合により内容を一部変更する可能性がございます
【タイトル】
『今日もどこかでモウソウ飯』
【ドラマ概要】
先読み空回り男子・亮太と、シゴデキ空腹女子・美咲の二人の妄想が織りなす、新感覚・妄想系グルメドラマ。
【放映時期】
2025年10月6日(月)～11月2日(日) ※昼めし編と夕めし編を毎日15時に切り替えて放映
※毎話２分（TRAIN TVの20分ロールに１回、繰り返し放映）
※全８話
【放映媒体】
TRAIN TV（JR東日本主要10路線/ゆりかもめの車両サイネージ）
※車内モニターでの放映翌週からTRAIN TV公式サイトにて音声付き見逃し動画を配信予定
【グルメ監修】
本作品に登場する飲食店は、SNSフォロワー約250万人のグルメ系インフルエンサー「東京グルメ」監修により選定された店舗です。
※都合により内容を一部変更する可能性がございます。
林 亮太 役
矢本 悠馬（やもと ゆうま）
■出 演■
【映画】
2026年3月13日公開予定
「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」白石由竹役 2025年12月19日公開予定
「新解釈・幕末伝」大久保利通役
2025年10月24日公開予定
「愚か者の身分」江川春翔／谷口ゆうと 役
【舞 台】
2025年12月「キャッシュ・オン・デリバリー」 ノーマン・バセット 役
【C M】
任天堂「スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition + ジャンボリーTV」 みずほ銀行「ジャンボ宝くじ」
(役柄) ～先読み空回り男子～
職場でありがちな“勘違い”も、矢本さんの自然体な演技によって悪意なく映り、視聴者に「こういう人いる！」と共感や親しみを感じさせています。
矢本さんは、先回りして行動する姿を「可愛らしい」と捉えつつ、自身も予定を立てずに行動する中で思わぬ出会いを楽しむことがあると語り、役柄との重なりを感じていました。役とご本人の魅力が重なり合うことで、作品に温かさとリアリティが加わっています。
松下 美咲 役
齊藤 京子（さいとう きょうこ）
■出 演■
【映画】
2026年1月23日公開予定『恋愛裁判』 主演:山岡真衣 役
2025年 10月31日公開予定『(LOVE SONG)』 ヒカリ 役
2025年4月25日公開『#真相をお話しします』 港区女子 役
【ドラマ】
関西テレビ 10月期
「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」
W主演
【TV】
テレビ朝日「キョコロヒー」
【CM】
「ナース専科 転職」
(役柄) ～シゴデキ空腹女子～
誰もが経験する空腹時の食欲妄想を通じて、“わかる～！”と共感できる親しみやすい役どころになっています。
齊藤さんは「起きた瞬間から“今日は何を食べようかな”と考えるほど食べ物が好きで、役と重なる部分が多かった」と語り、本編で妄想が食べ物に見えてしまう場面では「本当にお腹が空いてきた」と振り返っています。
役柄とご本人の素直な魅力が重なり合い、作品にユーモアと温かみを添えています。