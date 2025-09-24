東芝エレベータ、女性の活躍推進企業として「えるぼし」2つ星認定を取得

東芝エレベータ株式会社

東芝エレベータ株式会社（代表取締役社長：鈴木正広 本社：神奈川県川崎市）は、女性活躍推進に優れた企業として、厚生労働省が認定する「えるぼし認定」の2つ星を、2025年9月16日に取得しました。



当社は、女性従業員が働きやすい環境づくりを推進し、フレックスタイム制度や在宅勤務制度を導入することで柔軟な働き方を実現しています。育児とキャリアの両立を支援する体制を整え、女性管理職の登用を含む多様な施策を展開。更なる女性の活躍推進と多様な価値観・バックグラウンドを持つ従業員一人ひとりがやりがいを持ち、能力を発揮しながら成長できる企業文化の醸成に取り組んでいます。





当社は昇降機に関わる製品・サービスの開発から設計、製造、販売、据付、保守、そしてリニューアルを含め、昇降機事業全ての領域を網羅する一貫体制を構築し、ご利用者へ良質な製品とサービスをお届けしています。今後も皆さまの社会生活のインフラを支える企業として、事業活動に取り組んでまいります。■「えるぼし認定」とは女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良である企業や団体を厚生労働大臣が認定する制度です。認定は「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの評価項目に基づき、3段階で評価されます。