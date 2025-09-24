TVアニメ「New PANTY & STOCKING with GARTERBELT」の新作グッズがJenny kaori氏による『JEWELYC! COLLECTION』シリーズにて販売決定！！

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、Jenny kaori氏による『JEWELYC! COLLECTION』シリーズから、TVアニメ「New PANTY & STOCKING with GARTERBELT」の新作グッズを販売することをお知らせします。

『JEWELYC! COLLECTION』は、Jenny kaori氏による、オリジナルのIPコレクションシリーズ。シリーズ第1弾は、TVアニメ「New PANTY & STOCKING with GARTERBELT」からパンティ＆ストッキングが登場します。まるでプラモデルから2人が飛び出してくるようなコンセプトのイラストにご注目ください！

『JEWELYC! COLLECTION』シリーズについて

『JEWELYC! COLLECTION』は、JENNYHOUSEのJenny kaori氏による、オリジナルIPコレクションシリーズ。3Dを活用した立体的なクリエイティブと、まるで”宝石”のように魅力的なキャラクターたちがきらめき輝く世界観を表現した、クリエイティブシリーズです。

「JENNYHOUSE」公式：https://jennykaori.com/(https://jennykaori.com/)

「Jenny kaori」公式X：https://x.com/jenny_kaori(https://x.com/jenny_kaori)

「Jenny kaori」公式Instagram：https://www.instagram.com/jenny_kaori/(https://www.instagram.com/jenny_kaori/)

(C)JENNYHOUSE

グッズ情報

■オーロラアクリルスタンド(全4種) 各種2,200円(税込)

【種類】全4種/個別（パンティ／ストッキング）

【サイズ】本体:約H140×W80mm以内、台座:約H50×W50mm以内

【素材】オーロラアクリル

■オーロラアクリルキーホルダー(全4種) 各種1,650円(税込)

【種類】全4種/個別（パンティ／ストッキング）

【サイズ】約H70×W70mm以内

【素材】オーロラアクリル

■トレーディングオーロラ缶バッジ(ランダム8種) 550円(税込)

【種類】全8種/ランダム（パンティ／ストッキング／チャック／ホネコネコ）

【サイズ】約φ57mm

【素材】紙、ブリキ

■オーロラステッカー8枚セット 1,320円(税込)

【種類】全8種1セット（パンティ／ストッキング）

【サイズ】約W55×H88mm以内

【素材】 紙

■Tシャツ（BLACK/WHITE） 各種4,950円(税込)

【種類】全2種（BLACK/WHITE）

【サイズ】各種Mサイズ・Lサイズ

【素材】 綿

■クリアポーチ 1,950円(税込)

【種類】全1種

【サイズ】約W153×H110mm

【素材】 PVC

■A4クリアファイル 各種660円(税込)

【種類】全4種

【サイズ】約A4サイズ

【素材】 PP

＜販売時期＞

2025年12月頃より順次販売を予定しており、販売店舗など後日お知らせします。

【コピーライト表記】

(C)TRIGGER・今石洋之／NPSG製作委員会

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 大井 基行

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105





■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ClaN Entertainment

担当：経営管理部 広報

E-mail：pr@clan-ntv.jp