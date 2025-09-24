アールグレイ専門店が作る、全国の催事で行列ができる人気のソフトクリームを東武百貨店船橋店「秋のパンカフェ」にて期間限定販売！
日本初アールグレイ専門店※「&EARL GREY(アンドアールグレイ)神戸本店(所在：兵庫県神戸市中央区、運営会社：株式会社キャセリンハウス、本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：武谷 真名)」は、2025年9月26日（金）～9月30日（火）の期間に、千葉県船橋市にある、東武百貨店船橋店で開催される「秋のパンカフェ」にて、人気のソフトクリーム及びハワイアンスコーンを期間限定販売いたします。
※日本国内における「アールグレイ専門店」として（2018年4月、自社調べ）
アールグレイ専門店が作る、天然ベルガモット香る濃厚紅茶ソフト
アールグレイリッチミルク
繊細な紅茶をソフトにするには大量の茶葉を使う必要があり、&EARL GREY(アンドアールグレイ)では、なんと、約50倍の茶葉を抽出して作っています。
天然ベルガモット香る濃厚紅茶ソフトは「食べるミルクティー」と言われており、全国の催事で毎回行列ができるほど！
あまずっぱいフランボワーズのメレンゲと一緒にお召し上がりください。
-
商品名：アールグレイリッチミルク
価格：648円（税込）
-
※催事限定商品の為、店舗での販売はございません。
神秘のお茶バタフライピーで作った青いソフト
バタフライピーアールグレイ
神秘のお茶と言われるバタフライピーティーで作った青いソフト！
生乳で作った濃厚なミルクソフトに、天然ベルガモットでアールグレイの爽やかな香りをつけました。
鮮やかな青い色は抗酸化作用をもつポリフェノールの一つ、アントシアニンという天然の色素です。
爽快ミントメレンゲと一緒にお召し上がりください。
-
商品名：バタフライピーアールグレイ
価格：648円（税込）
-
※催事限定商品の為、店舗での販売はございません。
バタフライピー
フルーツ＆クリームチーズがゴロゴロ入った新感覚スコーンも同時販売
◆「ハワイアンスコーン」とは？
一般的に知られている筒型の「イングリッシュスコーン」とは違って、クリームチーズをたっぷり入れた生地にフルーツなどの具材を混ぜ込んだ、ハワイで人気のスコーンです。
外はサクッと、中はしっとりふわっと、ゴロゴロした食感のクリームチーズがアクセントとなり、何もつけずにそのままで美味しいスコーンです。
◆こだわりの食材
アンドアールグレイのハワイアンスコーンに使うクリームチーズは、生乳とバターミルクから作ったクリーミーでコクのある北海道産のクリームチーズをたっぷりと使っています。
また、牛乳の代わりに生乳から作った生クリームを使っていますので、深みのあるしっとりとした生地に仕上がっています。
もちろん、小麦も国産にこだわっています。
フルーツをたっぷり練りこんで
ゴロゴロと入ったクリームチーズがアクセント
一枚一枚丁寧に焼き上げていきます
◆商品情報
【1】アールグレイ＆オレンジ クリームチーズ（人気No.1）
【2】ブルーベリー クリームチーズ
【3】フランボワーズ クリームチーズ
【4】チョコ クリームチーズ
【5】ラムレーズン クリームチーズ
【6】キャラメル＆ナッツ クリームチーズ
価格：432円（税込）
開催概要
名 称：「秋のパンカフェ」
会 場：東武百貨店船橋店 6階イベントプラザ
期 間：2025年9月26日（金）～9月30日（火）
住 所：〒273-8567 千葉県船橋市本町7-1-1
T E L: 047-425-2211 （代表）
店舗概要
■神戸本店
店名：アールグレイ専門店「&EARL GREY(アンドアールグレイ)」神戸本店
所在地 ：〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目1-10
営業時間：11:00～18:00(火曜定休日）TEL：078-891-3361
会社概要
商号 ： 株式会社キャセリンハウス
代表者： 代表取締役 武谷 真名
所在地： 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル
URL ： http://www.and-earlgrey.jp/
通販サイト：https://andearlgrey.base.shop