KOMEHYOが最も多く買い取った、今注目のアイテムとは？2025年上半期　ブランド買取ランキングを発表

株式会社コメ兵（本店所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山内 祐也、以下「KOMEHYO」）は、2025年上半期（1月1日～6月30日）において、KOMEHYOが全国の店舗や宅配買取等で個人のお客様から買い取ったブランドアイテムについて調査しました。今回、ブランドバッグ、ジュエリー、時計、衣料品の買取点数・金額別ランキングを発表します。

※調査対象アイテム

対象アイテム：ブランドバッグ、ジュエリー、時計、衣料品

買取方法 ：KOMEHYO全国の197店舗、宅配買取、出張買取、イベント買取で買い取ったアイテムに限る

※前年比とは、2024年上半期（1月1日～6月30日）データを指す

■買取ランキング ブランドバッグ

買取点数では、1位「ルイヴィトン」、2位「エルメス」、3位「シャネル」という結果になりました。

買取金額では、1位「エルメス」、2位「ルイヴィトン」、3位「シャネル」となりました。ルイヴィトンは店舗での販売好調に加え、オークションでの相場も安定して値段が付いていることから、昨年3位からランクアップしています。



また買取点数をアイテム別に見てみると、昨年4位であった「エルメス ピコタンロックPM シルバー金具」が1位に、続いて、2位「ルイヴィトン モノグラム ポシェットアクセソワール」、3位「シャネル マトラッセ」となりました。

【ブランドバッグ担当者コメント】

3大ブランドと言われているルイヴィトン、エルメス、シャネルのお持ち込みは毎年多く、積極的に買取をしています。近年はヴィンテージブームの影響も相まって、バブル時代にご購入された年代物のアイテムを買取させていただくことが多いです。

また最近は、プラダの買取価格が高くつきやすい傾向にあります。プラダは昔ながらのモデルからトレンド品と幅広くアイテムがあるため、年齢を問わずお持ち込みされています。

■買取ランキング ジュエリー

買取点数では、1位「ティファニー」、2位「カルティエ」、3位「ヴァンクリーフアーペル」となりました。ヴァンクリーフアーペルは、人気が高まり買取価格が上昇している傾向にあることから、前年6位から3位へ急上昇しています。

買取金額では、1位「カルティエ」、2位「ヴァンクリーフアーペル」、3位「ティファニー」という結果になりました。

エルメスは買取点数・金額ともに上昇しており、金額は前年7位から5位へランクアップしています。ランクアップの理由として、シェーヌダンクの人気が影響し、同ブランドのシルバー製品も人気で、流通量が増加していることが考えられます。

【ジュエリー担当者コメント】

近年国内外でヴィンテージアイテムが注目され、全体的にヴィンテージ品が相場上昇傾向にあります。具体的なブランドとして、カルティエ、ヴァンクリーフアーペル、ブルガリ、エルメス等が挙げられます。

また、リングにイニシャル等の刻印が入っていても、問題なく買取可能です。価格に大きな差が出ることはほとんどなく、刻印が入っていても値崩れせずに売ることができます（KOMEHYOでは買取後にイニシャルを研磨でなくし、販売します）。

■買取ランキング 時計

買取点数では、1位「ロレックス」、2位「オメガ」、3位「カルティエ」となりました。昨年4位であったカルティエは3位にランクアップ。全体的に時計の相場が下降傾向の中、カルティエは大きな影響がなかったことが考えられます。

買取金額では、1位「ロレックス」、2位「パテック フィリップ」、3位「カルティエ」という結果となりました。

【時計担当者コメント】

時計全体の相場は、トランプ関税などの影響から4月に10%ほど下がりました。相場の影響が大きいのはロレックスやパテック フィリップなどの資産的価値が高いと思われている時計です。そこから回復傾向にあるものの、2～3月と比べるとまだ戻り切っていません。その中でカルティエは他ブランドと比較すると相場変動の影響が少なく、ランクアップとなりました。

また、近年は「クワイエットラグジュアリーブーム」の影響もあり、シンプルで品質の良い時計が注目されています。特にパテック フィリップやオーデマ ピゲのヴィンテージのドレスウォッチは人気が高く、お求めになる方が多い印象です。

■買取ランキング 衣料品

買取点数では、1位「エルメス」、2位「シャネル」、3位「ルイヴィトン」という結果となりました。シャネルは昨年3位からランクアップしています。買取金額では、1位「シャネル」、2位「エルメス」、3位「ルイヴィトン」となりました。大きい動きを見せたのが7位「クリスチャンディオール」です。販売価格の見直しを行い、買取価格に反映できたことがランクインした理由だと考えています。

【衣料品担当者コメント】

エルメス、シャネル、ルイヴィトンといったメゾンブランドのファッションアイテムは安定して需要が高く、積極的に買取をしています。特に近年は20～30代でラグジュアリーブランドをリユースで楽しむお客様も増えており、需要が高まっています。着る機会を失ってしまったファッションアイテムをお持ちの方は、ぜひ一度KOMEHYOへご相談ください。

