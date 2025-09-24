2025年【ハロウィンのコスプレ人気ランキング】流行りの衣装をアンケート調査！

株式会社アイベック

ハロウィンといえば、コスプレをするのが定番の楽しみ方になっています。

しかし、衣装の種類が豊富にあり、何にしようか決めかねている人は少なくないでしょう。

また、コスプレをしようか悩んでいる人もいるかもしれません。

今回は、累計会員数3500万（※1）を誇る出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（運営：株式会社アイベック 本社：福岡県福岡市 https://happymail.co.jp/ ）にて、10代～30代の成人男女200人、今年のハロウィンでコスプレをする予定がある成人男女200人を対象にアンケート調査を実施しました。

ハロウィンコスプレの人気ランキングを紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね！

引用元：https://happymail.co.jp/happylife/trend/halloween-ranking/

※1：2024年6月時点

1.ハロウィンでコスプレをしたことがある人は「約5割」

10代～30代の成人男女200人に、ハロウィンでコスプレをしたことがあるか尋ねたところ、約5割の人が「はい」と回答しました。

ハロウィンの起源はヨーロッパといわれていますが、日本でも仮装を楽しむ風習が広く浸透していることがわかります。

続いて、コスプレをした理由・しなかった理由を聞いたところ、以下のような意見が寄せられました。



1-1.ハロウィンでコスプレをした理由

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42380/table/136_1_1162a28bd6bb4c74486c7296fd37273d.jpg?v=202509241056 ]

ハロウィンでコスプレをする理由としては、気分を盛り上げてイベントを楽しみたいからという意見が多く見られました。

衣装を着ると周りの人との一体感が生まれたり、非日常感を味わえたりします。

年に1度のイベントを思いっきり楽しむために、コスプレが欠かせない要素になっているのでしょう。

また、学校の行事やイベントに参加するために仮装が必要だったという回答も少なくありませんでした。

自分から積極的に楽しむというよりは、半強制的にコスプレをさせられることもあるようです。



1-2.ハロウィンでコスプレをしない理由

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42380/table/136_2_8c9851546257ecd039981d50c019049f.jpg?v=202509241056 ]

ハロウィンでコスプレをしない理由としては、「恥ずかしい」「興味がない」という意見が多く見られました。

注目を浴びるのが苦手だったり、コスプレ自体に魅力を感じられなかったりする人は、わざわざお金をかけてまで挑戦しようとは思わないでしょう。

また、ハロウィンのイベントに馴染みがないという人もいました。

周りに一緒に楽しむ人がいない、そもそもハロウィンを楽しむ習慣がなければ、コスプレをする機会がつくりにくいのかもしれません。

2.今年のハロウィンでコスプレをする予定の人は「約2割」

10代～30代の成人男女200人に、今年のハロウィンでコスプレをする予定があるか尋ねたところ、「はい」という回答は約2割でした。

大半の人は今年のハロウィンでコスプレを計画していないことがわかります。

日本人はシャイな性格の人が多く、人から注目を浴びることに抵抗感を覚えがちです。

そのため、「目立ちたくない」という心理が働いて、視線を集めるハロウィンのコスプレを避ける傾向があるのでしょう。

3.ハロウィンでコスプレをする異性に好印象を抱く人が多い

10代～30代の成人男女200人に、ハロウィンで異性がコスプレをしていたらどんな気持ちになるか尋ねたところ、「楽しい」が最多回答でした。

また、「ワクワクする」「嬉しい」というポジティブな回答を合わせると、非常に多くの男女が異性のコスプレに好印象を抱いていることがわかります。

女性は「引いてしまう」というネガティブな意見が一定数を占めているものの、全体的に見れば異性のコスプレを好意的に受け止めている人がほとんどでした。

今年のハロウィンでコスプレをするかどうか迷っているのなら、ぜひ思い切ってチャレンジしてみることをおすすめします。

4.【2025年】男性のハロウィン人気コスプレランキング

今年のハロウィンでコスプレする予定の成人男性100人に、どんな衣装を着るか尋ねてみたところ、1位は「アニメや映画のキャラクター」でした。

2位は「モンスター系」、3位は「軍服」という結果になっています。

衣装にはさまざまな種類があるため、何を着るか悩んでしまう人が多いでしょう。

ここからはアンケート結果をもとに、上位3位のコスプレについて詳しく紹介します。



4-1.【1位】アニメや映画のキャラクター

男性に人気のコスプレ第1位は、「アニメや映画のキャラクター」でした。

ハロウィンは、憧れのヒーローや主人公になりきれる絶好のチャンスです。

人気のキャラクターはウィッグや小道具がセットになった商品が販売されているため、手軽にコスプレを楽しみたい人におすすめです。

今年の流行りをとり入れたいなら、話題のアニメや映画をチェックしてキャラクターを選んでみましょう！



4-2.【2位】モンスター系（ドラキュラ・ゾンビなど）

男性に人気のコスプレ第2位は、ハロウィン定番の「モンスター系」でした。

とくに西洋生まれのドラキュラやゾンビは、ハロウィンの雰囲気を盛り上げたいときにぴったりです。

流行りに左右されにくく、長く使えるのが魅力のひとつといえます。

メイクにも力を入れれば本格的な仕上がりとなり、周りの人を驚かせることができます。

どのコスプレにしようか迷ったら、モンスター系を選んでおけば間違いないでしょう。



4-3.【3位】軍服

男性に人気のコスプレ第3位は、「軍服」でした。

軍服姿はクールでスタイリッシュな印象が強く、ハロウィンでかっこよく決めたい人におすすめです。

メイクやウィッグをしなくても、衣装を着るだけで本格的なコスプレを楽しめるでしょう。

軍服は他のコスプレよりも着こなしやすいところが魅力ポイントです。

ハロウィンコスプレ初心者で衣装に悩んでいるのなら、ぜひ検討してみてください。

5.【2025年】女性のハロウィン人気コスプレランキング

今年のハロウィンでコスプレする予定の成人女性100人に、どんなコスプレをするか尋ねてみたところ、1位は「アニメや映画のキャラクター」でした。

2位は「メイド服」、3位は「モンスター系」という結果になっています。

今年は何を着ようかと悩んでいる女性は、人気の衣装から選んでみるのがおすすめです。

さっそくアンケート結果をもとに、上位3位のコスプレについて詳しく紹介します。



5-1.【1位】アニメや映画のキャラクター

女性に人気のコスプレ第1位は、男性と同じく「アニメや映画のキャラクター」でした。

女性の憧れの的であるプリンセスやヒロインの人気が高く、着ぐるみで手軽にコスプレを楽しむ人も多くいます。

イベントの雰囲気をより一層楽しみたいのなら、魔女や妖怪といったハロウィンらしい要素を備えたキャラクターを選ぶといいでしょう。



5-2.【2位】メイド服

女性に人気のコスプレ第2位は、「メイド服」でした。

メイド服は可愛らしさをアピールできるのが魅力で、ハロウィンコスプレの定番です。

エプロンにワンピース、カチューシャやリボンタイを組み合わせたものが、王道のスタイルとなっています。

体型が気になる人は、ロングスカートのクラシカルなメイド服がおすすめです。

露出が少なく清楚な印象があるので、気軽に挑戦しやすいコスプレといえるでしょう。



5-3.【3位】モンスター系（ドラキュラ・ゾンビなど）

女性に人気のコスプレ第3位は、ハロウィン定番の「モンスター系」でした。

ホラーテイストでありながら、女性らしさや可愛らしさを感じられるデザインが豊富に揃っていることが人気の理由かもしれません。

より本格的なホラー感を演出したいなら、傷メイクを施したりカラコンを入れたりするのがポイントです。

衣装選びだけでなくメイクにも力を入れて、完成度を高めましょう。

6.ハロウィンで着るコスプレ衣装の予算は「5,000円～10,000円未満」が最多

今年のハロウィンでコスプレする予定の成人男女200人に対して、衣装にかける予算を尋ねてみました。

その結果、「5,000円～10,000円未満」が最多回答でした。

この価格帯が一般的な予算相場といえそうです。

また、半数以上の人が5,000円未満でコスプレ衣装を準備していることもわかりました。

コスプレは衣装だけでなく、小道具やメイクを工夫するとクオリティが高まります。

予算を抑えたい場合は、小物がセットになっている商品を購入したり、100円ショップを活用したりするといいでしょう。

7.ハロウィンは自分の個性を発揮するチャンス！

ハロウィンは、普段とは違う自分を表現できる絶好のチャンスです！

友達や家族と一緒に仮装をしてイベントやパーティーに参加すれば、きっと忘れられない思い出になるでしょう。

また、今回のアンケート調査では、異性のコスプレに対して好意的な意見が多く見られました。

もしかしたら、仮装を楽しむ姿が素敵な出会いにつながるかもしれません。

年に1度の特別なイベントだからこそ、自分が満足できる衣装を選んでハロウィンを満喫してくださいね！

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：10～30代の成人男女200人

今年のハロウィンでコスプレする予定の成人男女200人

アンケート母数：男性200名・女性200名（合計400名）

実施日：2025年7月8日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）https://happymail.co.jp/

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/trend/halloween-ranking/



